Лучшее время для посещения Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и город особенно красив. Летом может быть жарко и влажно, но это время идеально для любителей летних фестивалей. Зимой, с декабря по февраль, Токио менее загружен, что позволяет насладиться городом без толп туристов.

Токио - это место, где древние храмы и современные башни сосуществуют в гармонии.На экскурсии вы увидите Императорский дворец, узнаете о жизни императора, посетите храм Мэйдзи и сможете загадать желание. В

Харадзюку вас ждут модные улицы и необычные угощения. В Сибуя увидите знаменитый перекрёсток и статую Хатико. Завершите день на смотровой площадке в Синдзюку, откуда открывается захватывающий вид на город и, возможно, на гору Фудзи

Описание экскурсии

Императорский дворец. Начнём прогулку с самого сердца японской истории. Пройдём вдоль крепостных стен, поговорим об императоре и его семье, сделаем пару фото на фоне мостов и — вперёд, в следующую эпоху!

Храм Мэйдзи в парке Ёёги. У величественного синтоистского храма можно загадать желание, постучать в барабан, вытащить предсказание и, если повезёт, увидеть традиционную японскую свадьбу.

Татешита-дори и Кэт Стрит в Харадзюку. После духовного очищения — время для телесных радостей! Добро пожаловать на улицы, где мода, уличная еда и креативность сливаются в один яркий поток. Здесь можно попробовать всё: от радужных сладостей до картошки фри в форме сердечек.

Район Сибуя и самый знаменитый перекрёсток в мире. Сотни людей пересекают его одновременно, каждый — в своём направлении. Это не просто переход, а хореография мегаполиса. Рядом — статуя Хатико, самого верного пса Японии. Обязательно сделаем здесь фото.

Район Синдзюку и панорама Токио. Мы поднимемся на смотровую площадку на 45 этаже и увидим, как древний город вырос в бескрайний мегаполис. Если повезёт с погодой, посмотрим на гору Фудзи — как бонус от Вселенной.

