Изучим пульсирующий мегаполис Токио, город древних храмов и утончённых гейш Киото, обитель священных оленей Нару.
Описание экскурсии
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
Начало отпуска
Самолёт коснулся земли, и путешествие официально началось. Токио встречает ритмом мегаполиса, неоном, движением. После заселения сделаем паузу — сходим в онсэн. Тёплая вода смоет усталость после дороги, вернёт телу баланс и настроит на японскую волну. Вечером устроим дегустацию тунца — это не просто еда, а диалог вкусов и текстур.
Токио, театр кабуки
Сегодня Токио раскроется как город контрастов. Наш маршрут — словно путешествие сквозь эпохи, где традиции и футуризм не спорят, а дополняют друг друга.
Мы начнём с театра Кабуки-дза, в котором японская драма живёт веками, скрываясь под слоями грима и строгими жестами актёров. Затем Гиндза — район, где стиль и роскошь диктуют собственный ритм времени. Далее — тишина садов Синдзюку-гёэн и возможность отдышаться.
В храме Сэнсо-дзи мы очистим мысли под гул барабанов и ароматы благовоний. Финальный аккорд дня — смотровая небоскрёба с видом на знаменитый перекрёсток Сибуя, который кажется живым организмом.
Священная Фудзи, отдых в рёкане с онсэном и кайсэки
Фудзи — не просто гора, а символ, миф и духовная ось страны. Мы отправимся к её подножию, чтобы увидеть Японию такой, какой её чувствуют сами японцы.
В деревне Ияси-но-Сато увидим образ прошлого: соломенные крыши, тишина и ощущение, что время сделало шаг назад. Сходим в музей Итику Куботы, в котором кимоно стали произведениями искусства, а забытая техника цудзигахана звучит как поэзия. С пагоды Тюрейто полюбуемся открыточным видом на священную гору. Ночуем в рёкане с онсэном под открытым небом и ужином кайсэки.
Первая встреча с Киото
Движемся дальше, в Киото — город, где история не хранится в музеях, а живёт на улицах. Погуляем по Понточо с бумажными фонарями, шорохами шёлка, тенями гейш за деревянными фасадами матий. Потом — театр Gion Corner, где перед нами раскрываются ключевые искусства Японии: танец, музыка, каллиграфия, чай. Это концентрат культуры, который помогает понять Киото не умом, а чувствами.
Близкое знакомство с Киото
Продолжим изучать Киото. Сначала — власть: посетим замок Нидзё, резиденцию сёгунов, поражающую не роскошью, а продуманной системой контроля. Поющие полы и скрытые механизмы напоминают: здесь правили стратеги.
Потом — красота: полюбуемся Золотым павильоном Кинкаку-дзи, словно сошедшим со страницы философского трактата. Его отражение в воде — это символ гармонии и мимолётности. Наконец — чистота: поднимемся к храму Киёмидзу-дэра и загадаем желание у водопада Отова.
Нара
Съездим в Нару — первую великую столицу и место, где формировалась японская духовность. Начнём с храма Тодай-дзи, внутри которого возвышается бронзовый Будда, поражающий масштабами.
Погуляем по саду Исуи-эн, дарящему ощущение равновесия, и посетим святилище Касуга с тысячами каменных фонарей, погружающее в синтоистскую магию природы. Здесь свободно гуляют священные олени — символ гармонии человека и мира. Днём попробуем унаги-дон, а вечером поучаствуем в чайной церемонии — тихом искусстве, где каждое движение наполнено смыслом.
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок. Вы можете отправиться в парк Маруяма, пройти вдоль канала, устроить фотосессию в кимоно в районе Хигасияма или выбрать любое другое занятие по вкусу.
Возвращение в Токио
Мы возвращаемся туда, где всё началось, — в Токио. За окном синкансэна промелькнут горы, поля, отражения Фудзи. Есть время для сувениров, кофе в маленьком переулке, финальных прогулок. Основная программа завершена, но у вас ещё сутки, чтобы насладиться столицей в своём ритме.
Возвращение домой
Пакуем чемоданы и выезжаем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|€4600
|1-местное проживание
|€5450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту, проездной, транспортные расходы
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Пересылка чемоданов между отелями местными службами
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город
- Обеды, ужины (кроме включённого)
- 1-местное проживание
- Виза
- Страховка
- Аренда кимоно (по желанию)