Погрузитесь в атмосферу старого Токио на прогулке по тихому и уютному району Янака.
Здесь уцелевшие после войны деревянные дома стали кофейнями и лавками, а на улочке Янака Гиндза можно попробовать традиционные
Здесь уцелевшие после войны деревянные дома стали кофейнями и лавками, а на улочке Янака Гиндза можно попробовать традиционные
Описание экскурсииОткройте для себя скрытую жемчужину Токио, Янаку, и ощутите очарование старого мира. Этот необычный район может похвастаться традиционными деревянными домами, пережившими Вторую мировую войну, которые теперь превратились в уютные кафе и бары. Посетите потрясающий храм Нэдзу с его знаменитыми красными воротами тории, замысловатыми золотыми скульптурами и безмятежным японским садом, где весной ярко цветут азалии. Прогуляйтесь по закоулкам жилых домов, исследуйте огромное кладбище и насладитесь местными вкусами на торговой улице Янака Гиндза, полной традиционных японских закусок и сладостей. Янака предлагает уникальное сочетание истории, спокойствия и традиционной токийской жизни, что делает его идеальным местом для отдыха от шумного города и возможностью увидеть более тихую и живописную сторону японской культуры. Важная информация: Продолжительность: 4 часа. Отмена возможна за 24 часа до начала. Пункт отправления: северный вход на станцию JR Nippori. Конечная точка: торговая улица Янака Гиндза.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Тэннодзи
- Кладбище Янака
- Храм Нэдзу
- Торговая улица Янака Гиндза
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда, напитки
- Транспортные расходы и трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северный вход на станцию JR Nippori
Завершение: Торговая улица Янака Гиндза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Продолжительность: 4 часа
- Отмена возможна за 24 часа до начала
- Пункт отправления: северный вход на станцию JR Nippori
- Конечная точка: торговая улица Янака Гиндза
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
12 дек в 11:00
13 дек в 17:00
$285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
Завтра в 19:30
9 дек в 19:30
$218 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио: Сибуя и легендарный Хатико
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
9 дек в 10:00
20 янв в 10:00
$129 за человека