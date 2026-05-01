Описание тура
Индивидуальный тур без группы туристов. Только ваша компания и организованная программа в одну из самых развитых стран мира, с тысячелетней историей, самобытной культурой и традициями. Это страна контрастов: многомиллионный Токио и уютный Киото; буддистские храмы Камакуры и технологичный Нагоя, небоскребный Йокогама и религиозная Нара. В данном туре вы увидите максимально возможное количество интересных мест и достопримечательностей, остановитесь в комфортабельных отелях, близ транспортных узлов, познакомитесь с японскими кулинарными шедеврами, посетите знаменитые японские бани онсэн (доп плата) или посетить мастер класс по японской калиграфии сёдо (доп плата) и всё это - в нужные вам даты и в нужной компании!
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Токио, начало
Начало программы в аэропорту Токио (Hnd).
Индивидуальный трансфер в отель, в центре города.
Заселение в отель. Свободное время.
Или доп экскурсия вечерний Токио, с 15:00.
Экскурсия начнется в современном комплексе Роппонги-хилз, красоту и необычность которого лучше всего оценить вечером или ночью. Смотровая площадка на 52 этаже башни Мори-тауэр станет отличной точкой для любования видами мерцающего миллионами огней мегаполиса. Вы прогуляетесь по ночной Гиндзе, ослепительно яркой и фешенебельной улице, прославившейся своими магазинами, бутиками и шоу-румами на весь мир. Далее Вы совершите путешествие на непривычном для нас поезде-роботе, следующем по монорельсовой дороге без помощи водителя. По Радужному мосту, который в ночное время является одной из самых ярких достопримечательностей Токио, Вы доберетесь на насыпной остров Одайба - развлекательный район в Токийском заливе. Здесь Вы сможете посетить торгово-развлекательный комплекс Дэкс, множество кафе и ресторанов. На Одайбе Вас ждет полноразмерная копия американской Статуи Свободы, а также огромная статуя популярного героя японских мультфильмов и манга - Гандама.
Возвращение в отель.
Токио, обзорная
Встреча с гидом в вашем отеле. Экскурсия по основным достопримечательностям японской столицы.
Вы посетите район небоскребов Синдзюку с обзорной площадкой на здании муниципалитета Токио. После этого посмотрите самый главный синтоистский храм Токио - Мэйдзи Дзингу с его красивейшим парком и рощей древних деревьев.
Затем Вы посетите самый загруженный перекресток в мире и увидите памятник верной собаке Хатико. Жемчужиной экскурсии является район Асакуса. Вы не только насладитесь великолепным храмовым ансамблем Сэнсодзи, но и сможете приобрести любой сувенир на длинных торговых улочках. Здесь шумно и многолюдно независимо от дня недели.
Хаконе, Фудзи или Никко
Свободный день. Можно посетить одну из следующих экскурсий:
Доп экскурсия Фудзи Хаконе, озеро Аси, канатная дорога к долине гейзеров Овакудани.
Эта экскурсия близ горы Фудзи в местности, известной своими термальными источниками. Переезд на поезде в район Фудзи.
Вы примите участие в экскурсии по национальному парку Фудзи-Хаконе, откуда в хорошую погоду сможете насладиться видом на всемирно известную гору Фудзи. Экскурсия начнется с осмотра бывшей таможни Хаконе. В период Эдо в этой местности пролегал тракт Токайдо, который соединял две столицы - Киото и Токио. Далее Вы совершите круиз по горному озеру Аси. Во время круиза Вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие - увидеть священную гору Фудзи в обрамлении зеленых сосен на зеркальной глади озера. Кроме того, на озере Аси есть и собственные священные ворота тории, через которые - по поверьям - ходит монах, чтобы покормить древнейшего обитателя озера - Трёхглавого дракона. По подвесной дороге, любуясь горным пейзажем, Вы поднимитесь к долине сероводородных гейзеров Овакудани. Желающие смогут отведать сваренные в сероводородных гейзерах куриные яйца. Согласно легенде каждое такое яйцо продлевает жизнь на 7 лет.
Возвращение в отель Токио.
Или Доп экскурсия в Никко
Если Вы хотите увидеть новую сторону японской храмовой архитектуры, полную роскоши, сложнейшей резьбы по дереву и невероятной по красоте росписи, то обязательно посетите храм Тосёгу, который находится в Никко. Храм занесен в список Всемирного наследия Юнеско! Помимо этого великолепного храмового комплекса, возведенного в память о почитаемом сёгуне Токугава Иэясу, Вы сможете увидеть озеро Тюдзэндзи, образовавшегося в результате извержения вулкана Нантай, а также один из самых красивых водопадов в Японии - Кэгон. Вы окунетесь в совершенно другой мир - мир роскошно декорированных храмовых зданий, поражающих не только искусно выполненной резьбой по дереву, но и цветовым многообразием, которое приобретает новое обрамление с наступлением каждого времени года. Здесь Вы полюбуетесь на знаменитую Спящую кошку и заморских слонов в таком виде, как их представляли ни разу в жизни их не видевшие японцы. От храмового комплекса к озеру Тюдзэндзи ведет горный серпантин Ирохадзака, насчитывающий 48 крутых поворотов - по количеству слогов в древнем японском алфавите ироха. Далее Вас будет ждать во всем своем великолепии одно из самых глубоких озер Японии (макс. глубина 162 м) Тюдзэндзи, которое круглый год притягивает сюда любителей рыболовства, парусного спорта и гребли на лодках. Далее Вы окажетесь около одного из самых высоких (96 м) водопадов в Японии - водопада Кэгон. Нижнюю площадку его основной части обрамляют 12 небольших водопадов.
Возвращение в отель Токио.
Камакура и Йокогама
Экскурсия по двум городам: древней воинской столице Камакура, богатой на буддийские и синтоистские храмы, и портовому городу Йокогама, который сейчас является одним из важнейших экономических центров Японии.
Экскурсия начнется с переезда в г. Камакура на поезде. Для самих японцев Камакура является популярным морским курортом и известным историческим городом. Здесь Вы посетите центральный храм Цуругаока Хатимангу, который окружен зарослями азалий и деревьями сакуры. На территории храма также находится два лотосовых пруда, через которые перекинут Барабанный мостик.
Далее Вы пройдетесь по узким улочкам с сувенирными магазинчиками, где можно найти все, что душа пожелает. Затем Вас ожидает 13-метровая статуя бронзового Будды в храме Котоку-ин. Статуя внутри пуста, поэтому в нее может зайти любой желающий.
Вы переедете на поезде в Йокогаму в район Минато Мирай 21 (Порт будущего 21 века) с самым высоким небоскребом в Японии - Лэндмарк Тауэр (300 метров). Вы подниметесь на его обзорную площадку на одном из самых скоростных лифтов в мире, который даже был занесен в книгу рекордов Гинесса. После чего прогуляетесь по портовому городу.
Возвращение в отель Токио.
Киото - древняя столица
Освобождение номера.
Переезд в Киото на утреннем скоростном поезде.
Встреча с гидом на перроне в Киото. Багаж оставляем в отеле, недалеко от ж. д станции. Экскурсия по главным достопримечательностям города.
Ваше путешествие начнется с посещения храма-символа Киото - Золотого павильона Кинкакудзи. Весь павильон, кроме нижнего этажа, покрыт листами сусального золота. Вы прогуляетесь по древнему саду, окружающему павильон, и увидите его отражение в озере-зеркале Кёкоти, украшенным многочисленными островками.
Далее Вы посетите храм Покоящегося дракона и попробуете разгадать загадку философии дзэн в Саду 15-ти камней храма Рёандзи. С какой бы точки ни рассматривал посетитель сад, пятнадцатый камень всегда остается загороженным другими камнями. Впрочем для любознательных туристов в храме есть миниатюрная модель сада, взглянув на которую Вы сразу увидите, как расположены загадочные камни.
Продолжается экскурсия в Замке Нидзё-дзё, замок - великолепный образец средневековой архитектуры феодальной Японии. Его дворцы входят в список Всемирного наследия Юнеско, и ежегодно привлекают сотни тысяч посетителей.
Следующим Вы посетите Храм Чистой воды, который по праву считается одним из красивейших храмов Киото. Храм Киёмидзу, один из старейших в Киото. Храм был основан в 788 г., незадолго до того, как город вступил в свой золотой век как императорская столица, и его многочисленные постройки живописно лепятся к крутому склону горы Хигасияма, спускаясь с него каскадом соломенных и черепичных крыш. Комплекс занимает обширную площадь, а основная его достопримечательность — хондо (главный зал).
Завершится экскурсия в Храм Фусими Инари — популярный синтоистский храм в городе Киото, Япония. Храм посвящен богу риса - Инари, который является одним из самых почитаемых богов в синтоистском пантеоне. Храм Фусими Инари известен, главным образом, несметным количеством Ворот-Тории, которые были пожертвованы верующими. Ворота располагаются по дороге к храму, которая уходит в лесистую гору к Инари-сан, где расположено основное здание храма.
Возвращение в отель Киото.
Древняя столица Нара или гастрономическая Осака
Свободный день. Можно посетить одну из следующих экскурсий:
Доп экскурсия в Нара.
Пешая экскурсию по достопримечательностям древней столицы Нара: храму Тодайдзи и парку вокруг него, древнему храму Касуга с вековыми деревьями, а также парку Исуйэн - настоящему японскому саду.
Переезд в Нару из Киото. Экскурсия стартует с посещения храма Большого Будды - самого большого деревянного здания в Японии. Будда этого храма также один из мировых лидеров по размерам - он занимает первое место в рейтинге всех сидячих Будд мира. Вы сможете попробовать обрести просветление - его дарует Будда, если Вы сможете пролезть через отверстие в одной из несущих колонн. Сразу на выходе из храма Вы попадете в парк Нары, где сможете покормить ручных оленей. Корм для оленей продается там же. Далее Вы отправитесь в храм Касуга, построенный для клана Фудзивара. Вокруг храма разбит ботанический сад, знаменитый древними деревьями, которым уже около тысячи лет. Это сад, в котором гуляли и сёгуны, и императоры со своими любимыми наложницами. В парке, окружающем храм, также водятся ручные олени, которые очень любят туристов и вкусные подарки. Традиционный японский сад Исуйэн - это настоящая жемчужина города Нара, скрытая от глаз туристов. У Вас есть возможность прогуляться по настоящему японскому саду и почувствовать дух и атмосферу старины.
Возвращение на поезде в отель Киото.
Или доп экскурсия в гастрономическую Осака.
Во время экскурсии по Осаке Вы посетите бизнес-район Умэда, знаменитый своими фешенебельными гостиницами, небоскребами, элитными бутиками и рестораном. Здесь Вы поднимитесь на смотровую площадку на открытом воздухе (173 м) знаменитого небоскреба Умэда Скай Билдинг, с которого открывается потрясающий вид на город. В ясную погоду можно вдоволь повглядываться вдаль - кто знает, вдруг у Вас получится увидеть соседний город Киото или окно в Японию - город Кобэ. Далее Вы посетите Осакский замок, одно из самых внушительных сооружений старой Японии. Замок построил для себя Тоётоми Хидэёси, и долгое время эта резиденция была главным фортификационным сооружением района Кансай. После этого Вы переместитесь в самую оживлённую часть Осаки - район Минами, где прогуляетесь по уютным улочкам с многочисленными магазинчиками, кафе и ресторанами. В конце нашей экскурсии Вы посетите океанариум Кайюкан, который признан одним из самых больших в мире и славится огромным количеством морских обитателей (около 30 тыс. видов).
Возвращение на поезде в отель Киото.
Технологичная Нагоя или уютный Район Арасияма
Свободный день или экскурсия на выбор
Доп экскурсия в район Арасияма.
Арасияма район, расположенный на западных окраинах города Киото. Еще с Viii века он стал излюбленным местом отдыха как знати, так и простых горожан: сюда их манили живописные пейзажи, чистый воздух и размеренный ритм жизни. С тех пор прошло уже более тысячи лет, но люди со всего мира по-прежнему едут сюда, чтобы насладиться красотами природы и отдохнуть от городской суеты. Арасияма - это холмистая местность к северу от Киото, богатая своей флорой и фауной. Далее Вы можете сесть на лодку и совершите небольшой сплав по реке Ходзу. При постройке замков и храмов в Киото и Осака строительные материалы перевозили именно по этой речке, поэтому в период Эдо с целью обеспечения безопасности таких перевозок был принят указ об очистке реки от всевозможных препятствий. И ныне сплав по реке Ходзу одно удовольствие. Остановится лодка недалеко от моста, носящего поэтичное название Тогэцукё (Мост через луну). Примечательно, что по одну сторону моста река носит название Ходзу, а по другую Кацура. У моста находится небольшой парк, засаженный сакурой (обязательно загляните сюда в марте-апреле!). По мосту Вы перейдете к парку обезьян, где проживает более сотни особей этих маленьких забавных приматов. Тэнрюдзи храм, который нельзя пропустить во время поездки на Арасияму. Он считается одним из пяти самых значимых дзэн-буддийских храмов Киото и внесен в список Всемирного наследия Юнеско. Примечателен и прихрамовый сад, созданный Сосэки Мусо еще в Xiv веке. Именно он служил эталоном при создании многих садов по всей Японии. Далее Вас ждет визитная карточка Арасиямы - бамбуковый лес. По нему вдвойне приятно будет прогуляться в немного ветреную погоду: при соприкосновении друг с другом стволы бамбука издают глухой приглушенный звук, создающий неповторимо умиротворенную атмосферу. И еще одна изюминка Арасиямы - храм Гиодзи с моховым садом.
Во второй половине дня Вы посетите эффектный Сандзюсангэндо (Зал 33 пролетов). Первоначальный храм, построенный в 1164 г., просуществовал только 100 лет, а нынешняя реконструкция датируется Xiii в. Гвоздь экспозиции — золоченая деревянная статуя сидящей бодхисаттвы Каннон высотой 3,3 м с 11 лицами в короне на голове и 40 руками (хотя статую именуют тысячерукой), в которых Каннон держит колокольчики, колеса и цветки лотоса. И все же основное сокровище Сандзюсангэндо — легион из 1000 позолоченных изображений той же Каннон, окружающих позолоченное изваяние Будды. Одинаковые статуи были вырезаны мастерами Xiii в. Кокеем, Ункеем и Танкеем, которым помогали 70 мастеровых
Или доп экскурсия в Хиросиму.
Экскурсия для тех, кто хочет одним днём осмотреть и печально известную Хиросиму, и священный остров Миядзима. Вы проедетесь по самым знаковым местам этих городов, увидите Мемориальный парк Мира, купол Мира, священные ворота тории, входящие в список 3 знаменитых видов Японии, и многое другое.
Первоначально Вы проедете мимо замка Хиросима или, как его еще называют, замка карпов. Полностью разрушенный во время атомной бомбардировки, замок был частично восстановлен. Сейчас на его территории работает музей. Вы же увидите восстановленный фасад замка и основную центральную башню.
Купол Гэмбаку входит в список Всемирного наследия Юнеско и является символом мира. Это чудом уцелевшее здание, хотя и находилось совсем рядом с эпицентром взрыва. Рядом с Атомным куполом, по другую сторону реки Ота, находится Мемориальный парк мира, расположенный на острове, оказавшемся практически в эпицентре взрыва. В парке находятся Мемориальный музей, несколько памятников, ритуальный колокол и кенотаф — коллективное надгробие погибшим от атомной бомбардировки. Обязательно посетите памятник Садако Сасаки - той самой девочки, от которой пошла традиция делать бумажных журавликов.
На экскурсионном пароме Вы отправитесь к священному острову Миядзима. По легенде на этот остров более тысячи лет не ступала нога простолюдина, и никто не рождался и не умирал ещё большее количество времени. И даже сейчас этот остров поражает своей природной сохранностью.
При приближении к острову Вы увидите один из трёх знаменитых видов Японии - на большие ворота тории, стоящие прямо в воде. Тории высотой 16 метров были возведены в 1875 году. Во время отлива дно моря обнажается до ворот, и до них можно дойти. Во время прилива море затапливает сушу до самого святилища Ицукусима, и его постройки как бы плывут.
Святилище Дайсёин является одним из главных в секте Сингон. Считается, что именно здесь монах Кобо Дайси (он же Кукай) начал свою религиозную практику. Затерянное у подножья горы Мисэн, святилище особенно эффектно выглядит осенью, когда клёны начинают алеть, желтеть, багроветь.
На пароме Вы вернетесь обратно в Хиросиму, а от туда в Киото.
Южный Токио или район Янэсэн с мастер-классом
Свободный день. Можно посетить одну из следующих экскурсий:
Доп экскурсия район Янэсэн, школа искусств каллиграфии, икэбана или чайной церемониии
Эта экскурсия по старинному району Токио - Янэсэн. Мы осмотрим небольшой, но потрясающе красивый храм Нэдзу, заглянем в школу традиционных искусств и прогуляемся по местному даунтауну!
Сегодня мы отправимся исследовать старинный район Токио - Янэсэн. Сначала мы посетим храм Нэдзу - маленькую копию храма Фусими из Киото. Стройные ряды священных ворот тории, цветущие азалии и спокойствие, совершенно несвойственное центральному Токио. Этот храм один из самых древнейших в городе - по поверью его основал еще в первом веке Ямато Такэру, а в 1705 году сёгун рода Токугава переместил храм на это место. Далее мы отправимся в небольшую школу традиционных искусств, где Вы на выбор сможете ознакомиться с искусством каллиграфии, икэбана или чайной церемонией. Сообщите нам заранее, что Вас интересует! Нижний город или Ситамати всё ещё частично выглядит, как район эпохи Эдо. Мы прогуляемся по узким улочкам и заглянем в местный краеведческий музей, расположенный в бывшей сакэварне. В музее Вы посмотрите, как жили небогатые горожане в начале Xx века. Выйдем мы к проспекту Янака Гиндза с его многочисленными лавками, где продают абсолютно всё - от продуктов до сувениров. Удивительно, но даже сейчас создается впечатление, что рынок застыл во времени!
Или доп экскурсия Южный Токио: Сад Хамарикю, Радужный мост, о. Одайба, Рыбный рынок Тоёсу
Мы погуляем по искусственному острову Одайба и красочному японскому саду Хамарикю, проедем по Радужному мосту и обсудим аукцион тунца на рыбном рынке.
Сад Хамарикю, расположенный на берегу реки Сумида, он прекрасен в любое время года. Осенью здесь можно полюбоваться пожелтевшей листвой клёна и гинкго. А весной — цветением сливы и сакуры. Мы проедем по знаменитому вантовому мосту, ставшему визитной карточкой Токио - Радужный мост. Вы узнаете, как из инженерной конструкции он превратился в настоящий арт-объект. Далее Остров Одайба, услышите о драматических событиях, предшествовавших созданию острова. О том, как менялась жизнь на нём, как строились его футуристические дома и как здесь развлекаются жители Токио. На рыбном рынке Тоёсу увидите арену, где устраивают известный на весь мир аукцион тунца. Расскажу специфику и правила его проведения. Поделюсь секретами японских рыбаков и местными рыболовецкими легендами.
Дорога домой
Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт Kix.
Окончание программы в аэропорту Осаки.
Или доп переезд до Токио и вылет из аэропорта Токио.
Варианты проживания
Что включено
- Международный страховой полис (покрытие covid-19)
- Индивидуальные трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Билет на скоростной поезд Токио-Киото
- Проживание с завтраками 5 ночей в отеле Токио, недалеко от ж. д вокзала
- Проживание с завтраками 3 ночей в отеле Киото, недалеко от ж. д вокзала
- Индивидуальные обзорные экскурсии на общественном транспорте, с русскоговорящим гидами по Токио, Камакура и Йокогама, Киото
Что не входит в цену
- Международный авиабилет из России
- Обеды и ужины
- Туристические налоги и сборы при проживании, 30-50 $ за чел, оплата на месте
- Входные билеты и транспортные расходы по программе 100$ за чел, оплата на месте
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает. В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. У вас на руках индивидуальный путеводитель-программа, расписанный по каждому дню. На связи ваш личный тревел-агент 24/7.