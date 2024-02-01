Погулять у небоскрёбов, пройти по кварталу красных фонарей и загадать желание в синтоистском храме
В районе Синдзюку вы увидите, как современные небоскрёбы гармонируют с древними храмами, и узнаете, почему здесь выбрали место для бизнес-центров. Вас ждёт встреча с знаменитой 3D-кошкой и прогулка по ретроулочке времён эпохи Сёва.
В квартале Кабуки-тё, известном своими ночными клубами и барами, вы постигнете особенности японской культуры развлечений. Завершите экскурсию у синтоистского храма, где сможете пожелать удачи в дальнейших путешествиях. Наш опытный гид раскроет перед вами тайны Токио, делая ваше путешествие незабываемым
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Описание
Что вас ожидает
Синдзюку — небоскрёбы и 3D-кошка
Синдзюку — это концентрация элитных бизнес-центров и шумных баров, которые контрастируют с парками, типичными для Японии малоэтажными постройками и храмами периода Эдо.
Вы прогуляетесь вдоль столичных небоскрёбов, подниметесь на одну высотку и осмотрите широкий размах токийской застройки. Пройдёте сквозь знаменитую ретроулочку времён эпохи Сёва и познакомитесь с местной 3D-кошкой.
Кабуки-тё — японский квартал красных фонарей
Вы рассмотрите многообразие неоновых вывесок всевозможных развлекательных заведений. Пройдя сквозь Кабуки-тё, окажетесь в небольшом районе, где сконцентрированы около 300 старых и новых баров, каждый из которых обладает своей неповторимой атмосферой.
Я расскажу о типовых развлекательных заведениях и традиционных барах — идзакаях. Объясню, в какие бары ходят только девушки, а в какие — только парни.
Храм Синдзюку — религии Японии
Завершим прогулку у синтоистского храма-хранителя Синдзюку, где можно помолиться богам о грядущих путешествиях и исполнении желаний. Вы узнаете, чем отличается синтоизм от буддизма и как жизнь японцев регулируется этими верованиями.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.