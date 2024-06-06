1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гурманы на Гинзе: эксклюзивное гастрономическое путешествие в Токио
Погрузитесь в мир изысканных вкусов с экскурсией Гурманы на Гинзе - ваш путеводитель в мир японской кухни
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
18 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg6 июня 2024Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид
- EEvgeny5 июня 2024Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
- ННаталья1 июня 2024Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
- ВВика30 мая 2024Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
- ААлександр17 мая 2024Все на высшем уровне
- ММихаил13 мая 2024Отличная экскурсия, все было просто, понятно и очень интересно Рекомендую
- ГГалина Михийловна6 мая 2024Доброго времени суток! Спасибо за прекрасную экскурсию по Токио, очень понравилось, узнали много интересного о стране, о городе, о культуре. Рекомендуем экскурсию! Спасибо Ирина большое!
- ВВадим2 мая 2024Отлично, с погодой не повезло, но эрудиция и мастерство гида сделали свое дело
- ЕЕлена30 апреля 2024Элена - супер-гид, учла все мои пожелания, дала рекомендации по хорошим местам. Спасибо большое
- ККуан19 апреля 2024Было очень познавательно и интересно, лучшее первое знакомство со столицей, интересная подача материала, веселое и живое общение, любопытные места, знание культуры и особенностей, традиций и истории. Очень все понравилось. Даже на знание как и где сфотографировать.) Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Район Гиндза»
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