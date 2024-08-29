🚗 Уникальная автомобильная культура 🌆 Захватывающие виды на Токио 🕒 Свободное время на Дайкоку 🚙 Поездка на Subaru Legacy 💬 Общение с японскими водителями

Экскурсия на Дайкоку - это уникальная возможность погрузиться в японскую автомобильную культуру.На протяжении более 30 лет любители машин собираются здесь, чтобы показать свои классические, современные и модифицированные автомобили.Во время поездки

по культовым автомагистралям C1 Loop и Wangan вы увидите захватывающие виды на Токио и Токийский залив. У вас будет около 1,5 часов свободного времени на Дайкоку, чтобы рассмотреть эклектичную коллекцию автомобилей, пообщаться с японскими водителями и увидеть машины своей мечты. В стоимость экскурсии всё включено, а поездка осуществляется на автомобиле Subaru Legacy

Описание экскурсии

Я провезу вас по культовым автомагистралям C1 Loop и Wangan и покажу захватывающие виды на Токио и Токийский залив. У меня есть опыт работы в автомобильной отрасли и с удовольствием расскажу вам всё, что знаю, о японским лидерах в мировой автоиндустрии.

На Дайкоку (DAIKOKU PA) у вас будет около 1,5 ч свободного времени, чтобы рассмотреть эклектичную коллекцию автомобилей от классических до совершенно невообразимых, пообщаться с японскими водителями и вблизи увидеть машины своей мечты.

Организационные детали