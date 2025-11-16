Мои заказы

Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи

Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Этот тур-приключение для тех, кто хочет не просто увидеть достопримечательности Японии, а прочувствовать её ритм и характер в компании молодых авантюристов.

Мы осмотрим футуристичные небоскрёбы Токио, полюбуемся отражением Фудзи в водах
озера, пройдём сквозь торийские ворота и погуляем в горах и среди зарослей бамбука.

Покормим с рук милых оленей, научимся готовить суши, отдохнём в горячих источниках и насладимся танцевальным шоу гейш. Погрузимся и в историю, исследуя чайные домики, старинные храмы, замки и атмосферные улочки. И подарим праздник своему внутреннему ребёнку — целый день проведём в Диснейленде.

Описание тура

Организационные детали

Что за компания едет?

Молодые, открытые, искренние. Кто-то уже ездил, кто-то едет впервые, но в первый же вечер мы уже будто знакомы сто лет. Все на одной волне.

Как мы будем расплачиваться?

Лучше всего взять с собой кэш в евро или долларах. Курс в Японии нормальный, а если что — мы поможем всё обменять. Ну и общие траты по ходу поездки делим через приложение или прямо на месте — просто и без напряга.

Нужна ли виза?

Да, нужна. Мы подскажем, как сделать — ничего сложного. Поможем со сбором документов и анкетами.

Как купить билеты?

Самый удобный способ — через Aviasales, Тинькофф или напрямую у авиакомпании. Мы подскажем лучшие варианты из твоего города и поможем состыковать с туром.

Что-то может пойти не по плану?

Конечно, это же путешествие! Может пойти дождь, дорога перекроется или олень вдруг решит украсть сендвич. Мы подстраиваемся по ситуации и всегда решаем всё на месте. Главное — настрой и чувство юмора;)

Как мы будем передвигаться?

У нас будет минивэн и маршрут под ключ. Всё чётко, красиво и без лишнего. Ты просто садишься, смотришь в окно и радуешься, что не надо ни о чём думать.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту. Кто-то прилетит утром, другие — ближе к вечеру, поэтому день будет гибким. Те, кто окажется в городе раньше, смогут сразу ощутить атмосферу мегаполиса: прогуляются по саду Синдзюку, поднимутся на смотровую площадку башни Mori Tower, пройдутся по острову Одайба или покормят чаек у залива. А кто-то просто отдохнёт за чашкой кофе, наблюдая за панорамой небоскрёбов.

Вечером соберёмся на приветственный ужин. Познакомимся и обсудим планы на предстоящие дни.

2 день

Сад Синдзюку-гёэн, иммерсивное цифровое пространство, храм Сэнсодзи, вид ночного города с высоты

Утром отправимся в сад Синдзюку-гёэн. Весной здесь цветёт сакура, осенью аллеи становятся золотыми от клёнов, а в любое время года ощущается полное спокойствие и дзен.

Пообедаем раменом в Fuunji. Здесь всё по-честному: насыщенный бульон, аромат и идеальная лапша. Следующий пункт — teamLab Borderless. Это не музей, а иммерсивное цифровое пространство, где свет, звук, проекции, тени и вода создают эффект настоящего волшебства.

Прогуляемся по улице Гиндзе, посетим старейший храм Токио — Сэнсодзи. Здесь можно вытянуть предсказание и загадать желание. Поднимемся на смотровую площадку «Токио Скай-Три», откуда открывается панорама ночного города. После побываем на знаменитом перекрёстке Шибуя, а завершится день ужином в одном из атмосферных ресторанов.

3 день

Прогулка по озеру Аси, гора Фудзи и релакс в горячих источниках

Покинем шумный Токио и направимся к символу Японии — горе Фудзи. По пути осмотрим храм Цуругаока в Камакуре, а на озере Аси сядем на прогулочный кораблик, чтобы полюбоваться отражением вершины в спокойной воде. Увидим пагоду Чуреито, пройдёмся вдоль озера Кавагути, заглянем в кафе Lake Bake, чтобы выпить кофе и попробовать домашнюю выпечку. А затем отдохнём в горячих источниках Yumoto Tenzan. После насыщенного дня и токийской суеты это то, что надо для настоящего релакса.

4 день

Пляж Михо с видом на Фудзи, прибытие в Нагои и мастер-класс по суши

С утра отправимся в путь вдоль тихоокеанского побережья. Первая остановка — пляж Михо с вековыми соснами и видом на Фудзи. Прогуляемся по берегу, вдохнём морской воздух и сделаем пару фото на память. По дороге будем останавливаться на смотровых площадках, пить кофе и просто наслаждаться моментом. Никакой спешки — только удовольствие от маршрута.

К обеду доберёмся до Нагои. Здесь можно выбрать между сочными бургерами в Handsome или традиционной кухней в Atsuta Horaiken. Вы сможете принять участие в мастер-классе по суши: завернём роллы своими руками и тут же их продегустируем. Вечером погуляем по городу.

5 день

Киото, ворота тории, прогулка по Гиону и выступление гейши

Переедем в Киото — культурную столицу. Посетим комплекс Фусими Инари, где сотни алых торийских ворот тянутся по горному склону, покрытому кипарисами. Затем отправимся в Арасияму, чтобы пройтись по её бамбуковому лесу.

На обед заглянем в монастырский ресторан, где подают блюда из юдофу — это простая, тёплая и душевная кухня, которая хорошо отражает философию местных храмов. Прогуляемся по улочкам Гиона, мимо старинных чайных домиков и мостовых. Желающие смогут арендовать кимоно и устроить фотосессию.

Вечером нас ждёт выступление гейши. Это тонкое, изящное искусство, в котором каждое движение наполнено смыслом. А поужинаем блюдом из нежной говядины в хрустящей панировке.

6 день

Прогулка с оленями в Наре, замок Гудзе Хатиман, деревня Сиракава-го

Утро проведём в Наре — городе, где олени спокойно разгуливают по улицам. Они подходят к людям, вежливо кланяются и берут печенье прямо с руки. После — в путь на север. По дороге, если позволит время, остановимся у замка Гудзе Хатиман. Прибудем в деревню Сиракава-го. Полюбуемся традиционными домами с крутыми соломенными крышами — они выглядят так, словно сошли со страниц японской сказки.

Вечером поужинаем в ресторане Hiiragi. После — по ситуации: либо остаёмся на ночлег в деревне, либо переезжаем ближе к Такаяме, готовясь к следующему дню в горах.

7 день

Нацпарк «Камикоти», прогулка в горах и возвращение в Токио

Отправимся в «Камикоти» — горный заповедник в сердце Японских Альп. Въезд на личном транспорте сюда запрещён, поэтому пересаживаемся на автобус и продолжаем путь вглубь долины. Прогуляемся по живописным мостам и тропам вдоль кристально чистой реки и подышим свежим горным воздухом.

К вечеру вернёмся в Токио. Завершим день ужином в особенном месте — будь то ресторан с грилем на 52 этаже или уютное заведение с тофу-меню у подножия башни.

8 день

День в Диснейленде

Откроем дверь в сказку — отправимся в Токийский Диснейленд. Нас ждут аттракционы, радость и фото с Микки. Здесь легко почувствовать себя ребёнком — смеяться, кататься и просто получать удовольствие от каждого момента. Вечером встретимся у выхода и поедем в отель.

9 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3220
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги тимлида на протяжении всей поездки
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка по озеру
  • Посещение онсенов Yumoto Tenzan (горячих источников)
  • Мастер-класс по суши
  • День в Диснейленде
  • Помощь с бронированием билетов, оформлением визы
Что не входит в цену
  • Билеты до Токио и обратно
  • Питание
  • Виза
  • 1-местное размещение - доплата от $500
  • Прокат кимоно для фото ~ $35
  • Дополнительные активности и экскурсии по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, встречаем всех в течение дня
Завершение: Аэропорт Токио, первая половина дня, точное время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 34 туристов
Я опытный путешественник с количеством посещённых стран, перевалившим за 30, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия. Моя цель — объединить интересных путешественников возрастом от 18 до 38 лет, которым надоели
пакетные и тюленьи направления, тех, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения. Со мной можно отправиться в Исландию, США, на о. Мадейра, Тенерифе и Бали, в Марокко, ЮАР, Мадагаскар.

Тур входит в следующие категории Токио

