Встречаемся утром в Токио и отправляемся в Нагано, живописнейший горный край.

Первым делом отправляемся в духовное сердце, один из старейших, крупнейших и важнейших буддийских храмов Японии. Дзенкодзи был основан в 644 году, его история полна легенд и мифов, о которых вы обязательно узнаете.

Затем посетим сакэварню и продегустируем самый известный напиток Японии.

После чего переезжаем в Парк снежных обезьян «Дзигокудани», где в суровых климатических условиях обитают макаки. Поэтому большую часть времени приматы проводят в термальных источниках.

Опционально: если вечером останется время, доедем до городка Обусе и восстановим силы в знаменитых онсенах.