Экскурсия на Дайкоку - это уникальная возможность погрузиться в японскую автомобильную культуру.
На протяжении более 30 лет любители машин собираются здесь, чтобы показать свои классические, современные и модифицированные автомобили.
Во время поездки
На протяжении более 30 лет любители машин собираются здесь, чтобы показать свои классические, современные и модифицированные автомобили.
Во время поездки
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Я провезу вас по культовым автомагистралям C1 Loop и Wangan и покажу захватывающие виды на Токио и Токийский залив. У меня есть опыт работы в автомобильной отрасли и с удовольствием расскажу вам всё, что знаю, о японским лидерах в мировой автоиндустрии.
На Дайкоку (DAIKOKU PA) у вас будет около 1,5 ч свободного времени, чтобы рассмотреть эклектичную коллекцию автомобилей от классических до совершенно невообразимых, пообщаться с японскими водителями и вблизи увидеть машины своей мечты.
Организационные детали
- Оплатить остаток суммы необходимо перед началом экскурсии. Оплата принимается наличными в йенах по текущему курсу
- Поедем на автомобиле Subaru Legacy. Я заберу вас из отеля в Токио и после экскурсии отвезу обратно
- В стоимость всё включено
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
29 авг 2024
Вторая экскурсия с очаровательным гидом Аэлитой! По нашему желанию- немножечко подкорректировали маршрут и с удовольствием провели три часа! Море впечатлений и эмоций! Отдельное спасибо Аэлите, что исполнила нашу мечту: почтить память великого Рихарда Зорге! Спасибо огромное!
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