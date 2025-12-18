Мои заказы

Сопровождение от аэропорта до отеля. С помощью по открытию SIM, Suica и т. д

Описание трансфер

Добро пожаловать в Японию! Наше прибытие должно быть максимально комфортным и эффективным. Путешествие из аэропорта в Токио может быть сложным: запутанная система билетов, незнакомый язык, необходимость немедленно настроить интернет и разобраться с валютой. Я возьму эти задачи на себя! Моя услуга — это комплексное русскоязычное сопровождение, которое гарантирует, что Вы:
Сразу выйдете на связь • Получите деньги • Откроете транспортную карту • Не потеряетесь • Без стресса доберетесь до отеля.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Помощь в обмене валюты
  • Помощь в оформлении SIM, Suica
  • Помощь в покупке билетов
  • Сопровождение до отеля на Skyline
  • Услуга сопровождения, ответы на первые вопросы о Токио
Что не входит в цену
  • Мои транспортные расходы до аэропорта и до вашего отеля
  • Стоимость билетов skyline (1 человек 16~18$)
  • Стоимость открытия туристической SIM (взависимости от срока и типа от 16~40$)
  • Стоимость открытия Suica (4$ + ее пополнение ~20$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода, после таможенного процесса
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
