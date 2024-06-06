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смог найти подход к каждому отвечала на все вопросы и рассказывал множество интересных фактов, которые не встретишь в обычных путеводителях. Маршрут был тщательно продуман, и мы успели много увидеть не чувствуя при этом спешки. Особо хотелось бы отметить глубокое знание культуры и истории Токио, что сделало экскурсию по-настоящему запоминающейся. Большое спасибо за такое потрясающее путешествие по городу!