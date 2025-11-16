Мы осмотрим футуристичные небоскрёбы Токио, полюбуемся отражением Фудзи в водах
Описание тура
Организационные детали
Что за компания едет?
Молодые, открытые, искренние. Кто-то уже ездил, кто-то едет впервые, но в первый же вечер мы уже будто знакомы сто лет. Все на одной волне.
Как мы будем расплачиваться?
Лучше всего взять с собой кэш в евро или долларах. Курс в Японии нормальный, а если что — мы поможем всё обменять. Ну и общие траты по ходу поездки делим через приложение или прямо на месте — просто и без напряга.
Нужна ли виза?
Да, нужна. Мы подскажем, как сделать — ничего сложного. Поможем со сбором документов и анкетами.
Как купить билеты?
Самый удобный способ — через Aviasales, Тинькофф или напрямую у авиакомпании. Мы подскажем лучшие варианты из твоего города и поможем состыковать с туром.
Что-то может пойти не по плану?
Конечно, это же путешествие! Может пойти дождь, дорога перекроется или олень вдруг решит украсть сендвич. Мы подстраиваемся по ситуации и всегда решаем всё на месте. Главное — настрой и чувство юмора;)
Как мы будем передвигаться?
У нас будет минивэн и маршрут под ключ. Всё чётко, красиво и без лишнего. Ты просто садишься, смотришь в окно и радуешься, что не надо ни о чём думать.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту. Кто-то прилетит утром, другие — ближе к вечеру, поэтому день будет гибким. Те, кто окажется в городе раньше, смогут сразу ощутить атмосферу мегаполиса: прогуляются по саду Синдзюку, поднимутся на смотровую площадку башни Mori Tower, пройдутся по острову Одайба или покормят чаек у залива. А кто-то просто отдохнёт за чашкой кофе, наблюдая за панорамой небоскрёбов.
Вечером соберёмся на приветственный ужин. Познакомимся и обсудим планы на предстоящие дни.
Сад Синдзюку-гёэн, иммерсивное цифровое пространство, храм Сэнсодзи, вид ночного города с высоты
Утром отправимся в сад Синдзюку-гёэн. Весной здесь цветёт сакура, осенью аллеи становятся золотыми от клёнов, а в любое время года ощущается полное спокойствие и дзен.
Пообедаем раменом в Fuunji. Здесь всё по-честному: насыщенный бульон, аромат и идеальная лапша. Следующий пункт — teamLab Borderless. Это не музей, а иммерсивное цифровое пространство, где свет, звук, проекции, тени и вода создают эффект настоящего волшебства.
Прогуляемся по улице Гиндзе, посетим старейший храм Токио — Сэнсодзи. Здесь можно вытянуть предсказание и загадать желание. Поднимемся на смотровую площадку «Токио Скай-Три», откуда открывается панорама ночного города. После побываем на знаменитом перекрёстке Шибуя, а завершится день ужином в одном из атмосферных ресторанов.
Прогулка по озеру Аси, гора Фудзи и релакс в горячих источниках
Покинем шумный Токио и направимся к символу Японии — горе Фудзи. По пути осмотрим храм Цуругаока в Камакуре, а на озере Аси сядем на прогулочный кораблик, чтобы полюбоваться отражением вершины в спокойной воде. Увидим пагоду Чуреито, пройдёмся вдоль озера Кавагути, заглянем в кафе Lake Bake, чтобы выпить кофе и попробовать домашнюю выпечку. А затем отдохнём в горячих источниках Yumoto Tenzan. После насыщенного дня и токийской суеты это то, что надо для настоящего релакса.
Пляж Михо с видом на Фудзи, прибытие в Нагои и мастер-класс по суши
С утра отправимся в путь вдоль тихоокеанского побережья. Первая остановка — пляж Михо с вековыми соснами и видом на Фудзи. Прогуляемся по берегу, вдохнём морской воздух и сделаем пару фото на память. По дороге будем останавливаться на смотровых площадках, пить кофе и просто наслаждаться моментом. Никакой спешки — только удовольствие от маршрута.
К обеду доберёмся до Нагои. Здесь можно выбрать между сочными бургерами в Handsome или традиционной кухней в Atsuta Horaiken. Вы сможете принять участие в мастер-классе по суши: завернём роллы своими руками и тут же их продегустируем. Вечером погуляем по городу.
Киото, ворота тории, прогулка по Гиону и выступление гейши
Переедем в Киото — культурную столицу. Посетим комплекс Фусими Инари, где сотни алых торийских ворот тянутся по горному склону, покрытому кипарисами. Затем отправимся в Арасияму, чтобы пройтись по её бамбуковому лесу.
На обед заглянем в монастырский ресторан, где подают блюда из юдофу — это простая, тёплая и душевная кухня, которая хорошо отражает философию местных храмов. Прогуляемся по улочкам Гиона, мимо старинных чайных домиков и мостовых. Желающие смогут арендовать кимоно и устроить фотосессию.
Вечером нас ждёт выступление гейши. Это тонкое, изящное искусство, в котором каждое движение наполнено смыслом. А поужинаем блюдом из нежной говядины в хрустящей панировке.
Прогулка с оленями в Наре, замок Гудзе Хатиман, деревня Сиракава-го
Утро проведём в Наре — городе, где олени спокойно разгуливают по улицам. Они подходят к людям, вежливо кланяются и берут печенье прямо с руки. После — в путь на север. По дороге, если позволит время, остановимся у замка Гудзе Хатиман. Прибудем в деревню Сиракава-го. Полюбуемся традиционными домами с крутыми соломенными крышами — они выглядят так, словно сошли со страниц японской сказки.
Вечером поужинаем в ресторане Hiiragi. После — по ситуации: либо остаёмся на ночлег в деревне, либо переезжаем ближе к Такаяме, готовясь к следующему дню в горах.
Нацпарк «Камикоти», прогулка в горах и возвращение в Токио
Отправимся в «Камикоти» — горный заповедник в сердце Японских Альп. Въезд на личном транспорте сюда запрещён, поэтому пересаживаемся на автобус и продолжаем путь вглубь долины. Прогуляемся по живописным мостам и тропам вдоль кристально чистой реки и подышим свежим горным воздухом.
К вечеру вернёмся в Токио. Завершим день ужином в особенном месте — будь то ресторан с грилем на 52 этаже или уютное заведение с тофу-меню у подножия башни.
День в Диснейленде
Откроем дверь в сказку — отправимся в Токийский Диснейленд. Нас ждут аттракционы, радость и фото с Микки. Здесь легко почувствовать себя ребёнком — смеяться, кататься и просто получать удовольствие от каждого момента. Вечером встретимся у выхода и поедем в отель.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3220
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги тимлида на протяжении всей поездки
- Экскурсии по программе
- Прогулка по озеру
- Посещение онсенов Yumoto Tenzan (горячих источников)
- Мастер-класс по суши
- День в Диснейленде
- Помощь с бронированием билетов, оформлением визы
Что не входит в цену
- Билеты до Токио и обратно
- Питание
- Виза
- 1-местное размещение - доплата от $500
- Прокат кимоно для фото ~ $35
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию