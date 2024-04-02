Замки, дворцы и особняки Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Токио на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
«Возвышаясь над океанскими водами залива Сагами, замок Одавара находится на равнине, на подступах к горной цепи Хаконэ, которая, как и гладь океана, отлично видна со смотровой площадки главной башни замка»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
360 за всё до 4 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
«вход в замок для взрослого — 300 йен, для ребёнка до 17-ти лет — 150 йен»
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
300 за всё до 8 чел.
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
Оценить красоту средневекового самурайского замка и узнать о жизни самурайских военачальников
Начало: South or West Exit of JR Shinjuku station ИЛИ Meij...
«Теперь, прогуливаясь по замку, я могу поделиться с русскоязычными путешественниками приобретенными в процессе перевода знаниями о замке и городе»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
440 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
    Огромное спасибо Аэлите за чудесную экскурсию по Токио! Благодаря ей мы не только узнали много интересного из истории и современной жизни японцев, но и прониклись истинным духом Токио!
  • Н
    Николай
    30 октября 2023
    Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
    Спасибо Аэилите за экскурсию. По времени даже получилось больше, чем планировали, чтобы в полном объеме охватить основные достопримечательности.
  • О
    Олександр
    12 октября 2023
    Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
    Спасибо большое гиду Аэлита!!!!!
  • N
    Nikita
    25 марта 2023
    Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
    Очень интересная поездка в Одавару - симпатичный городок недалеко от Токио. Спасибо огромное Миле за экскурсию и за extra mile с посещением арт пространства и помощью по Японии
  • Г
    Галина
    25 января 2019
    Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
    Ставили перед собой цель прокатиться на высокоскоростном поезде по Японии и остановили свой выбор на этой экскурсии. Нисколько не пожалели.
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    Было очень интересно и познавательно. Наш гид Ирина провела экскурсию грамотно и с какой-то человеческой заботой. Спасибо ей за прекрасно проведённое время.

  • И
    Ирина
    20 апреля 2015
    Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
    Спасибо Миле! Все было очень здОрово, познавательно и комфортно!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 440. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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