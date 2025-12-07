Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Елена Ваш гид в Токио Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком $400 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Откройте для себя скрытую жемчужину Токио, Янаку, и ощутите очарование старого мира. Этот необычный район может похвастаться традиционными деревянными домами, пережившими Вторую мировую войну, которые теперь превратились в уютные кафе и бары. Посетите потрясающий храм Нэдзу с его знаменитыми красными воротами тории, замысловатыми золотыми скульптурами и безмятежным японским садом, где весной ярко цветут азалии. Прогуляйтесь по закоулкам жилых домов, исследуйте огромное кладбище и насладитесь местными вкусами на торговой улице Янака Гиндза, полной традиционных японских закусок и сладостей. Янака предлагает уникальное сочетание истории, спокойствия и традиционной токийской жизни, что делает его идеальным местом для отдыха от шумного города и возможностью увидеть более тихую и живописную сторону японской культуры. Важная информация: Продолжительность: 4 часа. Отмена возможна за 24 часа до начала. Пункт отправления: северный вход на станцию JR Nippori. Конечная точка: торговая улица Янака Гиндза.

