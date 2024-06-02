1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
«В районе Маруноучи мы отыщем маленькую местную «Гинзу» — улицу Маруноучи-Нака дори»
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Прогуляемся по улице, ведущей к одному из старейших буддийских храмов, на которой можно попробовать японские сладости и купить сувениры»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
«Чтобы вы почувствовали актуальную атмосферу оригинального города, начнем экскурсию на одной из самых дорогих улиц мира — Гиндза»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим место, где произошло рождение нынешней столицы Японии, пройдемся по некогда самой модной улице города»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
«В завершение, если останутся силы, мы погуляем по токийским Елисейским полям, полюбуемся шикарными магазинами местных модных дизайнеров и заглянем на улицу Аниме»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
«Популярная молодёжная улица, на которой «тусуются» яркие и очень разные представители японской молодёжи»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
280€224 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
«Пройдёмся по главной улице Такэсита, где вы встретите модных тинейджеров и яркие кафе»
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
«Пройдёте по торговой улице, где можно попробовать стритфуд и японские традиционные сладости, зайти в маленькие локальные магазины и купить до невозможности милые безделушки с котиками»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
«Здания и улицы заполнены работающими в офисах японцами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€272 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Токио: симбиоз традиций и инноваций в индивидуальной экскурсии
Познайте дух Токио, где древние храмы и футуристические технологии сливаются в единое целое
«Вы узнаете, как раньше выглядели улицы столицы, жилища и одежда горожан, познакомитесь с развлечениями и гастрономическими предпочтениями японцев того времени и ощутите дух периода Темпо»
19 июня в 11:00
21 июня в 13:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
«Затем прогуляемся по улице Йокогамы — одного из крупнейших современных портовых городов Японии»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«Приглашаем на прогулку по шумным улицам Токио»
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
«Выйдя из парка, вы окажетесь в излюбленном месте японской молодежи — на небольшой, но шумной и многолюдной улице Такесита»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
«А закончим прогулку на Торговой улице Амейоко дори»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
15 июня в 11:30
13 июля в 11:30
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Главное о северном Токио за 3 часа
Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Начало: По договоренности
«Улица Амейоко — шумная и многолюдная»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
«Проспект Каппабаши-дори, который является токийской Меккой всего, что связано с кулинарией»
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
«Насладимся церковными благовониями, а также запахами из ресторанов на широкой улице к храму»
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
«Вы пройдёте по одной из древнейших торговых улиц Токио и увидите товары разных эпох»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
- ИИгорь29 мая 2024Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
- VVarvara25 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Маршрут отлично продуман, свой рассказ Ирина строит с большим вниманием к деталям, благодаря чему даже такой большой объем информации хорошо запоминается. В следующий раз мечтаем попасть к Ирине на экскурсию по городу храмов Камакура))
- ЕЕвгения25 мая 2024Всем привет! С Элен мы провели 2 экскурсии в Токио. И хочу написать свой отзыв. Скажу то, что до нашего приезда,
- ООльга22 мая 2024Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими
- ММария22 мая 2024Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
- ММихаил13 мая 2024Отличная экскурсия, все было просто, понятно и очень интересно Рекомендую
- ММария12 мая 2024Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
- ППавел11 мая 2024Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
- ААлексанлр8 мая 2024Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Токио. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод