Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор

Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Это будет ваше личное путешествие по Японии — без спешки и шаблонов, только вы и страна, которую вы откроете по-своему.

Мы начнём в ярком и контрастном Токио, где вместе с гидом
прогуляемся по старинному району Асакуса и поразимся сверкающим небоскрёбам Синдзюку.

В Киото вас ждут тихие улочки района гейш, позолоченный павильон Кинкаку-дзи и бесконечная аллея красных ворот Фусими Инари.

По желанию вы сможете дополнить путешествие предлагаемыми экскурсиями: увидеть величественную Фудзи-сан, искупаться в онсэнах, покормить ручных оленей в Наре, подняться в замок Химэдзи и многое другое. Напишите собственную историю в самом сердце Японии!

Описание тура

Организационные детали

Подготовка к туру.

1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).

2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.

3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.

4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.

5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета, учите несколько фраз на японском языке с нашим гайдом для путешественников.

6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.

7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительные экскурсии

По прибытии — индивидуальный трансфер от аэропорта в отель (входит в стоимость, ожидание до 1,5 часов). Затем — свободное время. Мы пришлём вам гайд с рекомендациями для самостоятельных прогулок.

Если вы прилетите в первой половине дня, то сможете отправиться на дополнительную 7-часовую экскурсию по Токио с гидом (на общественном транспорте или с индивидуальным трансфером). Маршрут может включать футуристический остров Одайба с Радужным мостом, мини-статуей Свободы, гигантским роботом Гандамом и видом на Токийский залив, посещение интерактивного музея TeamLab Planets, поездку на монорельсе в фешенебельный район Гинза, а затем в яркий Роппонги с его парками, новогодней подсветкой и рождественской ярмаркой в сезон.

2 день

Экскурсия по Токио с гидом

Сегодня вас ждёт 7-8-часовая прогулка по Токио с местным гидом (входит в стоимость). Начнём со старинного района Асакуса — центра развлечений эпохи Эдо, где сохранилась атмосфера прошлого. Пройдём мимо лавочек с ремесленными изделиями и уютных кафе, посетим ярко-красный храм Сэнсо-дзи — главную святыню района.

Затем отправимся в район Сибуя, чтобы увидеть знаменитый многолюдный перекрёсток и статую верного пса Хатико. По желанию поднимемся на смотровую площадку Shibuya Sky, откуда открывается вид на город и, в ясный день, на Фудзи. В Харадзюку окунёмся в мир моды и уличных субкультур, попробуем фирменные крепы, заглянем в необычные кафе и контактные зоопарки с ёжиками и выдрами. После погрузимся в тишину синтоистского храма Мэйдзи — зелёного оазиса в центре мегаполиса.

Вечером советуем самостоятельно прогуляться по оживлённому району Синдзюку, полюбоваться огнями, заглянуть на Улицу воспоминаний с её мини-ресторанчиками в духе послевоенной Японии и прочувствовать контраст между современным и ретро-Токио.

3 день

Свободный день в Токио и экскурсии по желанию

Сегодня у вас свободный день, который можно посвятить одной из дополнительных выездных экскурсий. Для любителей природы и видов на Фудзи-сан подойдут «Пять озёр Фудзи» или Хаконэ (обе экскурсии длятся около 10 часов, с индивидуальным трансфером и подробным гидом по маршруту). У подножия горы вы сможете насладиться знаменитыми панорамами, искупаться в онсэне, заглянуть в традиционную деревню или прогуляться вдоль озера Кавагучико. В Хаконэ вас ждут долина гейзеров Овакудани, храм дракона, озеро Аси с ториями на воде и прогулка на пиратском кораблике.

Если интересна история, можно отправиться в Камакуру — родину дзэна и первого сёгуната. Здесь вас ждут величественные храмы, статуя Большого Будды, бамбуковая роща, панорамы с храма Хасэдэра, а летом — пляжи и морской отдых.

Любителям мегаполиса подойдёт вторая экскурсия по Токио: Одайба, Гинза, круиз на кораблике, музей TeamLab, вечерняя Асакуса или же районы Акихабара, Роппонги, парки и смотровые площадки. Кроме того, можно добавить тематические развлечения — Диснейленд, парк Гарри Поттера, мастер-классы, шоу и вечерние программы. Мы поможем составить маршрут, забронировать билеты и сделать этот день особенным.

4 день

Переезд в Киото

Сегодня на синкансэне вы отправитесь в Киото. Мы рекомендуем переехать утром и самостоятельно исследовать храм Фусими Инари (мы предоставим вам гайд для посещения). Но также вы можете остаться подольше в Токио и переехать вечером.

5 день

Экскурсия по Киото с гидом

Сегодня вместе с гидом вы отправитесь на 7-часовую экскурсию по Киото (на общественном транспорте). Начнём с замка Нидзё — шедевра архитектуры золотого века, где жили могущественные сёгуны. Здесь сохранилась уникальная деревянная дворцовая часть с залами, украшенными изысканными росписями по золоту на ширмах, и знаменитые «соловьиные полы», которые поют при каждом шаге.

Затем прогуляемся по району Гион — легендарному кварталу гейш. Узкие улочки со старинными деревянными домами, чайные, семейные лавочки мастеров традиционных ремёсел — всё это перенесёт вас в атмосферу прошлого.

Далее посетим храм Ясуи Компирага-гу, посвящённый отношениям. Здесь есть особый камень с отверстием, через которое можно пролезть, чтобы укрепить хорошие связи или разорвать нежелательные. Завершим прогулку в районе Хигасияма, когда-то населённом ремесленниками и торговцами. Пройдём по знаменитой улице с живописным видом на пагоду — символ старого Киото.

Дополнительно оплачивается проезд на метро, а по желанию можно заказать индивидуальный трансфер с водителем на весь день.

6 день

Свободный день в Киото или экскурсии на выбор

В этот день вы можете остаться в Киото и погулять по нему самостоятельно или отправиться на одну из дополнительных экскурсий.

В Нару — первую столицу Японии, где ручные олени гуляют по паркам, а в храме Тодай-дзи хранится огромная статуя Будды 8 века.

В Нару и Осаку — сначала встретите оленей и Великого Будду, затем увидите вечерние огни Дотонбори, храм Ходзэн-дзи и знаменитые неоновые вывески.

В Химэдзи — прогуляетесь по величественному «Замку белой цапли» с его потайными ходами, а затем посетите Коко-эн, где в одном месте расположены девять разных японских садов.

7 день

Свободный день в Киото или дополнительные экскурсии

В этот день снова можно остаться в Киото или выбрать одно из дополнительных впечатлений. Отправьтесь на экскурсию по городу с гидом, чтобы увидеть храм знаний Китано-но-Тэммангу, квартал гейш Камиситикэн, Золотой павильон Кинкаку-дзи и философский сад камней Рёан-дзи. В сезоны цветения сакуры или клёнов прогуляйтесь по самым живописным местам.

Из предлагаемых развлечений — переодевание в кимоно, участие в чайной церемонии, ремесленные мастер-классы, представления гейш, тематические парки и музеи Тоэй или самураев и ниндзя.

8 день

Отъезд в аэропорт Осаки

Вы будете жить в отеле рядом со станцией (исключения могут быть в большой сезон) — это удобная локация как для прогулок по городу, так и для отъезда. Билеты на скоростной экспресс-поезд до аэропорта в Осаке на этот день включены в стоимость тура. Поездка занимает около 1,5 часов.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта Токио в отель
  • Билеты на синкансэн Токио - Киото
  • Билеты на поезд Киото - аэропорт Кансай
  • Транспортная карта
  • 1 день по Токио с гидом (билеты на объекты не входят)
  • 1 день с гидом в Киото
  • Гайд по поездке
  • Консьерж-сервис на время поездки
  • Помощь в оформлении визы
  • Помощь в бронировании билетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Токио и из Осаки
  • Обеды и ужины
  • Общественный транспорт (метро, автобусы, поезда)
  • Экскурсии и индивидуальные трансферы по выбору, указанные как дополнительные
  • Развлечения (аренда кимоно, мастер-классы смотровая площадка, онсэны, музеи)
  • Отели повышенной категории
  • 1-местное размещение - $440 за каждого
  • Дополнительные дни в Токио (по желанию)
  • Стоимость тура указана за 1 человека при группе 4-6 человек. При проведении тура для 2-3 человек необходима доплата - $200 с каждого
  • Доплата за индивидуальное сопровождение (если у вас индивидуальный тур на двоих) - $200 с человека за стандартный отель, $400 за 4
  • В высокий сезон и популярные даты стоимость может увеличиться - напишите организатору, чтобы уточнить цену на желаемое время
  • От $1400 до $2000/чел при 4-6 участниках
  • От $1600 до $2050/чел при 2-3 участниках
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
Завершение: Осака, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 62 туристов
Привет! Хотите сбежать от рутины и окунуться в мир незабываемых приключений? Мы команда опытных путешественников, которые с радостью помогут вам открыть для себя новые горизонты. Мы влюблены в путешествия и знаем,
читать дальше

как сделать их незабываемыми. Наша цель: позволить вам проникнуть глубоко в культуру, историю и искусство страны, сделать ваше путешествие весёлым, зажигательным и легким. Мы тщательно продумываем маршруты, выбираем комфортабельные отели и подбираем опытных гидов. Проводим туры в Грузии, Японии, Южной Корее, Китае, Турции, на Филиппинах и в Мьянме. Открывая мир, открываешь себя!

