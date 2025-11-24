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По Токио - на электровелосипеде

Посетить основные достопримечательности японской столицы на велоэкскурсии
Японская столица — один из главных велогородов мира.

Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит вы увидите максимум интересных мест — как открыточных, так и скрытых от посторонних глаз.

Императорский дворец, рыбный рынок, район борцов сумо Рёгоку, посудная улица — всё это ждёт вас на экскурсии!
5
5 отзывов
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде

Описание экскурсии

Благодаря тому, что осматривать достопримечательности мы будем на электровелосипедах, вы не только сможете посетить больше мест, чем на обычной экскурсии, но и не устанете. Короткие и длинные переезды будут чередоваться с остановками в интересных локациях, в том числе и нетуристических, где протекает скрытая от посторонних глаз японская жизнь. Выбирайте наиболее подходящее время — утро или день — и отправляйтесь на прогулку!

Утренняя экскурсия (встреча в 10:00)

  • Начнём экскурсию с финансового центра города и посещения знаменитой ж/д станции «Токио». Я расскажу вам, кто из знаменитых писателей останавливались в роскошном отеле станции и почему долгое время считалось, что архитектура здания скопирована у голландцев.
  • Затем пройдём через ворота Сакурада Императорского дворца, объедем замок по окружности и пересечём фешенебельную Гинзу — торговую улицу, где находятся самые дорогие бутики, рестораны и клубы.
  • Далее отправимся на рыбный рынок Цукидзи. Вы узнаете историю этого колоритного места, где когда-то проходили знаменитые рыбные аукционы. Проедем через живописный парк Цукуда, после чего экскурсия закончится там же, где и началась.

Послеобеденная экскурсия (встреча в 15:00)

  • Посетим Акихабару — «электрогород», центр культуры отаку, аниме и неформатных кафе.
  • Далее прокатимся по уникальной посудной улице Каппабаши и окунёмся в её интересную историю, доедем до района Асакуса со старейшим буддистским храмом в Токио. Это одно из немногих мест в столице, где можно мысленно перенестись на несколько веков назад и почувствовать себя первооткрывателем загадочного острова самураев и гейш.
  • Следующая точка на маршруте — Рёгоку, район борцов сумо. Вы увидите, где живут и проводят ежедневные тренировки сумоисты, откроете финансовую сторону этой профессии.
  • Потом доедем до моста Нихонбаши, откуда начинались все главные торговые пути, и вернёмся на то же место, где начинали нашу прогулку.

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам старше 14 лет, которые умеют уверенно управлять велосипедом. Если вы давно не садились в седло, на утро после поездки может чувствоваться небольшая усталость в ногах.

Организационные детали

  • Вы можете выбрать либо утреннюю, либо послеобеденную экскурсию
  • Остаток стоимости за экскурсию нужно оплатить наличными в йенах по курсу на день прогулки
  • Возьмите с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем

Особенности формата

  • Велопрогулка длится 3 часа
  • Отдельно оплачивается прокат велосипеда (около 1500-2000 йен за 3 часа). Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда до начала экскурсии. Вы можете арендовать его самостоятельно — в своём отеле или на улицах Токио
  • Если вам не удалось арендовать велосипед самостоятельно, напишите мне заранее, я сделаю это за вас. В этом случае перед прогулкой вам нужно будет оставить мне залог 10000 йен (верну в конце прогулки) и заплатить за аренду на 3 часа

ежедневно в 10:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции «Токио»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите
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на билетах для гида. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
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1
Н
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы бы точно не справились (взять в аренду велосипед и понять правила передвижения на велосипеде
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по Токио). Совместить велосипед и историческую экскурсию было хорошей идеей. На велосипеде мы успели проехать 16 километров, что точно было бы недоступно при пешей прогулке и почти не устали. За 3 часа успели объехать Императорский дворец, посмотреть вокзал, рыбный рынок, Гинзу. Побывали в нетуристических местах, посмотрели парки. От меня совет, если любите велосипед и хотите посмотреть Токио вам точно понравится эта экскурсия.

С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
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Аден
Нам понравилась экскурсия!
Мы увидели много интересных мест, и прокатились с ветерком, под интересные рассказы Аэлиты!
Аэлита также рекомендовала некоторые секретные места, с красивыми видами, которыми мы воспользовались и получили удовольствие от созерцания красоты!
Записывайтесь на экскурсию! Электровелосипеды это неутомительно и эффективно, по сравнению с пешими экскурсиями!
Аэлита, благодарим Вас! 😁❤️🙏🏼
Нам понравилась экскурсия!
Нам понравилась экскурсия!
Нам понравилась экскурсия!
Нам понравилась экскурсия!
Нам понравилась экскурсия!
Нам понравилась экскурсия!
Нам понравилась экскурсия!
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Ксения
Замечательная экскурсия! За счет того, что прогулка на велосипедах, успеваешь посмотреть несколько районов Токио. Пешком это сделать нереально даже за день, а здесь в комфортном режиме за 3 часа. Аэлита
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- прекрасный гид, очень интересно рассказывает про жизнь и быт японцев, о многих нюансах можно узнать только из первых уст от человека, который давно живет в стране. Нам очень повезло, и у нас получилась индивидуальная экскурсия. Большое спасибо Аэлите! Крайне рекомендую и гида, и экскурсию.

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П
Суперская экскурсия и интересный маршрут, к велосипеду быстро адаптируешься. Отдельное спасибо за помощь в аренде великов. Аэлита владеет нюансами маршрута и хорошо подготовлена, безусловно.
Единственный минус - то, что пропадает связь в наушниках эпизодически в городе. Возможно, стоит подумать над другим более надежным способом коммуникации.
Суперская экскурсия и интересный маршрут, к велосипеду быстро адаптируешься. Отдельное спасибо за помощь в аренде великов.
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Вадим
В целом экскурсия понравилась, мы с дочерью остались довольны!
Но экскурсия, на мой взгляд, имеет свою специфику.
Информации не много, оно и логично, т. к. во время движения на велосипедах не поговорить.
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Разве что на светофорах.
Да, останавливались не на долго у некоторых объектов, особенно понравился рассказ про Сумо. Увеличение остановок привело бы к снижению "пробега", считаю структуру экскурсии оптимальной. Визуальное удовольствие от прогулки на высоте!
Мне было интересно понять специфику передвижения на велосипеде в Японии и эта экскурсия помогла мне позже организовать самостоятельные поездки на электробайках в Киото.
Единственный для меня минус - несколько "напряженная обстановка". Возможно, на это повлияла просьба полностью оплатить экскурсию до ее начала. С подобным я еще не сталкивался ранее.
Сложилось впечатление, что Аэлита совсем недавно организовала эту экскурсию, информация "ложилась" не так "гладко", как у более профессиональных гидов.
Неоспоримый плюс - цена. Сопоставимые экскурсии мне попадались обычно вдвое дороже, т. е. по соотношению цена/качество -"великолепно"!

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