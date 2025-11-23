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Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции

Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Мы увидим Японию во всех её гранях и прочувствуем эстетику, вкус и философию Страны восходящего солнца.

Изучим пульсирующий мегаполис Токио, город древних храмов и утончённых гейш Киото, обитель священных оленей Нару.
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Будем не просто осматривать достопримечательности, а приобщимся к многовековым обычаям.

Прикоснёмся к искусству кабуки, побеседуем о танце, музыке, каллиграфии в театре Gion Corner, полюбуемся тончайшими узорами цудзигахана на кимоно, расписанными Итику Куботой.

Попробуем ужин кайсэки из нескольких блюд, выпьем чая по всем традициям, а главное — отдохнём как настоящие японцы в рёкане с открытыми онсэнами у подножия великой Фудзиямы.

5
3 отзыва
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции

Описание экскурсии

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Начало отпуска

Самолёт коснулся земли, и путешествие официально началось. Токио встречает ритмом мегаполиса, неоном, движением. После заселения сделаем паузу — сходим в онсэн. Тёплая вода смоет усталость после дороги, вернёт телу баланс и настроит на японскую волну. Вечером устроим дегустацию тунца — это не просто еда, а диалог вкусов и текстур.

Начало отпускаНачало отпускаНачало отпуска
2 день

Токио, театр кабуки

Сегодня Токио раскроется как город контрастов. Наш маршрут — словно путешествие сквозь эпохи, где традиции и футуризм не спорят, а дополняют друг друга.

Мы начнём с театра Кабуки-дза, в котором японская драма живёт веками, скрываясь под слоями грима и строгими жестами актёров. Затем Гиндза — район, где стиль и роскошь диктуют собственный ритм времени. Далее — тишина садов Синдзюку-гёэн и возможность отдышаться.

В храме Сэнсо-дзи мы очистим мысли под гул барабанов и ароматы благовоний. Финальный аккорд дня — смотровая небоскрёба с видом на знаменитый перекрёсток Сибуя, который кажется живым организмом.

Токио, театр кабукиТокио, театр кабукиТокио, театр кабуки
3 день

Священная Фудзи, отдых в рёкане с онсэном и кайсэки

Фудзи — не просто гора, а символ, миф и духовная ось страны. Мы отправимся к её подножию, чтобы увидеть Японию такой, какой её чувствуют сами японцы.

В деревне Ияси-но-Сато увидим образ прошлого: соломенные крыши, тишина и ощущение, что время сделало шаг назад. Сходим в музей Итику Куботы, в котором кимоно стали произведениями искусства, а забытая техника цудзигахана звучит как поэзия. С пагоды Тюрейто полюбуемся открыточным видом на священную гору. Ночуем в рёкане с онсэном под открытым небом и ужином кайсэки.

Священная Фудзи, отдых в рёкане с онсэном и кайсэкиСвященная Фудзи, отдых в рёкане с онсэном и кайсэкиСвященная Фудзи, отдых в рёкане с онсэном и кайсэки
4 день

Первая встреча с Киото

Движемся дальше, в Киото — город, где история не хранится в музеях, а живёт на улицах. Погуляем по Понточо с бумажными фонарями, шорохами шёлка, тенями гейш за деревянными фасадами матий. Потом — театр Gion Corner, где перед нами раскрываются ключевые искусства Японии: танец, музыка, каллиграфия, чай. Это концентрат культуры, который помогает понять Киото не умом, а чувствами.

Первая встреча с КиотоПервая встреча с КиотоПервая встреча с Киото
5 день

Близкое знакомство с Киото

Продолжим изучать Киото. Сначала — власть: посетим замок Нидзё, резиденцию сёгунов, поражающую не роскошью, а продуманной системой контроля. Поющие полы и скрытые механизмы напоминают: здесь правили стратеги.

Потом — красота: полюбуемся Золотым павильоном Кинкаку-дзи, словно сошедшим со страницы философского трактата. Его отражение в воде — это символ гармонии и мимолётности. Наконец — чистота: поднимемся к храму Киёмидзу-дэра и загадаем желание у водопада Отова.

Близкое знакомство с КиотоБлизкое знакомство с КиотоБлизкое знакомство с Киото
6 день

Нара

Съездим в Нару — первую великую столицу и место, где формировалась японская духовность. Начнём с храма Тодай-дзи, внутри которого возвышается бронзовый Будда, поражающий масштабами.

Погуляем по саду Исуи-эн, дарящему ощущение равновесия, и посетим святилище Касуга с тысячами каменных фонарей, погружающее в синтоистскую магию природы. Здесь свободно гуляют священные олени — символ гармонии человека и мира. Днём попробуем унаги-дон, а вечером поучаствуем в чайной церемонии — тихом искусстве, где каждое движение наполнено смыслом.

НараНараНара
7 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок. Вы можете отправиться в парк Маруяма, пройти вдоль канала, устроить фотосессию в кимоно в районе Хигасияма или выбрать любое другое занятие по вкусу.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Возвращение в Токио

Мы возвращаемся туда, где всё началось, — в Токио. За окном синкансэна промелькнут горы, поля, отражения Фудзи. Есть время для сувениров, кофе в маленьком переулке, финальных прогулок. Основная программа завершена, но у вас ещё сутки, чтобы насладиться столицей в своём ритме.

Возвращение в ТокиоВозвращение в ТокиоВозвращение в Токио
9 день

Возвращение домой

Пакуем чемоданы и выезжаем в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении€4600
1-местное проживание€5450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту, проездной, транспортные расходы
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Пересылка чемоданов между отелями местными службами
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины (кроме включённого)
  • 1-местное проживание
  • Виза
  • Страховка
  • Аренда кимоно (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
Завершение: Аэропорт Токио, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 154 туристов
Франция и Япония без шаблонов. Париж — за пределами открыток, Токио — глубже неона. Когда вы отправляетесь в путешествие, хочется большего, чем просто посмотреть. Хочется почувствовать, вдохновиться, влюбиться. А для этого
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важно попасть в правильные руки. Я — человек, который знает Францию не по путеводителям. Живу здесь с 2010 года, чувствую её ритм, вкус и настроение. А Япония — направление моей команды: проводники, которые живут этой страной и умеют открыть её тонко и точно, через баланс традиций и современности. Понимаю, чего хочет человек, даже если он сам ещё не до конца это сформулировал. Чувствую характер — будь то вино, город или страна. Создаю маршруты с ритмом, а не просто список точек. Франция и Япония — две совершенно разные вселенные. И мы помогаем открыть каждую так, чтобы она осталась с вами надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Это было самое классное путешествие за весь год — Япония! И знаете, самое неожиданное, но классное решение — поехать в групповом туре с Димой. Огромное спасибо за все! Было здорово, обязательно ещё встретимся! ✌️
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Н
Спасибо большое Диме за это путешествие! Программа была просто огонь, очень интересно и классно продумано) Организация на высоте. Жду с нетерпением следующих поездок вместе!
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Д
Дима, огромное спасибо! Очень здорово провели время, хочется повторить) Все, что было запланировано, понравилось, и ребята в нашей группе подобрались отличные 👍🏻👍🏻
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