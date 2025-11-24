Японская столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит вы увидите максимум интересных мест — как открыточных, так и скрытых от посторонних глаз. Императорский дворец, рыбный рынок, район борцов сумо Рёгоку, посудная улица — всё это ждёт вас на экскурсии!

Описание экскурсии

Благодаря тому, что осматривать достопримечательности мы будем на электровелосипедах, вы не только сможете посетить больше мест, чем на обычной экскурсии, но и не устанете. Короткие и длинные переезды будут чередоваться с остановками в интересных локациях, в том числе и нетуристических, где протекает скрытая от посторонних глаз японская жизнь. Выбирайте наиболее подходящее время — утро или день — и отправляйтесь на прогулку!

Утренняя экскурсия (встреча в 10:00)

Начнём экскурсию с финансового центра города и посещения знаменитой ж/д станции «Токио». Я расскажу вам, кто из знаменитых писателей останавливались в роскошном отеле станции и почему долгое время считалось, что архитектура здания скопирована у голландцев.

Затем пройдём через ворота Сакурада Императорского дворца, объедем замок по окружности и пересечём фешенебельную Гинзу — торговую улицу, где находятся самые дорогие бутики, рестораны и клубы.

Далее отправимся на рыбный рынок Цукидзи. Вы узнаете историю этого колоритного места, где когда-то проходили знаменитые рыбные аукционы. Проедем через живописный парк Цукуда, после чего экскурсия закончится там же, где и началась.

Послеобеденная экскурсия (встреча в 15:00)

Посетим Акихабару — «электрогород», центр культуры отаку, аниме и неформатных кафе.

Далее прокатимся по уникальной посудной улице Каппабаши и окунёмся в её интересную историю, доедем до района Асакуса со старейшим буддистским храмом в Токио. Это одно из немногих мест в столице, где можно мысленно перенестись на несколько веков назад и почувствовать себя первооткрывателем загадочного острова самураев и гейш.

Следующая точка на маршруте — Рёгоку, район борцов сумо. Вы увидите, где живут и проводят ежедневные тренировки сумоисты, откроете финансовую сторону этой профессии.

Потом доедем до моста Нихонбаши, откуда начинались все главные торговые пути, и вернёмся на то же место, где начинали нашу прогулку.

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам старше 14 лет, которые умеют уверенно управлять велосипедом. Если вы давно не садились в седло, на утро после поездки может чувствоваться небольшая усталость в ногах.

Организационные детали

Вы можете выбрать либо утреннюю, либо послеобеденную экскурсию

Остаток стоимости за экскурсию нужно оплатить наличными в йенах по курсу на день прогулки

Возьмите с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем

Особенности формата