Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Отправимся в живописный регион Японии, чтобы увидеть святилища и замок Мацумото, идеально вписывающиеся в горные пейзажи. А ещё посетим знаменитый парк, где обезьяны почти весь день проводят в термальных источниках.
Нагано читать дальше
славится и производством сакэ, главного японского напитка, и мы обязательно побываем на сакэварне, основанной более 4ОО лет назад.
Вы узнаете легенды и мифы о Дзенкодзи, погрузитесь в историю и культуру ниндзя и попробуете понять самурайский образ жизни. Тур проводится только для вашей компании.
Транспорт. На машине Nissan Serena 2024 г., вместимость от 1 до 7 человек. Если пассажиров будет ровно 7, места для чемоданов не останется.
Дети. От 3 лет.
Виза. Нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Тур проводится только для вашей компании. Старт возможен ежедневно.
Программа тура по дням
1 день
Храм Дзенкодзи, сакэ и Парк снежных обезьян
Встречаемся утром в Токио и отправляемся в Нагано, живописнейший горный край.
Первым делом отправляемся в духовное сердце, один из старейших, крупнейших и важнейших буддийских храмов Японии. Дзенкодзи был основан в 644 году, его история полна легенд и мифов, о которых вы обязательно узнаете.
Затем посетим сакэварню и продегустируем самый известный напиток Японии.
После чего переезжаем в Парк снежных обезьян «Дзигокудани», где в суровых климатических условиях обитают макаки. Поэтому большую часть времени приматы проводят в термальных источниках.
Опционально: если вечером останется время, доедем до городка Обусе и восстановим силы в знаменитых онсенах.
2 день
Храм Тогакуси и замок Мацумото
Сегодня посетим синтоистский храм Тогакуси, точнее комплекс из 5 святилищ. Особенно впечатляет подход к верхнему храму Окуша: пройдёмся по длинной аллее среди величественных кедров, посаженных более 400 лет назад. Тогакуси также известен историей ниндзя: заглянем в музей и узнаем об искусстве ниндзюцу.
Далее отправимся в замок Мацумото, который поможет понять самурайский образ жизни и управление в Старой Японии. Рассмотрим чёрные стены средневековой крепости, идеально вписывающейся в окружающие пейзажи.
Опционально (если останется время): поездка в город Нарай-дзюку. Сохранившиеся традиционные деревянные здания погрузят нас в японскую атмосферу. Также вы узнаете об истории и цели этого города.
Путешествие завершится в Токио.
Мы можем поменять какой-либо объект на другой рядом (по вашему пожеланию), просто сообщите об этом до экскурсии.
Проживание гида (можно гостиницу попроще, но рядом с вашим отелем)
Питание
Входные билеты на локации (в том числе для гида) - около 700-800 йен за один (около 440-500 ₽)
Платные парковки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до Нагано 3,5 часа)
Завершение: Токио, место по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 922 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей читать дальше
Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.