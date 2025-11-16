Этот тур-приключение для тех, кто хочет не просто увидеть достопримечательности Японии, а прочувствовать её ритм и характер в компании молодых авантюристов.Мы осмотрим футуристичные небоскрёбы Токио, полюбуемся отражением Фудзи в водах

озера, пройдём сквозь торийские ворота и погуляем в горах и среди зарослей бамбука. Покормим с рук милых оленей, научимся готовить суши, отдохнём в горячих источниках и насладимся танцевальным шоу гейш. Погрузимся и в историю, исследуя чайные домики, старинные храмы, замки и атмосферные улочки. И подарим праздник своему внутреннему ребёнку — целый день проведём в Диснейленде.

Описание тура

Организационные детали

Что за компания едет?

Молодые, открытые, искренние. Кто-то уже ездил, кто-то едет впервые, но в первый же вечер мы уже будто знакомы сто лет. Все на одной волне.

Как мы будем расплачиваться?

Лучше всего взять с собой кэш в евро или долларах. Курс в Японии нормальный, а если что — мы поможем всё обменять. Ну и общие траты по ходу поездки делим через приложение или прямо на месте — просто и без напряга.

Нужна ли виза?

Да, нужна. Мы подскажем, как сделать — ничего сложного. Поможем со сбором документов и анкетами.

Как купить билеты?

Самый удобный способ — через Aviasales, Тинькофф или напрямую у авиакомпании. Мы подскажем лучшие варианты из твоего города и поможем состыковать с туром.

Что-то может пойти не по плану?

Конечно, это же путешествие! Может пойти дождь, дорога перекроется или олень вдруг решит украсть сендвич. Мы подстраиваемся по ситуации и всегда решаем всё на месте. Главное — настрой и чувство юмора;)

Как мы будем передвигаться?

У нас будет минивэн и маршрут под ключ. Всё чётко, красиво и без лишнего. Ты просто садишься, смотришь в окно и радуешься, что не надо ни о чём думать.