Это будет ваше личное путешествие по Японии — без спешки и шаблонов, только вы и страна, которую вы откроете по-своему.Мы начнём в ярком и контрастном Токио, где вместе с гидом

прогуляемся по старинному району Асакуса и поразимся сверкающим небоскрёбам Синдзюку. В Киото вас ждут тихие улочки района гейш, позолоченный павильон Кинкаку-дзи и бесконечная аллея красных ворот Фусими Инари. По желанию вы сможете дополнить путешествие предлагаемыми экскурсиями: увидеть величественную Фудзи-сан, искупаться в онсэнах, покормить ручных оленей в Наре, подняться в замок Химэдзи и многое другое. Напишите собственную историю в самом сердце Японии!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Подготовка к туру.

1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).

2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.

3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.

4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.

5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета, учите несколько фраз на японском языке с нашим гайдом для путешественников.

6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.

7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.