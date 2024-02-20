Элена — ваш гид в Токио

Провела экскурсии для 1015 туристов

Меня зовут Элена, я живу в Токио более 18 лет, очень люблю его и с удовольствием покажу вам разнообразие и многогранность этого потрясающего мегаполиса. С 2010 года работаю гидом. Постараюсь познакомить вас с историей Японии и рассказать об особенностях современной жизни, а также об обычаях японцев.

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