Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Программа экскурсии 🧭 по Токио

1. Встреча с туристами в холле отеля.

2. Район Асакуса. Храм богини Канон, всевидящей и всемогущей. Прогулка 👣 по территории храма, посещение антикварных лавок, покупка сувениров.

3. По желанию туристов посещение Токио скай три. Самая высокая тв башня в Японии. Высота 634 метра, (билеты покупаются заранее в избежании очереди).

4. Посещение станции Сибуя.

5. Памятник знаменитому псу Хатико, посещение смотровой площадки. По желанию посещение кафе роботов.

6. Проезд общественным транспортом до острова Одайба. Одайба-насыпной или мусорный остров 🏝️ с развитой инфраструктурой.

7. После Одайба, посещение района Гинза — самый фешенебельный район Токио.

Так же в списке стандарт находятся такие объекты, как:

рыбный рынок Цукидзи,

императорский дворец,

район небоскребов Синджюку (посещение самурай музея и ресторана роботов-билеты заказываются заранее),

район Асакуса.

8. Проводы туристов до отеля.

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