Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

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Замок Химэдзи и город Кобе

Елена И.
Елена И. – Гид из Токио
Вы отправитесь на индивидуальную экскурсию ⛳ по префектуре Хиого, где расположился один из символов Японии – замок 🏰 Химэдзи.

Величественный памятник архитектуры внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших в стране.

Помимо посещения замка, вы увидите один из главных городов-портов Японии, Кобе.

Город 🏙️ вёл торговлю с Китаем с IX века, был важным центром торговли с другими странами.

В 1995 году Кобе сильно пострадал от землетрясения и почти полностью отстроен заново.
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Замок Химэдзи и город Кобе
Замок Химэдзи является одним из древнейших сохранившихся замков Японии. Он безоговорочно считается самым популярным среди туристов замком Японии. В 1993 году его занесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что вы увидите?
  • Замок Химэдзи или Замок 🏰 Белой Цапли. Занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Город-порт Кобе — одни из самых больших портов во всем мире! На протяжении всей своей истории 📖 был центром международной торговли.
  • Парк Мэрикэн в порту Кобе — популярное место отдыха горожан и туристов.
  • Важно знать! Экскурсия ⛳ может быть совмещена с другими русскоговорящими туристами.
Что входит
  • Входные билеты по программе
  • Общественный транспорт
Что не входит
  • При выезде из Киото доплата +3000 йен с человека
Начало и место завершения
🚩 с гидом в холле отеля в Осаке

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена И.
Елена И.
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