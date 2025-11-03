Индивидуальный трансфер из аэропорта Токио в центр города или обратно

Индивидуальный трансфер из аэропорта Токио поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.
Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное передвижение
- 👋 Встреча с табличкой
- 🌉 Виды на Токийский залив
- 📞 Русскоязычная поддержка
- ⏱ Быстрая доставка
Лучшее время для посещения
Лучшее время для трансфера - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но кондиционированные автомобили обеспечат комфорт. Зимой, в декабре и феврале, возможно, придётся учитывать погодные условия, но трансфер всё равно будет удобным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Tokyo Tower
- Токийский залив
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: вы проедете вдоль Токийского залива с видом на современные мосты, затем пронесётесь через оживлённые районы Синагава и Минато, где можно заметить телебашню Tokyo Tower, небоскрёбы и традиционные японские храмы
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом
Дополнительно:
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Стоимость указана за трансфер в дневное время в одну сторону из аэропорта Ханэда, в ночное — уточняйте цену в переписке
- При оплате конвертация в рубли производится по курсу «Т-Банка»
- Поездка проходит на автомобиле Honda City или Hyundai Accent (или другом автомобиле подобного класса)
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 1136 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
3 ноя 2025
Все отлично, авто комфортное, во время, Кирилл оперативно отвечал на все вопросы, заменил авто, когда у нас оказалось багажа больше, чем планировали. Рекомендуем.
К
Карина
23 окт 2025
Ксения очень приятная девушка, рассказала много интересного, провела по всему району Акихабаоа, мы были с детьми им понравилось, посоветовала ресторан для обеда, рассказала про фестиваль в Токио, вообщем мы довольны✨
