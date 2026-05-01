5 день

Киото. Дзидай Мацури

С утра пораньше мы отправимся в храм Фусими Инари или храм Кицуне, или еще одно название храм тысячи торий. В самом дальнем конце территории храма — расположился вход на знаменитый горный маршрут. Он называется Сэнбон Тории что переводится как тысячи врат, и представляет из себя длинный коридор из красных торий ведущих вверх на вершину горы Инари, к внутреннему святилищу храма. По пути открываются великолепные виды на вечерний Киото.

Проехав немного на север мы окажемся у еще одно именитого храма Киото. Киёмидзу-дэра - это храмовый ансамбль, куда входит множество зданий - молельный зал, пагода, основной храм, где выставлено главное божество - богиня Каннон, навес для колокола, помещения, где хранятся сутры, стойло для лошадей и т. д. Весь комплекс является национальным культурным достоянием Японии. В то время как многие другие знаменитые храмы принадлежат какой-нибудь секте, Киёмидзу-дэра - это храм для всех. Более 1000 лет паломники поднимались вверх по склону, чтобы помолиться изваянию одиннадцатиголовой Каннон и выпить воды из священного ручья. С веранды главного зала, созданной без единого гвоздя, открываются изумительные виды на Киото.

И вот, наконец, настало время насладиться главным мероприятием сегодняшнего дня фестивалем Дзидай Мацури (). В 12 часов дня от Императорского дворца в сторону храма Хэйан начинает двигаться демонстрация, в которой принимают участие более 2000 человек, одетых в настоящие костюмы, представляющие различные эпохи феодальной Японии. В основе фестиваля заложен принцип ясно представить себе всю историю и культуру города, и это действительно возможно, - каждая процессия отвечает за ту или иную эпоху исторического развития страны, - 18 мини-процессий, одетые в костюмы 7-ми эпох несут символические предметы, принадлежащие к тому или иному историческому периоду. Шествие собирает до 150 000 зрителей.

Дзидай Мацури сравнительно молодой фестиваль. Его история уходит корнями в 1868 год, когда произошла реставрация Мэйдзи, а столицу Японии было решено перенести в Токио. Опасаясь, что из-за этого городу грозит упадок, власти решили устроить празднование 1100-летия основания Хэйан-кё (прежнее название Киото, дата основания 794 г), чтобы поддержать местных жителей.

Пообедав, отправимся смотреть резиденцию могуществнной династии Токугава в Киото - замок Нидзё. Токугава Иэясу воздвиг его здесь в 1626 году, неподалеку от императорского дворца, что было сделано умышленно. Своей монументальностью замок Нидзё демонстрировал могущество и превосходство и должен был развеять всякие сомнения в незыблемости власти сёгунов дома Токугава.

Ближе к вечеру отправимся в известный и популярный квартал Гион. В Японии сохранилось не так много особых районов, которые служат центрами традиционного японского искусства, так называемых карюкаи (), что в переводе означает мир цветов и ив. Среди этих районов выделяют районы гейш и называют их ханамати () город цветов. Пожалуй, самый известный из них Гион в Киото. Гейш в Японии осталось не так много и, к сожалению, с каждым годом больше не становится. Процесс становления гейши очень длительный и очень дорогостоящий. В современном мире осталось не так много родителей, готовых распрощаться со своей маленькой дочерью на несколько лет и отдать на воспитание наставнице.

В квартале Гион много отяя () чайных домиков, куда приходят люди, чтобы получить эстетическое удовольствие, поговорить с гейко и майко на разные темы искусство, музыка, литература, принять участие в чайной церемонии, послушать музыку (например, игру гейш на сямисэне) и увидеть традиционные танцы. Стоимость таких встреч, в зависимости от квалификации гейши или майко может доходить до десяти тысяч долларов и выше. Мы же попробуем увидеть прекрасных девушек бесплатно, прогуливаясь по вечернему кварталу Гион.

На ночь возвращаемся в наш отель.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086