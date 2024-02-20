Разобраться в молодёжных субкультурах и понять, что любят и чем живут японские подростки
Фотоавтоматы, мини-пу, аниме — на экскурсии вы увидите «подростковый» Токио и начнёте разбираться в течениях японской моды и новых направлениях субкультур. Вы познакомитесь с двумя большими районами — Харадзюку и Сибуя.
Побываете на самой модной улице, попробуете стрит-фуд, окунётесь в косметические тренды и сфотографируетесь с Хатико.
Побываете на самой модной улице, попробуете стрит-фуд, окунётесь в косметические тренды и сфотографируетесь с Хатико.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Изучим популярный молодёжный район Харадзюку. Здесь мы заранее забронируем популярное кафе с совами, мини-пигами, ёжиками и другими экзотическими животными.
- Прогуляемся по самой модной улице, где вы сможете примерить национальные наряды и сделать яркие фото.
- Попробуем токийские сладости и японский стрит-фуд. Посмотрим на капсульные автоматы и по желанию выберем в них сувениры, в том числе и связанные с аниме.
- Посетим шоурум, где продаются самые крошечные в мире мини-пу. Неподалёку нам встретятся новинки японских фотоавтоматов, «дарящие друзей» всем.
- Заглянем в аптеку, где я расскажу вам о трендах в косметике среди японских подростков и популярных уходовых программах. Покажу продукты, которые вы не найдёте больше нигде в мире.
- Ознакомимся с ассортиментом магазинов, торгующих атрибутикой аниме. Поговорим о японских субкультурах, их истоках и разновидностях.
- Посмотрим знаковые локации в районе Сибуя с его самым многолюдным перекрёстком и статуей Хатико. При желании здесь вы сможете поужинать в компании японского робота.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но при желании мы можем воспользоваться метро или такси (оплачивается дополнительно).
- Программа подойдёт для семей с детьми от 3 до 16 лет.
- В стоимость входят услуги гида.
- Можем начать экскурсию от вашего отеля. Доплата составит 3000 иен.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Транспорт (метро или такси) — от €2.
- Капсульные автоматы — от €2,5.
- Фотоавтоматы — от €3.
- Аренда кимоно — от €30.
- Кафе с животными — от €7.
- Еда и напитки — по меню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции «Харадзюку»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 1015 туристов
Меня зовут Элена, я живу в Токио более 18 лет, очень люблю его и с удовольствием покажу вам разнообразие и многогранность этого потрясающего мегаполиса. С 2010 года работаю гидом. Постараюсь познакомить вас с историей Японии и рассказать об особенностях современной жизни, а также об обычаях японцев.
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