Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Программа экскурсии 🧭 по Токио
1. Встреча с туристами в холле отеля.
2. Район Асакуса. Храм богини Канон, всевидящей и всемогущей. Прогулка 👣 по территории храма, посещение антикварных лавок, покупка сувениров.
3. По желанию туристов посещение Токио скай три. Самая высокая тв башня в Японии. Высота 634 метра, (билеты покупаются заранее в избежании очереди).
4. Посещение станции Сибуя.
5. Памятник знаменитому псу Хатико, посещение смотровой площадки. По желанию посещение кафе роботов.
6. Проезд общественным транспортом до острова Одайба. Одайба-насыпной или мусорный остров 🏝️ с развитой инфраструктурой.
7. После Одайба, посещение района Гинза — самый фешенебельный район Токио.
Так же в списке стандарт находятся такие объекты, как:
- рыбный рынок Цукидзи,
- императорский дворец,
- район небоскребов Синджюку (посещение самурай музея и ресторана роботов-билеты заказываются заранее),
- район Асакуса.
- 8. Проводы туристов до отеля.
Важная информация
- Маршрут меняется в зависимости от локации отеля туристов и их желания.
- Все обговаривается заранее или в начале экскурсии.
- Экспромт приветствуется в том случае, если входные билеты 🎫 не надо покупать заранее.
- Гарантируется хорошее настроение и много полезной и интересной информации.