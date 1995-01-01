Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

Елена И. – Гид из Токио

Вы отправитесь на индивидуальную экскурсию ⛳ по префектуре Хиого, где расположился один из символов Японии – замок 🏰 Химэдзи.



Величественный памятник архитектуры внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших в стране.



Помимо посещения замка, вы увидите один из главных городов-портов Японии, Кобе.



Город 🏙️ вёл торговлю с Китаем с IX века, был важным центром торговли с другими странами.



В 1995 году Кобе сильно пострадал от землетрясения и почти полностью отстроен заново.