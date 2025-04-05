Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Токио на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 1 час Индивидуальная до 3 чел. Индивидуальный трансфер из аэропорта Токио в центр города или обратно Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто Начало: У выхода из аэропорта «Стоимость указана за трансфер в дневное время в 1 сторону из аэропорта Ханэда, в ночное — уточняйте цену в переписке» $170 за всё до 3 чел. 2 часа Индивидуальная до 1 чел. Трансфер в столицу: аэропорт-Токио. НАРИТА Начало: Аэропорт Нарита «Трансфер из аэропорта до вашего отеля (или в обратном направлении)» $320 за экскурсию 2 часа Индивидуальная до 1 чел. Трансфер в столицу: аэропорт-Токио. ХАНЕДА Начало: Аэропорт Ханеда «Трансфер из аэропорта до вашего отеля (или в обратном направлении)» $235 за экскурсию Другие экскурсии Токио

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Трансфер»

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