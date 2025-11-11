Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Токио - это место, где древние храмы и современные башни сосуществуют в гармонии.
На экскурсии вы увидите Императорский дворец, узнаете о жизни императора, посетите храм Мэйдзи и сможете загадать желание. В
Харадзюку вас ждут модные улицы и необычные угощения. В Сибуя увидите знаменитый перекрёсток и статую Хатико.
Завершите день на смотровой площадке в Синдзюку, откуда открывается захватывающий вид на город и, возможно, на гору Фудзи
5 причин купить эту экскурсию
🏯 Увидеть Императорский дворец
🎎 Посетить храм Мэйдзи
👗 Ощутить атмосферу Харадзюку
🚶♂️ Пройти через перекрёсток Сибуя
🌆 Полюбоваться панорамой Токио
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и город особенно красив. Летом может быть жарко и влажно, но это время идеально для любителей летних фестивалей. Зимой, с декабря по февраль, Токио менее загружен, что позволяет насладиться городом без толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Императорский дворец
Храм Мэйдзи
Татешита-дори
Кэт Стрит
Перекрёсток Сибуя
Статуя Хатико
Смотровая площадка Синдзюку
Описание экскурсии
Императорский дворец. Начнём прогулку с самого сердца японской истории. Пройдём вдоль крепостных стен, поговорим об императоре и его семье, сделаем пару фото на фоне мостов и — вперёд, в следующую эпоху!
Храм Мэйдзи в парке Ёёги. У величественного синтоистского храма можно загадать желание, постучать в барабан, вытащить предсказание и, если повезёт, увидеть традиционную японскую свадьбу.
Татешита-дори и Кэт Стрит в Харадзюку. После духовного очищения — время для телесных радостей! Добро пожаловать на улицы, где мода, уличная еда и креативность сливаются в один яркий поток. Здесь можно попробовать всё: от радужных сладостей до картошки фри в форме сердечек.
Район Сибуя и самый знаменитый перекрёсток в мире. Сотни людей пересекают его одновременно, каждый — в своём направлении. Это не просто переход, а хореография мегаполиса. Рядом — статуя Хатико, самого верного пса Японии. Обязательно сделаем здесь фото.
Район Синдзюку и панорама Токио. Мы поднимемся на смотровую площадку на 45 этаже и увидим, как древний город вырос в бескрайний мегаполис. Если повезёт с погодой, посмотрим на гору Фудзи — как бонус от Вселенной.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (в том числе за гида) — около 1500 йен за чел. и обед — от 1500 йен за чел.
Если вас надо забрать от отеля, доплата составит $35
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Ginza
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 63 туристов
Живу в Японии с 2005 года и до сих пор пытаюсь разгадать её тайны — иногда с успехом, иногда с улыбкой. Эта страна — как пазл, который никогда не надоедает
собирать. Я покажу вам не только знаменитые места, но и те мелочи, которые делают Японию по-настоящему уникальной. Надеюсь, что после вашего путешествия в эту страну, вы захотите сюда вернуться вновь и вновь, возможно даже начать учить японский!
Отзывы и рейтинг
А
Аида
11 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид полностью владеет материалом и очень интересно рассказывает. Показала нам Токио с точки зрения настоящего жителя. Время прошло очень быстро. Экскурсия длилась дольше запланированного времени. Юля отвечала с готовностью на все вопросы и была готова помочь во всём. Советую Юлю рассматривать как гида по Японии.
О
Ольга
6 ноя 2025
Юля, огромное спасибо, нам очень понравилась экскурсия с вами! Нас непросто удивить, потому что много раз уже были в Японии, а у вас получилось! С вами было очень душевно, интересно и весело😊👍🏻 Рекомендую данного гида всем всем всем, если хотите посетить самые удивительные места🙏🏻👍🏻☺️
Д
Дарья
4 ноя 2025
Спасибо Юлии за прекрасный день! Окунулись в атмосферу города, почувствовали его ритм. Юля провела нас по самым знаковым местам, рассказала много интересного о жизни японцев.
Ирина
29 окт 2025
Все было отлично. Я очень довольна.
N
Nataliya
26 окт 2025
Большое спасибо Юлии за экскурсию. Прогулка получилась отличная, Юлия легко адаптировала маршрут под наши интересы, отвечала на все вопросы и вообще очень интересно представляла информацию. Она очень приятный в общении человек, сложилось ощущение, что город нам показывает давняя знакомая. Очень рекомендуем ее туры!
Ш
Шериф
16 окт 2025
Классная экскурсия, посмотрели все самые интересные туристические места Токио, Юлия была очень внимательна к нашим пожеланиям по маршруту и было несколько разных опций, благодарю!)
Марк
7 окт 2025
Отличная экскурсия!!! Потрясающий гид Юля - умная позитивная и интересно рассказывает. Гибко меняла программу под наши просьбы, иинтересы и настроение. Осталось приятное впечатление от встречи. В следующий раз только Юля и всем друзьям буду рекомендовать. Спа-си-бо!!!
А
Андрей
29 сен 2025
Спасибо Юлии за отличный день в Токио! Очень благодарны за адаптацию маршрута к нашим запросам - мы просили включить пару объектов, не предусмотренных программой. Помимо общеистоической и культурной информации отдельное
спасибо от жены за советы по вечернему шоппингу. Ну и отдельное спасибо от меня за знание всех курилок по маршруту) По темпу экскурсия очень сбалансированная - и к окончанию ещё остались силы на самостоятельный забег по магазинчикам, несмотря на джетлаг.
Л
Лейсан
22 сен 2025
Невероятно увлекательная экскурсия по Токио! Гид Юлия держала интерес весь путь: факты, истории и улыбки. Маршрут удобный, советы — супер. Обязательно к посещению
Мария
20 сен 2025
Спасибо за экскурсию - нам понравилась) отличный маршрут. Юлия - прекрасный гид; яркая, интересная, все расскажет/ покажет/ поможет и сориентирует 🗺️
S
Sergey
16 июл 2025
Мы были вдвоем с дочерью 11 лет, попросили адаптировать экскурсию для ребенка. Получилось очень хорошо. Посмотрели город, некоторые любопытные и знаковые места. Заходили туда, где интересно и ребенку и взрослому. И, конечно, я очень признателен Юле за дополнительную помощь, которая неожиданно нам понадобилась. Спасибо!:)