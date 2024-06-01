Экскурсии по Токио на машине с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «На машине» в Токио на русском языке, цены от €209. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
650 за всё до 5 чел.
Это Токио
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
209 за всё до 4 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
550 за всё до 3 чел.
Токио - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
600 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Одавара: открыть секреты японского долголетия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: на станции Одавара
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
440 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Токио - первая встреча
    Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
    читать дальше

    туристические места, но и локации, которые совсем по-другому открывают город. Это был прекрасный день и мы 100% рекомендуем Ольгу как гида 👍

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали многоОтличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много
  • Д
    Дина
    24 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
    читать дальше

    не торопясь. Слушать интересно, общаться приятно, ехать комфортно. Получила кучу ценных советов по планам на остаток моей поездки в Японию). В общем, рекомендую.

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Все было на высшем уровне
  • Д
    Данила
    18 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
    Сергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседник
  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Токио - первая встреча
    Все на высшем уровне
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с круизного лайнера, ее автомобиль
    читать дальше

    позволял сгрузить наш багаж в машину и не тратить время на то, чтобы его везти в гостиницу (мы обговорили это заранее), мы переживали что можем попасть в пробку по пути, но судьба была к нам благосклонна и мы быстро проехали по нужному маршруту, и вулкан предстал перед нами в полном своем величии и красоте, по ходу мы немного меняли маршрут (вместо корабликов нам Аэлита предложила посетить, проходящий в это время фестиваль флоксов у подножия вулкана), мы посетили культурную деревню, очень атмосферное место, также мы захотели и Аэлита поддержала нас в посещении онсена, на обратной дороге гид выбрала оптимальную дорогу домой и почти без пробок бы были доставлены в наш отель. Экскурсия была очень насыщенная, комфортная, легкая и позитивная. Спасибо Аэлите, будем ее рекомендовать своим знакомым и в следующий раз когда приедем в эту удивительную страну, то воспользуемся еще не раз ее услугами.

    6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с6 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с
  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Нам сильно не повезло с трафиком на дорогах, так как экскурсия попала на первый выходной золотой недели и японцы активно
    читать дальше

    ехали к озеру Кавагучико на отдых. Ехали на 3 часа дольше обычного. Правда за это время мы смогли больше информации узнать о жизни в Японии, правилах дорожного движения, почему японцы не ездят пьяными за рулем… Зато повезло с погодой, Фудзи радовала на фоне поздней сакуры. Мы заехали в аутентичную деревню, мистический лес Аукигахара (он реально невероятный) и ледяную пещеру. Из-за пробок не успели на фестиваль флоксов, но мы оставались на несколько дней в Кавагучико и дальше уже сами разобрались. Планируя эту экскурсию, держите в уме, что если облачная или дождливая погода, то Фудзи можно и не увидеть. И нужен план Б: музей кимоно, пещеры, лес Аукигахара, совершенно очаровательный музей музыкальных шкатулок, онсены.., Аэлита легко перестраивает экскурсию под пожелания. Остались довольны и общением и экскурсией.

  • Н
    Николета
    11 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны
    читать дальше

    - гору Фудзи. Мы выбрали гида Аэлиту и её экскурсию на машине. Нас забрали и привезли в отель, где мы остановились. Поездка заняла почти весь день и это был один из самых красивых и запоминающихся дней в нашем 2-х недельном путешествии. Кроме заранее оговорённых достопримечательностей, Аэлита очень много рассказывала про настоящую, бытовую жизнь японцев. Нам с мужем было очень интересно её слушать 🫶 Я однозначно рекомендую этого гида и желаю ей побольше классных туристов и поменьше лестниц:-)

    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
  • Н
    Николай
    9 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Замечательная экскурсия, прекрасная организация маршрута. Мы очень хотели попасть в онсен и Аэлита сделала все чтобы нам это удалось. Рекомендую всем кто хочет отдохнуть на природе.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
  2. Это Токио
  3. Вокруг горы Фудзияма - на машине
  4. Токио - первая встреча
  5. Из Токио - в национальный парк Хаконе
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "На машине" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 209 до 650. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на машине, 63 ⭐ отзыва, цены от €209. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам