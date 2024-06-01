1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: на станции Одавара
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€440 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июня 2024Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
- ДДина24 мая 2024Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
- ААлександр20 мая 2024Все было на высшем уровне
- ДДанила18 мая 2024Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
- ААлександр17 мая 2024Все на высшем уровне
- ООльга14 мая 20246 мая 2024 мы посетили с Аэлитой окрестности вокруг вулкана Фудзи сан)) Аэлита встретила нас с круизного лайнера, ее автомобиль
- ИИгорь12 мая 2024Нам сильно не повезло с трафиком на дорогах, так как экскурсия попала на первый выходной золотой недели и японцы активно
- ННиколета11 мая 2024Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны
- ННиколай9 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасная организация маршрута. Мы очень хотели попасть в онсен и Аэлита сделала все чтобы нам это удалось. Рекомендую всем кто хочет отдохнуть на природе.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На машине»
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