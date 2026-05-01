7 день

Технологичная Нагоя или уютный Район Арасияма

Свободный день или экскурсия на выбор

Доп экскурсия в район Арасияма.

Арасияма район, расположенный на западных окраинах города Киото. Еще с Viii века он стал излюбленным местом отдыха как знати, так и простых горожан: сюда их манили живописные пейзажи, чистый воздух и размеренный ритм жизни. С тех пор прошло уже более тысячи лет, но люди со всего мира по-прежнему едут сюда, чтобы насладиться красотами природы и отдохнуть от городской суеты. Арасияма - это холмистая местность к северу от Киото, богатая своей флорой и фауной. Далее Вы можете сесть на лодку и совершите небольшой сплав по реке Ходзу. При постройке замков и храмов в Киото и Осака строительные материалы перевозили именно по этой речке, поэтому в период Эдо с целью обеспечения безопасности таких перевозок был принят указ об очистке реки от всевозможных препятствий. И ныне сплав по реке Ходзу одно удовольствие. Остановится лодка недалеко от моста, носящего поэтичное название Тогэцукё (Мост через луну). Примечательно, что по одну сторону моста река носит название Ходзу, а по другую Кацура. У моста находится небольшой парк, засаженный сакурой (обязательно загляните сюда в марте-апреле!). По мосту Вы перейдете к парку обезьян, где проживает более сотни особей этих маленьких забавных приматов. Тэнрюдзи храм, который нельзя пропустить во время поездки на Арасияму. Он считается одним из пяти самых значимых дзэн-буддийских храмов Киото и внесен в список Всемирного наследия Юнеско. Примечателен и прихрамовый сад, созданный Сосэки Мусо еще в Xiv веке. Именно он служил эталоном при создании многих садов по всей Японии. Далее Вас ждет визитная карточка Арасиямы - бамбуковый лес. По нему вдвойне приятно будет прогуляться в немного ветреную погоду: при соприкосновении друг с другом стволы бамбука издают глухой приглушенный звук, создающий неповторимо умиротворенную атмосферу. И еще одна изюминка Арасиямы - храм Гиодзи с моховым садом.

Во второй половине дня Вы посетите эффектный Сандзюсангэндо (Зал 33 пролетов). Первоначальный храм, построенный в 1164 г., просуществовал только 100 лет, а нынешняя реконструкция датируется Xiii в. Гвоздь экспозиции — золоченая деревянная статуя сидящей бодхисаттвы Каннон высотой 3,3 м с 11 лицами в короне на голове и 40 руками (хотя статую именуют тысячерукой), в которых Каннон держит колокольчики, колеса и цветки лотоса. И все же основное сокровище Сандзюсангэндо — легион из 1000 позолоченных изображений той же Каннон, окружающих позолоченное изваяние Будды. Одинаковые статуи были вырезаны мастерами Xiii в. Кокеем, Ункеем и Танкеем, которым помогали 70 мастеровых

Или доп экскурсия в Хиросиму.

Экскурсия для тех, кто хочет одним днём осмотреть и печально известную Хиросиму, и священный остров Миядзима. Вы проедетесь по самым знаковым местам этих городов, увидите Мемориальный парк Мира, купол Мира, священные ворота тории, входящие в список 3 знаменитых видов Японии, и многое другое.

Первоначально Вы проедете мимо замка Хиросима или, как его еще называют, замка карпов. Полностью разрушенный во время атомной бомбардировки, замок был частично восстановлен. Сейчас на его территории работает музей. Вы же увидите восстановленный фасад замка и основную центральную башню.

Купол Гэмбаку входит в список Всемирного наследия Юнеско и является символом мира. Это чудом уцелевшее здание, хотя и находилось совсем рядом с эпицентром взрыва. Рядом с Атомным куполом, по другую сторону реки Ота, находится Мемориальный парк мира, расположенный на острове, оказавшемся практически в эпицентре взрыва. В парке находятся Мемориальный музей, несколько памятников, ритуальный колокол и кенотаф — коллективное надгробие погибшим от атомной бомбардировки. Обязательно посетите памятник Садако Сасаки - той самой девочки, от которой пошла традиция делать бумажных журавликов.

На экскурсионном пароме Вы отправитесь к священному острову Миядзима. По легенде на этот остров более тысячи лет не ступала нога простолюдина, и никто не рождался и не умирал ещё большее количество времени. И даже сейчас этот остров поражает своей природной сохранностью.

При приближении к острову Вы увидите один из трёх знаменитых видов Японии - на большие ворота тории, стоящие прямо в воде. Тории высотой 16 метров были возведены в 1875 году. Во время отлива дно моря обнажается до ворот, и до них можно дойти. Во время прилива море затапливает сушу до самого святилища Ицукусима, и его постройки как бы плывут.

Святилище Дайсёин является одним из главных в секте Сингон. Считается, что именно здесь монах Кобо Дайси (он же Кукай) начал свою религиозную практику. Затерянное у подножья горы Мисэн, святилище особенно эффектно выглядит осенью, когда клёны начинают алеть, желтеть, багроветь.

На пароме Вы вернетесь обратно в Хиросиму, а от туда в Киото.

