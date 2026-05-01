Описание тура
Приглашаю вас присоединиться к невероятному путешествию в Японию и начать так называемую охоту на момидзи. Сезон красных кленов в Японии не менее интересен и великолепен, чем сезон цветения сакуры. Как и весной, во время цветения сакуры, миллионы деревьев по всей стране окрашиваются в огненно-красные и ярко-желтые цвета, создавая великолепную и неповторимую картину.
Маршрут экспедиции Люди и традиции будет проходить в основном в Японских Альпах, зачастую в местах, которые не упоминаются в стандартных маршрутах по стране.
Если вы мечтали увидеть настоящую Японию без туристических шаблонов, то это путешествие для вас.
Программа тура по дням
Токио
Прилет в Токио. Встречаемся в аэропорту Нарита или Ханеда. По возможности, я встречаю всех. Если физически не буду успевать перебраться из одного аэропорта в другой, я дам четкие инструкции, как и где мы встретимся. Обмениваем валюту и размещаемся в отеле.
Вечерняя прогулка по району Асакуса. Можно прогуляться до храма Сенсо-дзи и посмотреть, как он великолепно освещается по ночам. Храм был основан в 645 году. Согласно легенде, двое братьев-рыбаков из небольшой деревушки Асакуса выловили в реке Сумида-гава деревянное изваяние прекрасной богини. Со своей добычей они отправились к главе посёлка - и тот сразу же понял, что перед ними - сама Каннон, бодхисаттва милосердия. Дом старейшины превратили в храм, а сам он стал служить священником при изваянии богини. Сенсо-дзи был практически полностью разрушен во время Второй Мировой войны, и его восстановление - своего рода символ возрождения японского народа.
А можно подняться на Небесное Дерево и посмотреть на вечерний Токио с высоты птичьего полета. Именно так переводится с английского название знаменитой телебашни Tokyo Skytree. Ее высота вместе с антенной составляет 634 метра. И это самое высокое сооружение в Японии.
На ночевку устроимся в уютный отель.
Никко
Не говори ни о чем, что это прекрасно, пока ты не увидел Никко, - гласит старинная японская поговорка. Рано-рано утром мы выезжаем в Никко. Это место по-настоящему священное, здесь все как будто светится. Да и само название городка с японского переводится, как солнечное сияние.
Знакомство с Никко мы начнем с поездки к озеру Тюдзенджи, расположенному на высоте 1200м, и вулкану Нантай-даке по серпантину, насчитывающему 48 поворотов столько же, сколько букв в слоговой японской азбуке Хирагана. Неподалеку от них находится несколько красивых водопадов, в том числе и один из крупнейших природных водопадов Японии Кэгон.
После обеда возвращаемся в нижний Никко к храмовому комплексу Тосё-Гу. Красота природы очень гармонично переплетается здесь с великолепными творениями человеческих рук, создавая неповторимый ансамбль величия и спокойствия. Здесь нашел свой покой великий сёгун всея Японии Токугава Иэясу, на территории комплекса находится его усыпальница, а сам комплекс является примером прекрасной храмовой архитектуры Японии начала 17в. Бесчисленная резьба по дереву и обилие позолоты, применяемые для украшения лишь избранных сооружений, очень редки для Японии, где простота была основным принципом. Каких только животных, мифических и реальных, не увидишь на барельефах: здесь есть и тигры, и слоны, и драконы и кирины. Особую известность имеют изображения трёх обезьянок Мидзару, Кикидзару и Ивадзару (Не вижу зла, не слышу зла и не говорю о зле) и спящей кошки Немуринеко, чьи изображения сделал однорукий мастер Хидари Дзингоро. При этом, говорят, чтобы достичь реалистичности скульптуры спящей кошки, он 8 месяцев наблюдал за поведением кошек в жизни.
От храмового комплекса мы пройдем к Священному мосту Синкьо, который является одним из известнейших символов Японии. По легенде, мост появился здесь в конце 8-го века, когда монаху Сёдо Сёнину, странствующего с учениками в окрестностях горы Нантай, преградила путь бурная река Дайя. Монах обратился с молитвой к богам, и они откликнулись на его просьбы, прислав на помощь Духа Змей в виде седовласого старца. В руках старец держал по змее. Недолго думая, он перебросил змей на другой берег, и они превратились в мост, по которому Сёдо вместе с учениками благополучно перебрались через реку. Изначально Священным мостом могли пользоваться лишь родственники похороненного здесь великого сёгуна и специальные посланники от императора. После окончания Второй мировой войны правила смягчились, и по доскам Синкё зашаркали подошвы простых японцев.
На ночь возвращаемся в Токио.
Фудзи
Сегодня весь день мы будем любоваться священной Фудзи. И мы сделаем это, проехав вокруг нее по часовой стрелке. Начнем мы с городка Фудзиномия.
В этом городе, находящемся у южного подножия знаменитого вулкана, есть храм Фудзисан Хонгу Сенген Тайся. Этому храму принадлежит сама Фудзи, точнее не полностью, но начиная с 8 станции и до вершины. Это подтверждается дарственной от предыдущего хозяина - великого сёгуна Токугава Иэясу - датированная 1609 годом и хранящейся в храме. Согласно синтоистским верованиям, именно на вершинах гор, во внутренних святилищах и живут духи ками. К алтарю на вершине Фудзи с давних времен шли паломники, чтобы поклониться и попросить о хорошем урожае, здоровье, удаче и. защиты от извержения вулкана. Да, именно с целью защиты от извержения, около 1000 лет назад и был построен центральный храм Хонгу Сенген Тайся, который ныне имеет более 1300 храмов и святилищ Сенген и Асама по всей Японии.
После храма сядем на автобус, который огибая Фудзи с западной стороны повезет нас в сторону региона Пяти Озер Фудзи. Первую остановку мы сделаем у печально известного леса Аокигахара. Вы, наверное, знаете, что японцев иногда называют нацией самоубийц, имея в виду их спокойное отношение к добровольному уходу человека из жизни. Самурайский кодекс чести возвысил смерть, придал ей ореол мужества и благородства. Убеждение в том, что достойная смерть лучше недостойной жизни, стало всеобщим. В современном обществе, несмотря на кажущееся благополучие, уровень самоубийств в Японии остается непропорционально высоким. Сегодня самое популярное в Японии место для самоубийц — лесной район Аокигахара площадью около 3 500 га. Аокигахара переводится как равнина зеленых деревьев (). Его второе название Дзюкай - Море деревьев (), полностью оправдывается, поскольку с высоты этот массив плотной зеленой массы действительно напоминает волнующееся море. В 864 году н. э. произошло сильнейшее извержение вулкана Фудзи. Мощный поток лавы, спускающийся по северо-западному склону, образовал огромное лавовое плато площадью 40 кв. км, на котором стал расти очень необычный лес. Рельеф лесного массива изборожден расщелинами и многочисленными пещерами, некоторые из которых простираются под землей на несколько сотен метров, а в некоторых из них лед не тает даже в летнюю жару. Мы прогуляемся немного по этому необычному лесу и спустимся в Пещеру Льда и Пещеру Ветра.
Получив порцию адреналина в пещерах леса Аокигахара двинемся дальше на восток, продолжая двигаться вдоль подножия Фудзи, пока не окажемся у самого большого из пяти озер Фудзи озера Кавагучи. Здесь мы пересядем на поезд и отправимся еще к одному чудесному месту пагоде Чурейто. Пагода Чурейто - это пятиярусная пагода на склоне горы с видом на город Фудзиёсида и гору Фудзи в отдалении. Пагода является частью храма Аракура Сэнгэн и была построена в качестве мемориала мира в 1963 году. От основных зданий храма пагоду отделяют 400 достаточно крутых ступеней, идущих вверх. Тем, кто преодолевает эти ступени в качестве вознаграждения открывается великолепный вид на гору Фудзи в сочетании с пагодой. Этот вид можно часто увидеть на японских открытках, и он является одним из символов Японии.
Закончив знакомство со священной горой, мы отправимся в город Киото, где устроимся на ночлег.
Киото
Рано-рано утром отправляемся в живописный район Арасияма, находящийся на западе Киото. Он стал популярен среди приезжих еще в период Хэйан (794-1185 гг.), когда многие знатные люди прибывали сюда полюбоваться удивительной природой, особенно во время цветения сакуры и в период красных клёнов. Одна из главных достопримечательностей Арасиямы бамбуковый лес. Это зажатая посреди городских ландшафтов живописная роща, состоящая из тысяч вздымающихся ввысь вечнозеленых деревьев.
Закончив гулять про бамбуковой роще, мы двинемся на север к знаменитому храму Кинкакудзи, что в переводе означает Храм Золотого павильона. Неспроста он носит такое название: два верхних этажа храма полностью крыты листами сусального золота. Кристальная гладь озера Кёкоти (Озеро-Зеркало), на берегу которого возвышается храм, отражает великолепное сияние этого золотого чуда, а островки и камни, гармонично обрамляющие сказочный пейзаж, лишь подчеркивают его изысканную красоту.
От Золотого павильона мы пройдемся пешком до еще одного буддийского храма Рёан-дзи, известного благодаря своему саду камней. На площадке, засыпанной белым гравием, расположено 15 черных необработанных камней. Считается, что с какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля его зрения, загороженный другими камнями. Полностью наблюдать все камни можно, только воспарив в воздухе над садом и посмотрев на него сверху. Считается, что увидеть все 15 камней может только достигший просветления.
Закончив знакомство с культурной столицей Японии, мы отправимся в Токио, где устроимся на ночлег.
Киото. Дзидай Мацури
С утра пораньше мы отправимся в храм Фусими Инари или храм Кицуне, или еще одно название храм тысячи торий. В самом дальнем конце территории храма — расположился вход на знаменитый горный маршрут. Он называется Сэнбон Тории что переводится как тысячи врат, и представляет из себя длинный коридор из красных торий ведущих вверх на вершину горы Инари, к внутреннему святилищу храма. По пути открываются великолепные виды на вечерний Киото.
Проехав немного на север мы окажемся у еще одно именитого храма Киото. Киёмидзу-дэра - это храмовый ансамбль, куда входит множество зданий - молельный зал, пагода, основной храм, где выставлено главное божество - богиня Каннон, навес для колокола, помещения, где хранятся сутры, стойло для лошадей и т. д. Весь комплекс является национальным культурным достоянием Японии. В то время как многие другие знаменитые храмы принадлежат какой-нибудь секте, Киёмидзу-дэра - это храм для всех. Более 1000 лет паломники поднимались вверх по склону, чтобы помолиться изваянию одиннадцатиголовой Каннон и выпить воды из священного ручья. С веранды главного зала, созданной без единого гвоздя, открываются изумительные виды на Киото.
И вот, наконец, настало время насладиться главным мероприятием сегодняшнего дня фестивалем Дзидай Мацури (). В 12 часов дня от Императорского дворца в сторону храма Хэйан начинает двигаться демонстрация, в которой принимают участие более 2000 человек, одетых в настоящие костюмы, представляющие различные эпохи феодальной Японии. В основе фестиваля заложен принцип ясно представить себе всю историю и культуру города, и это действительно возможно, - каждая процессия отвечает за ту или иную эпоху исторического развития страны, - 18 мини-процессий, одетые в костюмы 7-ми эпох несут символические предметы, принадлежащие к тому или иному историческому периоду. Шествие собирает до 150 000 зрителей.
Дзидай Мацури сравнительно молодой фестиваль. Его история уходит корнями в 1868 год, когда произошла реставрация Мэйдзи, а столицу Японии было решено перенести в Токио. Опасаясь, что из-за этого городу грозит упадок, власти решили устроить празднование 1100-летия основания Хэйан-кё (прежнее название Киото, дата основания 794 г), чтобы поддержать местных жителей.
Пообедав, отправимся смотреть резиденцию могуществнной династии Токугава в Киото - замок Нидзё. Токугава Иэясу воздвиг его здесь в 1626 году, неподалеку от императорского дворца, что было сделано умышленно. Своей монументальностью замок Нидзё демонстрировал могущество и превосходство и должен был развеять всякие сомнения в незыблемости власти сёгунов дома Токугава.
Ближе к вечеру отправимся в известный и популярный квартал Гион. В Японии сохранилось не так много особых районов, которые служат центрами традиционного японского искусства, так называемых карюкаи (), что в переводе означает мир цветов и ив. Среди этих районов выделяют районы гейш и называют их ханамати () город цветов. Пожалуй, самый известный из них Гион в Киото. Гейш в Японии осталось не так много и, к сожалению, с каждым годом больше не становится. Процесс становления гейши очень длительный и очень дорогостоящий. В современном мире осталось не так много родителей, готовых распрощаться со своей маленькой дочерью на несколько лет и отдать на воспитание наставнице.
В квартале Гион много отяя () чайных домиков, куда приходят люди, чтобы получить эстетическое удовольствие, поговорить с гейко и майко на разные темы искусство, музыка, литература, принять участие в чайной церемонии, послушать музыку (например, игру гейш на сямисэне) и увидеть традиционные танцы. Стоимость таких встреч, в зависимости от квалификации гейши или майко может доходить до десяти тысяч долларов и выше. Мы же попробуем увидеть прекрасных девушек бесплатно, прогуливаясь по вечернему кварталу Гион.
На ночь возвращаемся в наш отель.
Мацумото
Далее наш путь лежит в Мацумото, который называют воротами в Японские Альпы. Прославился город благодаря своему замечательному замку Черного ворона, но известностью пользуется и квартал Накамати - квартал беленых домов, многие из которых были отреставрированы и превращены в рёканы и магазины. Наше знакомство с городом начнем с самой главной его достопримечательности замком Мацумото. Это старейший замок Японии, построенный в период Бунроку (1593-1594 г. г.). После всех тягот за прошедшие 400 лет, замок сегодня остается таким же, как и в эпоху Сэнгоку Дзидай (эпоху войн провинций). Это один из немногих замков, сохранившихся почти в оригинальном виде до наших дней. Другие замки были разрушены в битвах, при землетрясениях, либо просто не выдержали испытание временем. Виды замка на фоне величественных Северных Альп поражают своей красотой в любое время года, но особенно весной и осенью. Из-за внешнего вида строение называют замком Черного Ворона. Старинный самурайский замок хранит в себе много историй и традиций. И было бы неправильным не прикоснуться к японским традициям именно здесь, в Мацумото. Ведь название нашей экспедиции недаром носит такое название. И мы сделаем это! На выбор вы можете попробовать себя в роли самурая, научившись базовым принципам обращения с катаной, или прикоснуться к традиционному японскому искусству, сыграв на барабанах тайко. На ночь заселяемся в уютный отель в Мацумото.
Камикочи
C утра пораньше мы отправляемся в парк Камикочи один из самых красивейших парков Японии. Он является частью Национального парка Тюбу Сангаку и находится на высоте примерно 1500м над уровнем моря. С трех сторон Камикочи окружают высокие горы, такие как Нисиходаке (2909 м), Окухотадаке (3190м), Маехотадаке (3090м) и активный вулкан Якедаке (2455м). Нас ждут потрясающие виды, которые будут окрашены алыми красками момидзи. Прогулка по парку займет у нас весь день. Здесь обитает много диких зверей и птиц. Большая стая японских макак часто спускается в долину поглазеть на людей и поплескаться в водах реки Адзуса. Представители местной фауны привыкли к соседству с людьми и не очень-то боятся туристов. Кстати, в Камикочи есть примета, по которой встретить на пути обезьяну — к удаче. Правда, кормить её нельзя, даже если удачливая зверушка будет просить.
На ночь возвращаемся в город Мацумото.
Кусацу-Онсен
С утра пораньше сядем на быстрый синкансен и отправимся в Кусатсу Онсен - один из самых лучших курортов Японии на горячих источниках. По количеству производимой минеральной воды он самый крупный. Ежеминутно источник выдает на поверхность более 32300 литров минеральной горячей воды, что эквивалентно 46,5млн. литров в день!
Этот невероятный объем воды поступает в многочисленные спа-центры и гостиницы, расположенные вокруг. Кроме всего прочего, вода в онсене очень качественная. Ее кислотность составляет ph 2.1. Такая вода отлично дезинфицирует и убивает различные микробы.
Онсен Кусацу уже давно любимое место для людей, которые приезжают сюда отдохнуть, восстановить силы и освежить тело и душу. Да и сам курорт прекрасная достопримечательность, чтобы побродить по его окрестностям и остановится на ночь в одной из гостиниц.
В самом центре курорта расположено Юбатакэ () буквально поле горячей воды. Вода здесь выходит на поверхность пузырясь при температуре выше 70 градусов Цельсия с приятным ароматом серы. Термальные воды охлаждаются в деревянных трубопроводах юбатаке прежде, чем она будет распределена по рёканам и общественным ваннам. Во времена сёгунов и самураев трубопроводов не было и воду в банях охлаждали служанки огромными деревянными веслами, напевая при этом специальные песни. Эта традиция называется Юмоми () и сейчас ее также можно увидеть воочию на специальном представлении, которое мы обязательно посетим.
Самый знаменитый онсен в Кусацу находится в парке Саинокавара (), недалеко от центра курорта. Он находится в уютном живописном месте на вершине холма, к которому ведет тропа вдоль небольшой речки. По пути можно наблюдать, как выходят на поверхность из-под земли горячие источники. Температура воды варьируется от совсем теплой до обжигающей 70 градусной. Сам онсен представляет из себя огромное озеро минеральной воды, разделенное на 2 купальни для мужчин и для женщин, вместительностью до 100 человек каждая.
После прогулок по курорту, мы, конечно же, устроимся на ночлег в одном из многочисленных рёканов на горячих источниках.
Токио
Этот день мы начнем с того, что посетим старейший храм Токио Сэнсодзи. Это не только самый старый храм в Токио, но также одна из лучших его достопримечательностей. У Сенсо-дзи богатая историческая и культурная ценность.
От станции Асакуса, где находится храм Сенсо-дзи на прямом поезде мы проедем до станции Симбаси, где сядем на монорельсовый, полностью автоматизированный поезд будущего и отправимся на Одайбу, искусственный насыпной остров, своего рода утопию или то, как японцы видят город будущего. Здесь можно будет прогуляться по набережной или над ней, полюбоваться Токийским заливом, сфотографироваться на фоне огромного робота и статуи Свободы.
Проголодались? Как насчет обеда на самом большом рыбном рынке Японии? Думаю, никто не будет против, если узнает, что обед состоится на рынке Цукидзи. Здесь всегда можно найти свежие и переработанные морепродукты, а также вещи, связанные с продуктами питания, такие как ножи и посуда. Но, естественно, то, ради чего сюда приезжают толпы туристов, это свежайшие и вкуснейшие суcи и саcими в мире! И мы, конечно, тоже их попробуем.
Далее отправляемся в западную часть города, где находятся знаменитые районы Синдзюку, Харадзюку и Сибуя. Перед тем, как начать знакомиться с тем, что я называю настоящим Токио посетим еще один важный храм Мэйдзи. Это самое большое синтоистское святилище в Токио, усыпальница императора Муцухито (Мейдзи) и его супруги императрицы Сёкен. Японцы приходят сюда просить благословения у духов, когда им предстоит важное событие: свадьба, рождение ребёнка, крупный бизнес-проект и т. д.
От храма Мэйдзи мы пешком прогуляемся до Сибуи и будем наблюдать, как постепенно меняется архитектура и окружающий темперамент городской жизни. От спокойно-размеренного и практически безлюдного до бурлящего и шумного с высокими торговыми центрами и яркими неоновыми вывесками. Здесь жизнь кипит, сверкает и никогда не засыпает. Здесь находится тот самый знаменитый перекресток Сибуя и памятник Хатико, символу верности и преданности. У японской молодежи это место считается традиционным для назначения первых свиданий, потому что считается, что отношения, зародившиеся здесь, будут крепкими и продолжительными.
Когда начнет смеркаться, мы поднимемся на смотровую площадку самого высокого небоскреба Сибуи Shibuya Sky и полюбуемся на Токио в сверкающих огнях c высоты 230м. Отличительная особенность этой смотровой площадки это то, что она находится под открытым небом и дает ощущение свободы и полета над городом, а также позволяет сделать классные фотографии. Только одеваться надо потеплее.
Закончим сегодняшний день мы прогулкой по району Синдзюку - самому оживленному району Токио. В отличие от Сибуи, помимо магазинов и торговых центров, здесь находится большое количество кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Особенно интересен в вечернее время квартал Кабуки-тё, который еще называют кварталом красных фонарей. Здесь же можно будет поужинать и отметить окончание нашего путешествия.
Возвращаемся в наш отель. На этом наш активный тур по Японии заканчивается.
Вылет В Россию
Вылет в Россию. До свидания, Япония, здравствуй Россия!
Для тех, кто готов продолжить свое знакомство с Японией и хочет побывать в очень аутентичном и красивом месте, предлагаю продлить свое путешествие еще на 2 дня и отправиться со мной в префектуру Акита. Доступно только для 5 человек! Дополнительная стоимость за 2 дня - 700 долларов Сша. Локации отправлю в личные сообщения.
Что включено
- Оформление визы
- Медицинская страховка
- Встреча в аэропорту
- Проживание в рёканах и отелях в 2-х и 3-х местных номерах с раздельными кроватями (номера Twin и Triple)
- 9 завтраков и 1 ужин
- Проезд на общественном транспорте по всему маршруту программы, за исключением свободного дня и последнего
- Все входные билеты на достопримечательности по программе
- Участие в мастер-классе по одному традиционному искусству на выбор
- Сопровождение 24 часа в сутки
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Токио и обратно - от 70000 руб
- Питание (20-30 долл. в день)
- Входные билеты на горячие источники вне отелей (2-10 долл.)
- Личные расходы
Визы
Для посещения Японии требуется виза. Наша команда берет на себя заботы по подготовке необходимых документов и подаче их в консульство Японии.