1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Парк-музей Босо-но Мура: живая история эпохи Эдо в Токио
Приглашаем вас в уникальное путешествие по музею под открытым небом, где каждый найдёт занятие по душе
Начало: На станции Ajiki
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
€290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€310 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€222 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Найдите идеальный сувенир в Токио с помощью индивидуальной экскурсии по традиционным ремеслам Японии. Узнайте больше о культуре и истории через изделия мастеров
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
€233 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
15 июня в 11:30
13 июля в 11:30
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная фотосессия в кимоно в историческом районе Токио
Погрузитесь в мир японской культуры с фотопрогулкой в кимоно по Асакусе. Незабываемые впечатления и профессиональные снимки ждут вас
Начало: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$275 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: на станции Одавара
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие в музей традиционных японских домов в Токио
Погрузитесь в атмосферу старинного Японии, узнайте о традициях и быте японцев в разные эпохи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
€380 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
- ЕЕкатерина2 июня 2024Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
- ИИгорь29 мая 2024Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
- ННаталия23 мая 2024Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
- ООльга22 мая 2024Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими
- ММария22 мая 2024Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
- ИИгорь12 мая 2024У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
- ФФлора11 мая 2024Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
- ММарина11 мая 2024Мои дети-подростки интересуются всем японским. Элена показала любопытные места, рассказала про жизнь изнутри и многое удалось поделать и попробовать на маршруте. Мы в восторге!
- ННаталья5 мая 2024Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас консультировала, помогала с билетами, а экскурсия превзошла все ожидания наших 16-ти летних девчонок! Большая благодарность Элене и всем рекомендую данный формат для подростков!
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