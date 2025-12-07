Мои заказы

Прогулка по старому кварталу Токио Янаке

Погрузитесь в атмосферу старого Токио на прогулке по тихому и уютному району Янака.

Здесь уцелевшие после войны деревянные дома стали кофейнями и лавками, а на улочке Янака Гиндза можно попробовать традиционные
сладости и закуски.

Вы посетите храм Нэдзу с аллеей красных тории и садом азалий, прогуляетесь по тенистым переулкам и древнему кладбищу.

Это место, где время будто остановилось — и где легко почувствовать подлинную Японию, без шума и суеты мегаполиса.

Описание экскурсии

Откройте для себя скрытую жемчужину Токио, Янаку, и ощутите очарование старого мира. Этот необычный район может похвастаться традиционными деревянными домами, пережившими Вторую мировую войну, которые теперь превратились в уютные кафе и бары. Посетите потрясающий храм Нэдзу с его знаменитыми красными воротами тории, замысловатыми золотыми скульптурами и безмятежным японским садом, где весной ярко цветут азалии. Прогуляйтесь по закоулкам жилых домов, исследуйте огромное кладбище и насладитесь местными вкусами на торговой улице Янака Гиндза, полной традиционных японских закусок и сладостей. Янака предлагает уникальное сочетание истории, спокойствия и традиционной токийской жизни, что делает его идеальным местом для отдыха от шумного города и возможностью увидеть более тихую и живописную сторону японской культуры. Важная информация: Продолжительность: 4 часа. Отмена возможна за 24 часа до начала. Пункт отправления: северный вход на станцию JR Nippori. Конечная точка: торговая улица Янака Гиндза.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Тэннодзи
  • Кладбище Янака
  • Храм Нэдзу
  • Торговая улица Янака Гиндза
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Еда, напитки
  • Транспортные расходы и трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северный вход на станцию JR Nippori
Завершение: Торговая улица Янака Гиндза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Продолжительность: 4 часа
  • Отмена возможна за 24 часа до начала
  • Пункт отправления: северный вход на станцию JR Nippori
  • Конечная точка: торговая улица Янака Гиндза
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Токио

