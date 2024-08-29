Поездка на Дайкоку - из Токио

Отправляйтесь на уникальную экскурсию на парковку Дайкоку, где собраны лучшие автомобили Японии. Вас ждут культовые автомагистрали и захватывающие виды
Экскурсия на Дайкоку - это уникальная возможность погрузиться в японскую автомобильную культуру.

На протяжении более 30 лет любители машин собираются здесь, чтобы показать свои классические, современные и модифицированные автомобили.

Во время поездки
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по культовым автомагистралям C1 Loop и Wangan вы увидите захватывающие виды на Токио и Токийский залив.

У вас будет около 1,5 часов свободного времени на Дайкоку, чтобы рассмотреть эклектичную коллекцию автомобилей, пообщаться с японскими водителями и увидеть машины своей мечты. В стоимость экскурсии всё включено, а поездка осуществляется на автомобиле Subaru Legacy

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальная автомобильная культура
  • 🌆 Захватывающие виды на Токио
  • 🕒 Свободное время на Дайкоку
  • 🚙 Поездка на Subaru Legacy
  • 💬 Общение с японскими водителями
    • Поездка на Дайкоку - из Токио
    Поездка на Дайкоку - из Токио
    Поездка на Дайкоку - из Токио
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • C1 Loop
  • Wangan
  • Токийский залив

    • Описание экскурсии

    Я провезу вас по культовым автомагистралям C1 Loop и Wangan и покажу захватывающие виды на Токио и Токийский залив. У меня есть опыт работы в автомобильной отрасли и с удовольствием расскажу вам всё, что знаю, о японским лидерах в мировой автоиндустрии.

    На Дайкоку (DAIKOKU PA) у вас будет около 1,5 ч свободного времени, чтобы рассмотреть эклектичную коллекцию автомобилей от классических до совершенно невообразимых, пообщаться с японскими водителями и вблизи увидеть машины своей мечты.

    Организационные детали

    • Оплатить остаток суммы необходимо перед началом экскурсии. Оплата принимается наличными в йенах по текущему курсу
    • Поедем на автомобиле Subaru Legacy. Я заберу вас из отеля в Токио и после экскурсии отвезу обратно
    • В стоимость всё включено

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Елена
    29 авг 2024
    Вторая экскурсия с очаровательным гидом Аэлитой! По нашему желанию- немножечко подкорректировали маршрут и с удовольствием провели три часа! Море впечатлений и эмоций! Отдельное спасибо Аэлите, что исполнила нашу мечту: почтить память великого Рихарда Зорге! Спасибо огромное!
    Вторая экскурсия с очаровательным гидом Аэлитой! По нашему желанию- немножечко подкорректировали маршрут и с удовольствием провелиВторая экскурсия с очаровательным гидом Аэлитой! По нашему желанию- немножечко подкорректировали маршрут и с удовольствием провелиВторая экскурсия с очаровательным гидом Аэлитой! По нашему желанию- немножечко подкорректировали маршрут и с удовольствием провелиВторая экскурсия с очаровательным гидом Аэлитой! По нашему желанию- немножечко подкорректировали маршрут и с удовольствием провели

    Входит в следующие категории Токио

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