Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 6 часов

Твой первый маршрут по Токио
Этот маршрут проведёт вас через главные символы Токио: от императорских парков и современной Гинзы до футуристической Акихабары и старинного храма Сэнсодзи. За 6 часов вы увидите город во всём его многообразии — от традиций до технологий.
5
1 отзыв
Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 6 часов
Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 6 часов
Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 6 часов
Ближайшие даты:
5
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Токио!

Токио — это удивительное место, где традиции и современность гармонично переплетаются, создавая уникальный контраст. Мы приглашаем вас на захватывающую 5-часовую экскурсию, которая позволит вам увидеть знаковые места города и открыть его неизведанные уголки.

Начало нашего путешествия

Экскурсия начнется с посещения древних храмов, где вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. Затем мы поднимемся на смотровую площадку, откуда откроется потрясающий вид на город.

Прогулка по историческим улочкам

Далее мы отправимся на прогулку по историческим улочкам, полным очарования, где вас ждут уютные лавочки и кафе. Это идеальное место, чтобы сделать паузу и насладиться атмосферой Токио.

Великолепные сады и оживленные улицы

  • Посетим великолепные сады, где природа встречается с искусством.
  • Увидим оживленный перекресток мегаполиса, символизирующий динамичную жизнь города.

Завершение тура

Наш тур завершится в районе с узкими улочками и уникальными барами, где вы сможете ощутить настоящую атмосферу Токио. Откройте для себя многообразие этого удивительного города вместе с нами!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Императорский дворец (皇居) - резиденция японского императора, окружённая красивыми садами и парками
  • Гинза (銀座) - престижный торговый район, известный своими бутиками, кафе и ресторанами
  • Акихабара (秋葉原) - центр технологий, электроники и аниме-культуры в Токио
  • Сэнсодзи (浅草寺) - старейший буддийский храм в Токио, расположенный в историческом районе Асакуса
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Chome-1-1 Hitotsubashi, Chiyoda City, Tokyo
Завершение: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Прогулка по Токио будет средней интенсивности: мы пройдём около 13-15 тысяч шагов и используем общественный транспорт. Во время экскурсии предусмотрены перерывы на обед и кофе
  • Которые можно сделать по своему усмотрению. Для комфортного участия в маршруте возьмите с собой телефон
  • Проездную карту (если она есть)
  • Удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
А
13 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия Сергея "Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 6 часов". Он встретил нас в отеле. Вначале мы посетили Императорский дворец, Сергей рассказал нам много интересных фактов
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про дворец и императора. Дальше мы направились на железнодорожный вокзал Токио. Сергей обратил наше внимание на площадь перед вокзалом. В этом же здании находится вход в метро и гостиница. Потом мы поехали на Гиндзу - Сергей рассказал нам об истории этой улицы и дал нам время посетить магазины. Самый интересный из них - это магазин канцтоваров (многоэтажное здание). Дальше мы направились на Акихабару. Сергей рассказал,чем знаменита эта улица, - своими капсульными автоматами, магазинами манга и аниме, магазинами электрон. товаров. Подошло время обеда и Сергей нам помог с выбором рестопана в японском стиле. Дочка была в восторге - она сама жарила мясо на небольшой жаровне, устроенной в столе, за которым мы сидели. Потом мы поехали на Асакуса, где посетили известный буддийский храм - Сэнсо-дзи, посмотрели, как молятся японцы, взяли бумажку с предсказанием, полюбовались японским садом, красивым храмом. Сергей рассказал его историю и о религиозных традициях японцев. Он нас проводил до нашей ветки метро, научил нас,как пользоваться им. Дал много полезных советов. Всем советую взять такую экскурсию вначале Вашего визита в Токио.

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