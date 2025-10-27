Описание тура
Проведите незабываемое лето в Японии!
Погрузитесь в японский язык и культуру прямо в сердце страны. В течение программы вы будете жить в традиционном японском доме, учиться у преподавателей-носителей языка и каждый день применять знания на практике — от уроков до общения в городе.
То самое ощущение: поездки, храмы, Япония как в аниме и всё уже организовано под ключ.
3 недели в самом красивом месте, куда приезжают миллионы со всех стран, а после прохождения программы участники получают официальный сертификат об обучении японскому языку на базе лицензированной школы
Возраст: от 14 до 99+ лет
Японский не обязателен — куратор рядом 24/7
Этот тур — не просто путешествие. Это жизнь в Японии на две недели: с языком, культурой, друзьями и ощущением, что вы оказались в другой реальности, где всё создано для вдохновения и обновления.
Пока все думают, чем заняться на каникулах — вы просто берёте и летите в Японию. Не в отель, а в атмосферу, которую запомните на всю жизнь.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Японию
Мы полетим в Японию вместе с вами общим рейсом, чтобы ваш перелёт прошёл легко и комфортно — в компании опытного куратора.
После посадки в Токио поможем сделать мобильный интернет и оформить проездную карту, чтобы с первого дня вы были на связи и могли свободно передвигаться по городу. Всё объясним, всё покажем — никаких сложностей.
Затем — заселение и отдых. Вы будете жить в уютном японском доме: с кухней, стиральной машиной, общими вечерами и атмосферой настоящей Японии. Есть время распаковать чемодан, выпить чаю и немного перевести дух после перелёта.
Вечером — традиционный домашний ужин. Мы соберёмся за большим столом, чтобы познакомиться и попробовать японские блюда, которые едят дома: например, тямпон, мисо-суп, рис с онсэн-тамаго. Всё — просто, по-домашнему и вкусно.
Куратор подробно расскажет, где поблизости магазины, аптеки, кафе, как заказывать еду и покупать продукты. Вы получите все бытовые ориентиры, чтобы уже на следующий день чувствовать себя уверенно и самостоятельно.
Это будет тёплый, спокойный день, который мягко перенесёт вас в другой ритм — японский.
Первое знакомство с Токио
Мы просто выходим в город и много ходим пешком — по большим улицам и маленьким переулкам, мимо магазинов, кафе, перекрёстков и станций. Город быстро меняется: деловые кварталы, жилые улицы, районы у воды. Мы привыкаем к метро, расстояниям и ритму города, без маршрута и без задачи успеть всё.
По дороге заходим в знаковые точки: главный книжный магазин города Tsutaya или Kinokuniya. Несколько этажей вдохновения — от манги и артбуков до редких изданий и дизайнерской канцелярии. Даже если вы не читаете по-японски, здесь легко залипнуть на час.
Так пройдёт ваше первое настоящее знакомство с Токио — не по туристическим маршрутам, а по ощущениям. Через эстетику, атмосферу и моменты, которые не хочется отпускать.
Мастер-класс по оригами
Утром — первый урок японского с 10:00 до 12:00. Мы будем тренировать лексику и иероглифы, чтобы сразу применять знания в живых ситуациях на улицах города.
После — творческий мастер-класс по оригами, включенный в программу культурного погружения. Вы своими руками создадите из бумаги символы удачи, которые станут памятным сувениром из Японии
А вечером — контраст. Подъём на башню Tokyo Skytree, один из лучших видов в городе. А потом — шоппинг в Tokyo Solamachi: косметика, книги, сладости, дизайнерские вещи. День, где встречаются старая Япония и новая — и вы внутри этого перехода.
Аниме, манга и самый яркий район
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.
Затем отправимся в Акихабару — район аниме, ретро-консолей, и манги. Зайдём в maid cafe, где обычный заказ превращается в маленькое представление, или в уютное кафе с кошками, чтобы на минуту выпасть из шумного мира и посидеть рядом с пушистыми хозяевами заведения.
Вечером — свободное время, чтобы насладиться вечерним Токио.
Прогулка в кимоно в парке Коищикава
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.
После — культурное погружение в Асакусе. Мы наденем кимоно и отправимся к храму Сэнсо-дзи: пройдём через узкие улочки с фонариками и лавками, где пахнет благовониями и звучит звон колокольчиков удачи. Это одно из самых атмосферных мест Токио. Здесь можно будет купить свой первый омамори — японский оберег на удачу, здоровье или исполнение мечты.
Затем мы дойдем до парка Сумида у одноименной реки, чтобы насладиться спокойствием и гармонией. Этот район сохранил старинную планировку и особый ритм жизни, который так ценится в Токио.
Digital-арт и остров Одайба
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.
После обучения — Teamlab Planets на острове Одайба: выставка, где исчезают границы между телом и пространством. Голые ноги, вода по щиколотку, комнаты из света, зеркал и лепестков. Здесь нельзя остаться зрителем — ты сам становишься частью искусства.
Вечер — свободный. Можно остаться на Одайбе, чтобы поужинать у залива, посмотреть на вечернюю подсветку или просто идти вдоль воды, пока город медленно гаснет
Почувствуйте себя жителем Токио
В этот день вы сами выбираете, что хочется: побыть одному, побродить без карты или устроить мини-приключение. Кто-то отправится за подарками, кто-то — на охоту за кафе из Tiktok, кто-то — просто в ближайший парк с горячим напитком и новыми мыслями.
А для тех, кто мечтал о сказке — есть вариант провести день в Tokyo Disneyland или Disneysea. Это два огромных тематических парка, где Япония встречается с детством и фантазией. Один — с замками, шоу и парадами, другой — с морскими путешествиями, атмосферой Средиземноморья и чуть более взрослым вайбом.
Кураторы подскажут, как добраться и помогут с билетами — если захотите.
Но главное сегодня — почувствовать себя свободным в Токио. Этот город умеет быть наедине с каждым.
Отправляемся в Киото
Утром — переезд в Киото, бывшую столицу Японии и сердце её традиционной культуры. Поезд плавно уносит нас в другое настроение: меньше стекла и неона, больше зелени, дерева и звона колокольчиков.
Нас встречает Киёмидзу-дэра — храм Чистой воды, расположенный на склоне холма с видом на город. Мы поднимемся по тропинке, зайдём в старинные деревянные залы, заглянем к источнику Отова — и поднимемся на террасу, где сливаются природа и архитектура.
Во второй половине дня едем к Фусими Инари-тайся — храму с бесконечными алыми воротами тории. Они словно ведут вглубь горы и внутрь себя. Мы будем идти неспешно, делать фото, останавливаться, когда захочется. Кто-то поднимется выше, кто-то останется внизу — место дышит спокойно и глубоко.
Вечером — Гион или Понточо: улочки, фонари, домики, журчание рек. Возвращаемся в отель к девяти — чтобы ужинать не спеша и сохранить это состояние.
Наслаждаемся дзеном Киото
Утром — тишина и красота: завтракаем, и около 11:00 выдвигаемся к Серебряному павильону. Здесь нас ждут скромная красота, сад дзэн, отражения пруда и тишина, в которой легко подумать.
Затем едем в центр Киото — к Императорскому дворцу. Просторный парк, архитектура без лишнего, симметрия, деревья и воздух истории. Прогулка займёт около часа, а после — обед и отдых.
Во второй половине дня отправляемся к храму Хэйан — он известен своим широким двором и садами, где сочетаются величие и лёгкость.
А после — Нара. Поездка займёт около 40 минут, и вот мы уже среди оленей, старинных построек и совсем другой Японии.
В гости к священным оленям
День начнется тихо и спокойно: проснувшись в Наре, нас ждет неспешное утро со свободным временем. После обеда в парке Нара нас уже ждут ручные олени: они кланяются в ответ, принимают угощения и дают почувствовать, что вы — гость в их пространстве.
По желанию — храм Тодай-дзи. Это не просто самый большой деревянный храм в Японии, это дом для величественного Будды, который вызывает трепет даже у тех, кто далёк от религии.
Вечером — возвращение в Токио. В поезде всё переваривается: красные ворота, чащи бамбука, шелест ритуалов.
Гиндза и 12-этажный Uniqlo
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.
Дальше — прогулка по Гиндзе, самому элегантному району Токио. Здесь стекло и бетон сочетаются с ритуалами старой школы: вывески без крика, люди в костюмах, витрины как арт-объекты. Мы заглянем в аквариум Ginza Art Aquarium Museum — минимализм, подсветка, стеклянные стены и удивительная тишина. Здесь всё словно дышит светом и водой, отражаясь в глазах и создавая чувство спокойствия.
После — неспешный шоппинг с японским вкусом. 12-этажный флагман Uniqlo с лимитированными коллекциями и цифровыми примерочными. А потом — главный Muji в стране: книги, посуда, канцелярия, минималистичный универмаг с уютным кафе и продуктовыми полками. Здесь хочется просто быть, даже если ничего не покупать.
Вечер — свободный. Можно остаться на ужин в Гиндзе, заглянуть в чайную лавку, купить сувениры или просто бродить, наблюдая за тем, как город медленно переливается в закат. День, когда вы почувствуете тонкость японского вкуса — без слов, но в каждой детали.
Перекресток всех путей
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00 c разговорной практикой и сразу обед в местном ресторане: пробуем, говорим, не стесняемся.
Затем — Сибуя: встречаем Хатико, пересекаем знаменитый перекрёсток и ловим первый культурный шок.
Переход в другой ритм — парк Ёёги и храм Мэйдзи Дзингу. Тишина, ворота тории, благовония, таблички с желаниями — спокойная, живая Япония прямо в центре города.
А дальше — Харадзюку, столица японской уличной моды: винтаж, косплей, уникальные магазины. Завершаем день в японском караоке: уютная комната, микрофон, свобода петь, смеяться и запоминать этот день надолго.
Платформа 9 уже ждёт
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00, а затем мастер-класс по приготовлению японской еды. Нас встретят в уютном месте, расскажут об истории блюд и покажут, как их готовить. Мы приготовим что-то своими руками, упакуем результат и заберём с собой — как сувенир, сделанный лично.
Выпускной и японское караоке
Утром — финальный урок японского.
Соберёмся в классе, повторим пройденное и подведём итоги. В конце каждому вручим сертификат — небольшой, но приятный знак того, что вы прошли этот путь.
А днём — смена жанра. Едем в парк Гарри Поттера, чтобы просто насладиться волшебством. Заглянем в Хогсмид, выпьем сливочного пива, сделаем фото на вокзале с тележкой, застрявшей в стене. Всё — как в фильмах, только рядом, только по-настоящему.
Шоппинг день: то, ради чего многие едут в Японию
Весь день — полностью в ваших руках. Кто-то пойдёт за подарками, кто-то — за последними впечатлениями, кто-то — просто побродить без цели. Свободный день в Токио — это возможность вернуться туда, что зацепило, или наконец-то попасть в то самое кафе, что сохраняли в заметках.
Если хочется пройтись по магазинам — советуем лучшие места: в Shibuya Scramble Square — модные бренды и вид на город с высоты. В Laforet Harajuku — молодёжная японская мода, яркая и дерзкая. В Tokyu Hands — всё от канцелярии до массажёров для пальцев. В Don Quijote — недорогие японские находки: от закусок до косметики. А в Гинза Мицукоси — этажи японских ремёсел и лакшери в тишине.
Это день без плана, но с ощущением, что ты уже почти как местный. Знаешь станции метро, фразы в магазине и любимый угол в городе. И хочется, чтобы он длился ещё чуть-чуть.
Не прощаемся
Это заключительный день нашего путешествия, но мы не будем прощаться. Потому что после двух недель, прожитых вместе, каждый станем для другого кем-то большим, чем просто попутчик.
Утром нас ждет комфортный автобус в аэропорт. Мы обнимаемся, благодарим друг друга и говорим: ещё увидимся. Потому что с Японией — если по-настоящему — всегда хочется встретиться снова.
Драйв и огни Tokyo Dome City
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.
После — отправляемся в парк аттракционов Tokyo Dome City, где современные развлечения встречаются с ритмом центрального Токио. Вас ждут захватывающие горки и колесо обозрения с панорамным видом на мегаполис.
Вечером — свободное время для прогулок по ярко освещенному комплексу или посещения уютных кафе. Вы сможете обменяться впечатлениями от аттракционов и насладиться вечерней атмосферой города.
Онсэн в Токио
Знакомство с японским ритуалом отдыха. Сначала раздевалка и тщательное омовение: сидя, с водой и мылом, прежде чем заходить в бассейны. Купаются без купальников, спокойно, без разговоров и спешки.
Дальше — горячие бассейны с разной температурой, переходы между ними, паузы на отдых. После купания — зона релакса: чай, лёгкий ужин, татами или лежаки. Телефон и внешние дела остаются за пределами этого пространства.
Это не развлечение и не спа. Онсэн — часть повседневной культуры, понятный и привычный способ восстановиться внутри города.
В гостях у манэки-нэко
Утром — занятия в школе с 10:00 до 12:00. Вы продолжите осваивать иероглифы и разговорную речь, используя методику обучения через карточки и жесты.
После — поездка в буддийский храм Готокудзи, известный как храм с котиками. Это удивительное место заполнено тысячами фигурок манэки-нэко, которые, по легенде, приносят удачу и процветание.
Атмосфера храма позволит вам отдохнуть от суеты мегаполиса и сделать сотни милых фотографий. Вы сможете приобрести своего собственного кота удачи и оставить его в храме или забрать домой как оберег.
Пляжный эпизод и летний релакс
Весь день мы посвятим отдыху на побережье, чтобы устроить настоящий пляжный эпизод и сменить городской ритм на морской бриз. Это идеальное время, чтобы искупаться и почувствовать свободу у воды.
Будем наслаждаться моментом: есть японское мороженое и пробовать летние лакомства из местных лавок. Вы сможете полностью расслабиться и запечатлеть яркие кадры летней Японии
Культура и природа Уэно
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.
После этого мы сразу отправимся в парк Уэно, где прогулка по живописным аллеям объединит визит в старейший зоопарк Японии с тремя тысячами обитателей и посещение Национального музея, впечатляющего экспозициями динозавров и панорамами космоса
Магия японской каллиграфии
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.
Затем мастер-класс по иероглифике — любимый у всех студентов. Вы научитесь писать кисточкой по рисовой бумаге свои любимые кандзи, почувствуете спокойствие и сосредоточенность, с которой японцы превращают символы в искусство.
Оставшееся время можно провести в свободном формате, гуляя по улочкам Токио без четкого маршрута, заходя в интересные лавки или выбирая любые активности по своему вкусу
Теплые итоги и прощальный вечер
Утром — урок японского с 10:00 до 12:00
Дальше — свободное время.
Можно остаться в школе, погулять по знакомым местам, зайти в любимое кафе или просто передохнуть. День подходит к концу, и он может быть таким, как вам хочется.
А вечером — наш прощальный вечер. Сначала караоке — будем петь, смеяться, поддерживать друг друга. А после — совместный ужин. Без формальностей, но с ощущением, что все стали ближе. Это последний день лагеря — хочется провести его по тёплому.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Учеба в языковой школе
- Проживание
- Поездки с куратором
- Мастер-классы
- Подготовка документов и визы
- Подача на визу за вас
- Сопровождение куратором
- Сертификат об окончании языковой школы
- Sim-карта
- Трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Расходы на еду
- Входные билеты и транспорт
- Отель в Киото
- Личные расходы