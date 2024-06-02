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знаниями и жизненным опытом в Японии. Например, очень покорило, что у Кати и Димы были с собой их личные книжки с печатями из храмов, чтобы наглядно показать, что у вас может быть. А как прекрасно Екатерина читала нам на японском языке наши предсказания в храме Мейдзи! Современный взгляд на само проведение экскурсии глубоко покоряет, рассказы о традициях, религии будет переплетены с текущими тенденциями общества. Наши 4 часа пролетели как одно мгновенье. Это был наш первый визит в Японию, а так как поездка было спонтанной, мы почти не были готовы к ней, поэтому мы очень рады, что в 1 день нашего пребывания в Токио у нас случилась экскурсия у Екатерины и Дмитрия. Хотелось бы выразить огромную благодарность Екатерине и Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию. Помимо обязательной программы, нам ответили на все наши вопросы, включая бытовые. До конца поездки ребята интересовались нашими делами, советовали продукты, алкоголь и даже косметику, помимо всего прочего, не оставались равнодушными к дальнейшим нашим передвижениям по Японии и комментировали и дополняли наши рассказы и впечатления интересными фактами!