Еще несколько необычных экскурсий в Токио

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Все прелести Токио за один день

Малахова Т.
Малахова Т. – Гид из Токио
Восьмичасовая экскурсия ⛳ по ключевым достопримечательностям Токио.
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Все прелести Токио за один день
Все прелести Токио за один день
Программа экскурсии 🧭 по Токио
1. Встреча с туристами в холле отеля.
2. Район Асакуса. Храм богини Канон, всевидящей и всемогущей. Прогулка 👣 по территории храма, посещение антикварных лавок, покупка сувениров.
3. По желанию туристов посещение Токио скай три. Самая высокая тв башня в Японии. Высота 634 метра, (билеты покупаются заранее в избежании очереди).
4. Посещение станции Сибуя.
5. Памятник знаменитому псу Хатико, посещение смотровой площадки. По желанию посещение кафе роботов.
6. Проезд общественным транспортом до острова Одайба. Одайба-насыпной или мусорный остров 🏝️ с развитой инфраструктурой.
7. После Одайба, посещение района Гинза — самый фешенебельный район Токио.

Так же в списке стандарт находятся такие объекты, как:

  • рыбный рынок Цукидзи,
  • императорский дворец,
  • район небоскребов Синджюку (посещение самурай музея и ресторана роботов-билеты заказываются заранее),
  • район Асакуса.
  • 8. Проводы туристов до отеля.
Важная информация
  • Маршрут меняется в зависимости от локации отеля туристов и их желания.
  • Все обговаривается заранее или в начале экскурсии.
  • Экспромт приветствуется в том случае, если входные билеты 🎫 не надо покупать заранее.
  • Гарантируется хорошее настроение и много полезной и интересной информации.
Что входит
  • Услуги гида
  • Хорошее настроение и много полезной и интересной информации
Что не входит
  • Входные билеты
  • Общественный транспорт
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Все прелести Токио за один день
Все прелести Токио за один день
Все прелести Токио за один день
Все прелести Токио за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Малахова Т.
Малахова Т.
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