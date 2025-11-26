Мы начнём в ярком и контрастном Токио, где вместе с гидом
Описание тура
Организационные детали
Подготовка к туру.
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета, учите несколько фраз на японском языке с нашим гайдом для путешественников.
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительные экскурсии
По прибытии — индивидуальный трансфер от аэропорта в отель (входит в стоимость, ожидание до 1,5 часов). Затем — свободное время. Мы пришлём вам гайд с рекомендациями для самостоятельных прогулок.
Если вы прилетите в первой половине дня, то сможете отправиться на дополнительную 7-часовую экскурсию по Токио с гидом (на общественном транспорте или с индивидуальным трансфером). Маршрут может включать футуристический остров Одайба с Радужным мостом, мини-статуей Свободы, гигантским роботом Гандамом и видом на Токийский залив, посещение интерактивного музея TeamLab Planets, поездку на монорельсе в фешенебельный район Гинза, а затем в яркий Роппонги с его парками, новогодней подсветкой и рождественской ярмаркой в сезон.
Экскурсия по Токио с гидом
Сегодня вас ждёт 7-8-часовая прогулка по Токио с местным гидом (входит в стоимость). Начнём со старинного района Асакуса — центра развлечений эпохи Эдо, где сохранилась атмосфера прошлого. Пройдём мимо лавочек с ремесленными изделиями и уютных кафе, посетим ярко-красный храм Сэнсо-дзи — главную святыню района.
Затем отправимся в район Сибуя, чтобы увидеть знаменитый многолюдный перекрёсток и статую верного пса Хатико. По желанию поднимемся на смотровую площадку Shibuya Sky, откуда открывается вид на город и, в ясный день, на Фудзи. В Харадзюку окунёмся в мир моды и уличных субкультур, попробуем фирменные крепы, заглянем в необычные кафе и контактные зоопарки с ёжиками и выдрами. После погрузимся в тишину синтоистского храма Мэйдзи — зелёного оазиса в центре мегаполиса.
Вечером советуем самостоятельно прогуляться по оживлённому району Синдзюку, полюбоваться огнями, заглянуть на Улицу воспоминаний с её мини-ресторанчиками в духе послевоенной Японии и прочувствовать контраст между современным и ретро-Токио.
Свободный день в Токио и экскурсии по желанию
Сегодня у вас свободный день, который можно посвятить одной из дополнительных выездных экскурсий. Для любителей природы и видов на Фудзи-сан подойдут «Пять озёр Фудзи» или Хаконэ (обе экскурсии длятся около 10 часов, с индивидуальным трансфером и подробным гидом по маршруту). У подножия горы вы сможете насладиться знаменитыми панорамами, искупаться в онсэне, заглянуть в традиционную деревню или прогуляться вдоль озера Кавагучико. В Хаконэ вас ждут долина гейзеров Овакудани, храм дракона, озеро Аси с ториями на воде и прогулка на пиратском кораблике.
Если интересна история, можно отправиться в Камакуру — родину дзэна и первого сёгуната. Здесь вас ждут величественные храмы, статуя Большого Будды, бамбуковая роща, панорамы с храма Хасэдэра, а летом — пляжи и морской отдых.
Любителям мегаполиса подойдёт вторая экскурсия по Токио: Одайба, Гинза, круиз на кораблике, музей TeamLab, вечерняя Асакуса или же районы Акихабара, Роппонги, парки и смотровые площадки. Кроме того, можно добавить тематические развлечения — Диснейленд, парк Гарри Поттера, мастер-классы, шоу и вечерние программы. Мы поможем составить маршрут, забронировать билеты и сделать этот день особенным.
Переезд в Киото
Сегодня на синкансэне вы отправитесь в Киото. Мы рекомендуем переехать утром и самостоятельно исследовать храм Фусими Инари (мы предоставим вам гайд для посещения). Но также вы можете остаться подольше в Токио и переехать вечером.
Экскурсия по Киото с гидом
Сегодня вместе с гидом вы отправитесь на 7-часовую экскурсию по Киото (на общественном транспорте). Начнём с замка Нидзё — шедевра архитектуры золотого века, где жили могущественные сёгуны. Здесь сохранилась уникальная деревянная дворцовая часть с залами, украшенными изысканными росписями по золоту на ширмах, и знаменитые «соловьиные полы», которые поют при каждом шаге.
Затем прогуляемся по району Гион — легендарному кварталу гейш. Узкие улочки со старинными деревянными домами, чайные, семейные лавочки мастеров традиционных ремёсел — всё это перенесёт вас в атмосферу прошлого.
Далее посетим храм Ясуи Компирага-гу, посвящённый отношениям. Здесь есть особый камень с отверстием, через которое можно пролезть, чтобы укрепить хорошие связи или разорвать нежелательные. Завершим прогулку в районе Хигасияма, когда-то населённом ремесленниками и торговцами. Пройдём по знаменитой улице с живописным видом на пагоду — символ старого Киото.
Дополнительно оплачивается проезд на метро, а по желанию можно заказать индивидуальный трансфер с водителем на весь день.
Свободный день в Киото или экскурсии на выбор
В этот день вы можете остаться в Киото и погулять по нему самостоятельно или отправиться на одну из дополнительных экскурсий.
В Нару — первую столицу Японии, где ручные олени гуляют по паркам, а в храме Тодай-дзи хранится огромная статуя Будды 8 века.
В Нару и Осаку — сначала встретите оленей и Великого Будду, затем увидите вечерние огни Дотонбори, храм Ходзэн-дзи и знаменитые неоновые вывески.
В Химэдзи — прогуляетесь по величественному «Замку белой цапли» с его потайными ходами, а затем посетите Коко-эн, где в одном месте расположены девять разных японских садов.
Свободный день в Киото или дополнительные экскурсии
В этот день снова можно остаться в Киото или выбрать одно из дополнительных впечатлений. Отправьтесь на экскурсию по городу с гидом, чтобы увидеть храм знаний Китано-но-Тэммангу, квартал гейш Камиситикэн, Золотой павильон Кинкаку-дзи и философский сад камней Рёан-дзи. В сезоны цветения сакуры или клёнов прогуляйтесь по самым живописным местам.
Из предлагаемых развлечений — переодевание в кимоно, участие в чайной церемонии, ремесленные мастер-классы, представления гейш, тематические парки и музеи Тоэй или самураев и ниндзя.
Отъезд в аэропорт Осаки
Вы будете жить в отеле рядом со станцией (исключения могут быть в большой сезон) — это удобная локация как для прогулок по городу, так и для отъезда. Билеты на скоростной экспресс-поезд до аэропорта в Осаке на этот день включены в стоимость тура. Поездка занимает около 1,5 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта Токио в отель
- Билеты на синкансэн Токио - Киото
- Билеты на поезд Киото - аэропорт Кансай
- Транспортная карта
- 1 день по Токио с гидом (билеты на объекты не входят)
- 1 день с гидом в Киото
- Гайд по поездке
- Консьерж-сервис на время поездки
- Помощь в оформлении визы
- Помощь в бронировании билетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Токио и из Осаки
- Обеды и ужины
- Общественный транспорт (метро, автобусы, поезда)
- Экскурсии и индивидуальные трансферы по выбору, указанные как дополнительные
- Развлечения (аренда кимоно, мастер-классы смотровая площадка, онсэны, музеи)
- Отели повышенной категории
- 1-местное размещение - $440 за каждого
- Дополнительные дни в Токио (по желанию)
- Стоимость тура указана за 1 человека при группе 4-6 человек. При проведении тура для 2-3 человек необходима доплата - $200 с каждого
- Доплата за индивидуальное сопровождение (если у вас индивидуальный тур на двоих) - $200 с человека за стандартный отель, $400 за 4
- В высокий сезон и популярные даты стоимость может увеличиться - напишите организатору, чтобы уточнить цену на желаемое время
- От $1400 до $2000/чел при 4-6 участниках
- От $1600 до $2050/чел при 2-3 участниках