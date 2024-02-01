Приглашаем вас на уникальную прогулку по оживлённым улицам Токио. В районе Синдзюку вы увидите, как современные небоскрёбы гармонируют с древними храмами, и узнаете, почему здесь выбрали место для бизнес-центров. Вас ждёт встреча с знаменитой 3D-кошкой и прогулка по ретроулочке времён эпохи Сёва. В квартале Кабуки-тё, известном своими ночными клубами и барами, вы постигнете особенности японской культуры развлечений. Завершите экскурсию у синтоистского храма, где сможете пожелать удачи в дальнейших путешествиях. Наш опытный гид раскроет перед вами тайны Токио, делая ваше путешествие незабываемым

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Описание

Что вас ожидает

Синдзюку — небоскрёбы и 3D-кошка

Синдзюку — это концентрация элитных бизнес-центров и шумных баров, которые контрастируют с парками, типичными для Японии малоэтажными постройками и храмами периода Эдо.

Вы прогуляетесь вдоль столичных небоскрёбов, подниметесь на одну высотку и осмотрите широкий размах токийской застройки. Пройдёте сквозь знаменитую ретроулочку времён эпохи Сёва и познакомитесь с местной 3D-кошкой.

Кабуки-тё — японский квартал красных фонарей

Вы рассмотрите многообразие неоновых вывесок всевозможных развлекательных заведений. Пройдя сквозь Кабуки-тё, окажетесь в небольшом районе, где сконцентрированы около 300 старых и новых баров, каждый из которых обладает своей неповторимой атмосферой.

Я расскажу о типовых развлекательных заведениях и традиционных барах — идзакаях. Объясню, в какие бары ходят только девушки, а в какие — только парни.

Храм Синдзюку — религии Японии

Завершим прогулку у синтоистского храма-хранителя Синдзюку, где можно помолиться богам о грядущих путешествиях и исполнении желаний. Вы узнаете, чем отличается синтоизм от буддизма и как жизнь японцев регулируется этими верованиями.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.