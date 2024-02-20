Токио-тинейджер
Индивидуальная экскурсия в Токио

Разобраться в молодёжных субкультурах и понять, что любят и чем живут японские подростки

Фотоавтоматы, мини-пу, аниме — на экскурсии вы увидите «подростковый» Токио и начнёте разбираться в течениях японской моды и новых направлениях субкультур. Вы познакомитесь с двумя большими районами — Харадзюку и Сибуя.

Побываете на самой модной улице, попробуете стрит-фуд, окунётесь в косметические тренды и сфотографируетесь с Хатико.
Токио-тинейджер
Токио-тинейджер
Токио-тинейджер
Ближайшие даты:
20
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фев
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Описание

Что вас ожидает

  • Изучим популярный молодёжный район Харадзюку. Здесь мы заранее забронируем популярное кафе с совами, мини-пигами, ёжиками и другими экзотическими животными.
  • Прогуляемся по самой модной улице, где вы сможете примерить национальные наряды и сделать яркие фото.
  • Попробуем токийские сладости и японский стрит-фуд. Посмотрим на капсульные автоматы и по желанию выберем в них сувениры, в том числе и связанные с аниме.
  • Посетим шоурум, где продаются самые крошечные в мире мини-пу. Неподалёку нам встретятся новинки японских фотоавтоматов, «дарящие друзей» всем.
  • Заглянем в аптеку, где я расскажу вам о трендах в косметике среди японских подростков и популярных уходовых программах. Покажу продукты, которые вы не найдёте больше нигде в мире.
  • Ознакомимся с ассортиментом магазинов, торгующих атрибутикой аниме. Поговорим о японских субкультурах, их истоках и разновидностях.
  • Посмотрим знаковые локации в районе Сибуя с его самым многолюдным перекрёстком и статуей Хатико. При желании здесь вы сможете поужинать в компании японского робота.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но при желании мы можем воспользоваться метро или такси (оплачивается дополнительно).
  • Программа подойдёт для семей с детьми от 3 до 16 лет.
  • В стоимость входят услуги гида.
  • Можем начать экскурсию от вашего отеля. Доплата составит 3000 иен.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Транспорт (метро или такси) — от €2.
  • Капсульные автоматы — от €2,5.
  • Фотоавтоматы — от €3.
  • Аренда кимоно — от €30.
  • Кафе с животными — от €7.
  • Еда и напитки — по меню.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции «Харадзюку»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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