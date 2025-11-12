Погрузитесь в атмосферу Токио за 8 часов: от исторических мест до современных кварталов. Поймите город и почувствуйте себя местным жителем
Экскурсия по Токио предлагает уникальную возможность познакомиться с городом изнутри.
Начав с Императорского дворца, вы увидите контраст между зелёными парками и современными небоскрёбами. Прогулка по Гинзе покажет, как выглядит токийский шик,
а на Цукидзи вы попробуете уличную еду. В Акихабаре окунётесь в мир технологий и поп-культуры. Завершите день в парке Йойоги и на знаменитом перекрёстке Сибуи. Это не просто экскурсия, а практическое руководство по жизни в Токио
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Индивидуальный подход
🏯 Контраст традиций и современности
🍣 Уникальная уличная еда
🎌 Погружение в культуру
🚶♂️ Удобный маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. Весной цветут сакуры, а осенью природа радует яркими красками. Летом может быть жарко и влажно, но это компенсируется разнообразием летних фестивалей. Зимой меньше туристов, и можно насладиться спокойствием и зимними видами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Императорский дворец
Гинза
Рыбный рынок Цукидзи
Акихабара
Парк Йойоги
Храм Мэйдзи
Сибуя
Описание экскурсии
Императорский дворец и парки вокруг. Мы начнём с Императорского дворца, чтобы прочувствовать контраст Японии: парки, зелень и небоскрёбы. Я расскажу, как устроена жизнь в центре столицы.
Гинза. Прогуляемся по знаменитой улице с роскошными бутиками. Заглянем в кафе и сделаем паузу. Вы узнаете, как выглядит токийский шик, куда ходят на ланч офисные работники и почему этот район называют Манхэттеном Востока.
Рыбный рынок Цукидзи. Остановимся у бывшего главного рыбного рынка Японии и исследуем лотки с уличной едой, морепродуктами и сладостями.
Акихабара. Окажемся в футуристическом квартале с неоном, гаджетами и культурой отаку. Заглянем в необычные магазины и автоматы. Я объясню, почему японская поп-культура это не просто мультфильмы, а целый общественный пласт.
Парк Йойоги и храм Мэйдзи. Отдохнём в самом зелёном парке города и посетим величественный синтоистский храм. Расскажу, как японцы сочетают технологии и духовность и что такое синтоизм в повседневной жизни.
Сибуя — финал в ритме Токио. Завершим маршрут на самом знаменитом перекрёстке мира. Я помогу составить план на вечер: куда идти, что есть, где купить лучшее, чтобы вы дальше гуляли уверенно и с удовольствием.
По пути вы узнаете:
как работает транспорт, метро и карты оплаты
как себя вести в повседневных ситуациях — от кафе до магазинов
что важно знать о культуре и бытовых правилах
и главное — как не просто быть туристом, а почувствовать себя своим
Примерный тайминг маршрута:
10:00 — начало экскурсии 10:15–11:00 — Императорский дворец и парки 11:00–11:20 — переезд до Гинзы 11:20–12:10 — Гинза: прогулка + кофе 12:10–12:25 — пешком до Цукидзи 12:25–13:15 — Цукидзи: рынок и уличная еда 13:15–13:45 — переезд до Акихабары 13:45–14:30 — Акихабара: технологии и магазины 14:30–15:00 — переезд до Йойоги 15:00–16:00 — парк Йойоги и храм Мэйдзи 16:00–16:15 — переход в Сибую 16:15–17:00 — Сибуя: перекрёсток, финал, рекомендации
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются проезд по маршруту (метро и автобус), входные билеты и активности по желанию
Программа подходит для взрослых и подростков от 12 лет. Могу адаптировать программу по времени и локациям для детей младшего возраста
В любое время после экскурсии вы можете обращаться ко мне с вопросами по путешествию, адаптации и дальнейшим планам — я всегда на связи, чтобы поддержать и помочь
Если у вас есть особые пожелания или ограничения, пожалуйста, сообщите заранее, чтобы я мог подготовиться и сделать ваш день максимально комфортным
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я живу в Токио и провожу авторские прогулки, которые помогают не просто увидеть город, а почувствовать его ритм и понять, как он устроен.

Мои экскурсии это больше, чем маршруты. Это погружение
Мои экскурсии это больше, чем маршруты. Это погружение читать дальше
в культурный код Японии: я объясняю поведение местных, учу, как легко и удобно пользоваться транспортом, показываю, где вкусно поесть без туристических наценок, куда пойти самостоятельно и как сориентироваться в городе без стресса. После прогулки вы получите мини-гайд, чтобы всё важное осталось с вами: от советов по навигации до мест, где можно почувствовать настоящую Японию.
Я люблю этот город и с удовольствием делюсь тем, как он может раскрыться по-новому для каждого. Если вы хотите не просто «посмотреть Токио», а понять его, то вам ко мне:)
Отзывы и рейтинг
К
Константин
12 ноя 2025
Этот безумный Токио. После спокойных Оксаки, Киото и Нары погружение в толпу и суету казалось невозможным. Но Сергей помог структурировать этот хаос в идеально выверенный и равномерный маршрут. За 8 часов удалось увидеть и посетить основные локации и при этом не расплавить свой мозг. И очень важная деталь -отсутствие коммерческих локаций (типа прекрасного магазина чая, кимоно или катан) Спасибо.
О
Ольга
6 ноя 2025
Спасибо огромное Сергею за чудесно проведенный день. Маршрут был так здорово продуман, что мы под большим впечатлением и в восторге от нашего гида. Сергей интеллигентный, образованный, легкий и приятный в читать дальше
общении, человек, с которым весело и комфортно, рассказывал интересное и полезное про Японию. Очень рекомендуем попасть на его экскурсию тем, кто в Токио впервые и тем, кто, как мы был уже много раз, не пожалеете, он придумает, чем удивить👍🏻🤩😊👌🏻
Ю
Юлия
30 окт 2025
Огромная благодарность Сергею от нашей компании из 4х человек. Оригинальный маршрут, составленный из личного опыта Сергея, показывающий город с разных сторон. Знает историю страны и города, готов ответить на сложные читать дальше
вопросы туристов. . на разные темы. . очень интересный собеседник, охотно делиться личным опытом общения с японцами. . понимает их менталитет. . экскурсия больше подходит для тем, кто хочет окунуться в атмосферу города, и потом самостоятельно посетить самые известные достопримечательности. Неоспоримым достоинством Сергея является интеллект, грамотная речь и очень внимательное отношение к туристам. Спасибо и очень рекомендуем!
Elvira
23 окт 2025
20 октября были на экскурсии с Сергеем. Маршрут отличный. Узнали много интересного и полезного. Сергей учитывает интересы туристов (в частности с нами мы едим только халяль) и поэтому места перекуса, читать дальше
ужина были выбраны соответственно. Позднее несколько раз обращались за помощью и всегда он старался помочь. Это очень важно в незнакомой для нас стране. Большое спасибо. Всем советую в первые дни брать для ознакомления с городом эту экскурсию.
О
Оюдмила
15 окт 2025
Недавно вернулись из путешествия. Япония удивительная страна. Очень волновались, но все прошло замечательно. Посетили с семьей 8-ми часовую экскурсию обзорную по Токио 01.10.2025. Экскурсию проводил Сергей. Очень рекомендую, Сергей замечательный читать дальше
гид, чуткий, доброжелательный, увлекательно рассказывал, отвечал на все вопросы. 8 часов пролетели незаметно, все было интересно и познавательно. Сергей адаптировал экскурсию под наши интересы, а также на экскурсию заехал за нами в наш отель, что было очень любезно с его стороны. Все наше путешествие был с нами на связи, отвечал на все вопросы которые возникали в процессе нашего пребывания в Японии. Экскурсию рекомендую заказывать заранее, так как у Сергея все забронировано на месяц вперед. Рекомендую начать знакомство с Токио вместе с Сергеем. 👍
И
Игорь
30 сен 2025
Экскурсия с Сергеем прошла на 5+ Были учтены все пожелания по маршруту, темпу и т. д. Сергей отличный гид и собеседник, обладает отличными знаниями по Японии во всех темах. Рекомендую всем.
Наталья
16 сен 2025
Наша экскурсия была не про историю и архитектурные памятники. Наша прогулка погрузила нас в японскую городскую культуру, Сергей адаптировал нас в токийском метро, провел по самым «попсовым» улицам с магазинами, читать дальше
кафе и аттракционами. Показал нам и Акихабару, и Гинзу, и Сибуйю, и район вокзала с императорским дворцом. Сам гид порадовал пунктуальностью, простой подачей информации, рассказами из жизни в Японии. Мы довольны, это 5*
Татьяна
12 сен 2025
Прогулка с Сергеем была просто отличной! Все что хотелось, мы увидели, составили для себя примерный план локаций, которые мы снова посетим и благодаря рекомендациям нашего гида запланировали новые интересные места! Было классно!
А
Артур
4 сен 2025
Все было здорово. Сергей встретил нас у апартаментов в назначенное время. И мы начали наш увлекательный маршрут, было познавательно и интересно. Очень рекомендую тем, кто хочет разобраться куда и для читать дальше
чего идти в Токио По итогу экскурсии есть уверенное понимание того, как и куда стоит пойти. Так же Сергей помогает с рекомендациями по местам для посещения и дальнейшем сопровождением для вопросы по городу, без дополнительной оплаты