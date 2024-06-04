Необычные экскурсии по Токио

Найдено 24 экскурсии в категории «Необычные» в Токио на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Музей эпохи Эдо под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Парк-музей Босо-но Мура: живая история эпохи Эдо в Токио
Приглашаем вас в уникальное путешествие по музею под открытым небом, где каждый найдёт занятие по душе
Начало: На станции Ajiki
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
110 за всё до 4 чел.
Токио-тинейджер
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
188 за всё до 6 чел.
Блеск и изнанка района Синдзюку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
290 за всё до 10 чел.
Очарование южного Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
310 за всё до 5 чел.
Шесть лиц и три сердца Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
170 за всё до 4 чел.
Очарование Старого Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
105 за всё до 4 чел.
Секретные места делового Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 188 за всё до 6 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
222 за всё до 3 чел.
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Найдите идеальный сувенир в Токио с помощью индивидуальной экскурсии по традиционным ремеслам Японии. Узнайте больше о культуре и истории через изделия мастеров
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
233 за всё до 5 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
414 за всё до 3 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Токийский калейдоскоп
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
15 июня в 11:30
13 июля в 11:30
380 за всё до 3 чел.
Западный Токио: средневековый, мистический, твой
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Фотосессия и прогулка в кимоно
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная фотосессия в кимоно в историческом районе Токио
Погрузитесь в мир японской культуры с фотопрогулкой в кимоно по Асакусе. Незабываемые впечатления и профессиональные снимки ждут вас
Начало: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$275 за всё до 5 чел.
Знакомство с южным Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Одавара: открыть секреты японского долголетия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: на станции Одавара
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
440 за всё до 3 чел.
Музей традиционных японских домов в Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие в музей традиционных японских домов в Токио
Погрузитесь в атмосферу старинного Японии, узнайте о традициях и быте японцев в разные эпохи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
380 за всё до 6 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека
Токио - какой он?
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от 280 за всё до 6 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
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    аспектах жизни Японии, истории и культуры, узнать то, что мало доступно в принципе. Оксана более 20 лет прожила в стране, в семье с уроженцами страны, и успела познать Японию как мало кому удается. В полном восторге! PS: обязательно закажите десерты с Тоторо, это и вкусно, и настоящее произведение кулинарно-мультипликационного искусства.

    Лучший гид по Токио!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
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    нас абсолютно с разных сторон, перспектив и ракурсов. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Отдельная благодарность за чудесные фото и рекомендации по интересным локациям! Всем рекомендуем!

  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
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    бы точно в такие места как например подземелье храма не смогли бы попасть Вкусно и недорого пообедали на маршруте в предложенном гидом ресторанчике А кафе с пончиками Тоторо ещё больше усилило положительное впечатление об экскурсии Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими
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    знаниями и жизненным опытом в Японии. Например, очень покорило, что у Кати и Димы были с собой их личные книжки с печатями из храмов, чтобы наглядно показать, что у вас может быть. А как прекрасно Екатерина читала нам на японском языке наши предсказания в храме Мейдзи! Современный взгляд на само проведение экскурсии глубоко покоряет, рассказы о традициях, религии будет переплетены с текущими тенденциями общества. Наши 4 часа пролетели как одно мгновенье. Это был наш первый визит в Японию, а так как поездка было спонтанной, мы почти не были готовы к ней, поэтому мы очень рады, что в 1 день нашего пребывания в Токио у нас случилась экскурсия у Екатерины и Дмитрия. Хотелось бы выразить огромную благодарность Екатерине и Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию. Помимо обязательной программы, нам ответили на все наши вопросы, включая бытовые. До конца поездки ребята интересовались нашими делами, советовали продукты, алкоголь и даже косметику, помимо всего прочего, не оставались равнодушными к дальнейшим нашим передвижениям по Японии и комментировали и дополняли наши рассказы и впечатления интересными фактами!

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Очарование Старого Токио
    Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
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    в этом районе на 18-19 веках и дом богатого чиновника 30-х годов прошлого столетия. От одного места до другого прошли через прекрасный парк с осыпавшимися розовыми лепестками сакуры и красивыми скульптурами. Буддийский храм вообще невероятный, такого нигде не встречали. Вариант обеда у нас был выбор шведский стол или популярное кафе, которым управляют якудза. Храм Готокудзи хорош всем и своей легендой о белом коте и очень древней историей. А пончик Тотторо Оксана заказала заранее, потому что за ними часто очередь и они быстро заканчиваются. Такой пончик можно попробовать только в одном кафе Японии. Отличная экскурсия, сами за один день не смогли бы пройти так много мест, тем более с красивыми видами и так много узнать о жизни японцев. Оксана очень доброжелательная и позитивная. Спасибо ей огромное и за экскурсию и за ответы на вопросы, которые возникали во время нашего пребывания в Японии.

  • Ф
    Флора
    11 мая 2024
    Очарование южного Токио
    Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Токио-тинейджер
    Мои дети-подростки интересуются всем японским. Элена показала любопытные места, рассказала про жизнь изнутри и многое удалось поделать и попробовать на маршруте. Мы в восторге!
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Токио-тинейджер
    Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас консультировала, помогала с билетами, а экскурсия превзошла все ожидания наших 16-ти летних девчонок! Большая благодарность Элене и всем рекомендую данный формат для подростков!
    Элена, один из лучших гидов, которых я встречала! С пониманием отнеслась к нашему опозданию, терпеливо нас

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Необычные»

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  5. Очарование южного Токио
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
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