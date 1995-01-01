Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

Замок Химэдзи является одним из древнейших сохранившихся замков Японии. Он безоговорочно считается самым популярным среди туристов замком Японии. В 1993 году его занесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что вы увидите?
Замок Химэдзи или Замок 🏰 Белой Цапли. Занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Город-порт Кобе — одни из самых больших портов во всем мире! На протяжении всей своей истории 📖 был центром международной торговли.
Парк Мэрикэн в порту Кобе — популярное место отдыха горожан и туристов.
Важно знать! Экскурсия ⛳ может быть совмещена с другими русскоговорящими туристами.
Что входит
Входные билеты по программе
Общественный транспорт
Что не входит
При выезде из Киото доплата +3000 йен с человека
Начало и место завершения
🚩 с гидом в холле отеля в Осаке
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.