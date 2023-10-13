По Токио - на электровелосипеде

Посетить основные достопримечательности японской столицы на групповой велоэкскурсии

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Японская столица — один из главных велогородов мира.

Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит вы увидите максимум интересных мест — как открыточных, так и скрытых от посторонних глаз.

Императорский дворец, рыбный рынок, район борцов сумо Рёгоку, посудная улица — всё это ждёт вас на экскурсии!
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
По Токио - на электровелосипеде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Благодаря тому, что осматривать достопримечательности мы будем на электровелосипедах, вы не только сможете посетить больше мест, чем на обычной экскурсии, но и не устанете. Короткие и длинные переезды будут чередоваться с остановками в интересных локациях, в том числе и нетуристических, где протекает скрытая от посторонних глаз японская жизнь. Выбирайте наиболее подходящее время — утро или день — и отправляйтесь на прогулку!

Утренний тур (встреча в 10:00)

  • Начнём экскурсию с финансового центра города и посещения знаменитой ж/д станции «Токио». Я расскажу вам, кто из знаменитых писателей останавливались в роскошном отеле станции и почему долгое время считалось, что архитектура здания скопирована у голландцев.
  • Затем пройдём через ворота Сакурада Императорского дворца, объедем замок по окружности и пересечём фешенебельную Гинзу — торговую улицу, где находятся самые дорогие бутики, рестораны и клубы.
  • Далее отправимся на рыбный рынок Цукидзи. Вы узнаете историю этого колоритного места, где когда-то проходили знаменитые рыбные аукционы. Проедем через живописный парк Цукуда, после чего экскурсия закончится там же, где и началась.

Послеобеденный тур (встреча в 15:00)

  • Посетим Акихабару — «электрогород», центр культуры отаку, аниме и неформатных кафе.
  • Далее прокатимся по уникальной посудной улице Каппабаши и окунёмся в её интересную историю, доедем до района Асакуса со старейшим буддистским храмом в Токио. Это одно из немногих мест в столице, где можно мысленно перенестись на несколько веков назад и почувствовать себя первооткрывателем загадочного острова самураев и гейш.
  • Следующая точка на маршруте — Рёгоку, район борцов сумо. Вы увидите, где живут и проводят ежедневные тренировки сумоисты, откроете финансовую сторону этой профессии.
  • Потом доедем до моста Нихонбаши, откуда начинались все главные торговые пути, и вернёмся на то же место, где начинали нашу прогулку.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам старше 14 лет, которые умеют уверенно управлять велосипедом. Если вы давно не садились в седло, на утро после поездки может чувствоваться небольшая усталость в ногах.

Организационные детали

  • Вы можете выбрать либо утренний, либо послеобеденный тур
  • Остаток стоимости за экскурсию нужно оплатить наличными (в йенах, евро или долларах) до начала прогулки
  • Возьмите с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем

Особенности формата

  • Велопрогулка длится 3 часа
  • Отдельно оплачивается прокат велосипеда (около 1500-2000 йен за 3 часа). Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда до начала экскурсии. Вы можете арендовать его самостоятельно — в своём отеле или на улицах Токио.
  • Если вам не удалось арендовать велосипед самостоятельно, напишите мне заранее, я сделаю это за вас. В этом случае перед прогулкой вам нужно будет оставить мне залог 10000 йен (верну в конце прогулки) и заплатить за аренду на 3 часа.

ежедневно в 10:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции «Токио»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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