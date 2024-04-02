Е Екатерина Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице Огромное спасибо Аэлите за чудесную экскурсию по Токио! Благодаря ей мы не только узнали много интересного из истории и современной жизни японцев, но и прониклись истинным духом Токио!

Н Николай Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице Спасибо Аэилите за экскурсию. По времени даже получилось больше, чем планировали, чтобы в полном объеме охватить основные достопримечательности.

О Олександр Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице Спасибо большое гиду Аэлита!!!!!

N Nikita Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы Очень интересная поездка в Одавару - симпатичный городок недалеко от Токио. Спасибо огромное Миле за экскурсию и за extra mile с посещением арт пространства и помощью по Японии

Г Галина Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии читать дальше Было очень интересно и познавательно. Наш гид Ирина провела экскурсию грамотно и с какой-то человеческой заботой. Спасибо ей за прекрасно проведённое время. Ставили перед собой цель прокатиться на высокоскоростном поезде по Японии и остановили свой выбор на этой экскурсии. Нисколько не пожалели.