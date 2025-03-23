Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну

Полюбоваться ранней сакурой и гейзерами, побывать на фестивале фонариков и узнать местную культуру
Прогулявшись по современным и историческим районам Токио, мы отправимся на тропический остров Окинава с белоснежными песками и безбрежным океаном.

Увидим первое цветение сакуры и прокатимся на катере, с вероятностью 95% встретив
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китов! Побываем в необычном океанариуме и рассмотрим все виды фонариков на фестивале.

Затем переместимся на самый север, на остров Хоккайдо: будем гулять по долине гейзеров, купаться в вулканических источниках и знакомиться с жизнью самого загадочного восточного народа.

А в свободный день в Саппоро желающие смогут пройтись с «толпой» пингвинов и покорить снежные склоны на горных лыжах.

Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на суммы, необходимо внести ещё 30% от оставшейся суммы, а за неделю до поездки остальные 70%.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*: JR Inn Sapporo-eki Minami-guchi, Toyoko Inn Tokyo Haneda Airport No.2, APA Hotel Shinagawa Sengakuji Ekimae, Toyoko Inn Okinawa Naha Asahibashi Ekimae, Premier Hotel — Cabin President — Hakodate, Noboribetsu Sekisui Tei. 1-местное размещение возможно за доплату.

В Ноборибецу отель повышенной категории — рёкан в традиционном японском стиле с онсэном.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и вода по дороге. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. У нас будет 3 внутренних перелёта: Токио — Наха, Наха — Саппоро и Саппоро — Токио. Трансфер из / до аэропорта либо на минивэне, либо на скоростном поезде. Также у нас будет микроавтобус — 1 день на Окинава и 1 день на Хоккайдо. В городах будем использовать метро и поезда. В Японии общественный транспорт работает идеально, и чаще всего добираться на нём быстрее, чем на машине.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Токио

Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта. Вечером, если будут силы и желание, прогуляемся по оживлённым улицам столицы, сияющей неоновыми огнями.

Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по ТокиоВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по ТокиоВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по ТокиоВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по ТокиоВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Токио
2 день

Рыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы Токио

Начнём день с посещения рыбного рынка Тоёсу, где можно отведать свежайшие морепродукты и отменные суши. Если повезёт, сможем стать здесь свидетелями аукциона. Затем прокатимся на монорельсе до центра современного острова Одайба — увидим статую Свободы, почти в точности повторяющую знаменитый символ США.

После совершим прогулку на пароме по главной реке Сумида. Кораблик довезёт нас до исторического квартала Асакуса. Прогуляемся и осмотрим торговые лавочки, аутентичные кафе и старинный храм Сэнсо-дзи.

В завершение полюбуемся головокружительной панорамой города со смотровой площадки здания Мэрии.

Рыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы ТокиоРыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы ТокиоРыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы ТокиоРыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы Токио
3 день

Поездка на трамвае, район Янака, перелёт на Окинаву

После завтрака прокатимся на единственном сохранившимся в Токио трамвае. Маршрут проходит так близко к домам, что можно подглядеть в окошки токийцам. Потом погуляем по району Янака, где сохранился дух старины.

После обеда совершим перелёт на остров Окинава в самой южной провинции. Ощутим долгожданное тропическое тепло, переоденемся в летнюю одежду и разместимся в гостинице в городе Наха — столице региона.

Поездка на трамвае, район Янака, перелёт на ОкинавуПоездка на трамвае, район Янака, перелёт на ОкинавуПоездка на трамвае, район Янака, перелёт на ОкинавуПоездка на трамвае, район Янака, перелёт на ОкинавуПоездка на трамвае, район Янака, перелёт на Окинаву
4 день

Свободное время, конвейер суши, крепость Накидзин, фестиваль фонариков

С утра — свободное время. Можно выспаться, прогуляться к океану или по торговой улице. Затем встретимся с местным водителем и отправимся по достопримечательностям.

Первая остановка — сусичная, где суши приезжают к столику на ленте-конвейере. После побываем на развалинах крепости Накидзин — бывшей столицы северной части острова. Это лучшее место на Окинаве для любования сакурой!

Вечером посетим историческую рюкюскую деревню — здесь проходит зимний фестиваль фонариков, и собраны все их виды.

Свободное время, конвейер суши, крепость Накидзин, фестиваль фонариковСвободное время, конвейер суши, крепость Накидзин, фестиваль фонариковСвободное время, конвейер суши, крепость Накидзин, фестиваль фонариковСвободное время, конвейер суши, крепость Накидзин, фестиваль фонариковСвободное время, конвейер суши, крепость Накидзин, фестиваль фонариков
5 день

Поиски китов, прогулка по мастерским и магазинчикам

В феврале рядом с островом проплывают горбатые киты, направляющиеся греться в тёплом течении. И мы отправимся навстречу этим гигантам! Увидеть их здесь можно в 95% случаев! Возможно, они «потанцуют» перед нами или покажут хвосты.

После прогуляемся по улице с керамическими мастерскими и улице Кокусай-дори, где желающие смогут попробовать полезные окинавские водоросли и протестировать местную натуральную косметику.

Поиски китов, прогулка по мастерским и магазинчикамПоиски китов, прогулка по мастерским и магазинчикамПоиски китов, прогулка по мастерским и магазинчикамПоиски китов, прогулка по мастерским и магазинчикам
6 день

Рыбный рынок, океанариум

Утром заглянем на рыбный рынок, где можно отведать самые свежие морепродукты в городе. Затем сядем на автобус и поедем в океанариум «Тюрауми», в переводе — «Красивое море». Рассмотрим обителей океанов: акул, дельфинов, скатов, косаток. Полюбуемся коралловыми рифами и разноцветными рыбками.

Вечером на пароме или автобусе вернёмся в Наху.

Рыбный рынок, океанариумРыбный рынок, океанариумРыбный рынок, океанариумРыбный рынок, океанариумРыбный рынок, океанариумРыбный рынок, океанариум
7 день

Перелёт на Хоккайдо, древний город Хакодате

Сегодня совершим перелёт в самую северную провинцию, на остров Хоккайдо. По прилёте отправимся в Хакодате — древний город с особой атмосферой. Здесь находится порт, связывающий японцев с коренным населением Хоккайдо — айну.

Погуляем по исторической части города, осмотрим постройки 19 века и парк в виде пятиконечной звезды, понаблюдаем за обезьянками, купающимися в онсэнах в ботаническом саду.

Затем разместимся в отеле и отдохнём.

Перелёт на Хоккайдо, древний город ХакодатеПерелёт на Хоккайдо, древний город ХакодатеПерелёт на Хоккайдо, древний город ХакодатеПерелёт на Хоккайдо, древний город Хакодате
8 день

Горячие источники Ноборибецу

Позавтракав на одном из самых интересных рыбных рынков в Японии, отправим чемоданы в Саппоро, а сами поедем в Ноборибетцу. Тут расположен недействующий вулкан, а на нём — городок с горячими источниками. Здесь мы и разместимся: будем наслаждаться купанием, укреплять здоровье и приобщаться к культуре онсэнов.

Горячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники НоборибецуГорячие источники Ноборибецу
9 день

Достопримечательности Ноборибетцу, народ айну, переезд в Саппоро

Этот день подарит невероятные виды! Мы посмотрим на жемчужину Ноборибетцу — «Адскую долину». Погуляем по вулкану, где гейзеры бьют из-под земли.

Зайдём в деревню необычного народа айну, коренных жителей Японии. Вы узнаете о прошлом Хоккайдо и познакомитесь с традиционными ремёслами и менталитетом. Со смотровой площадки полюбуемся вулканическим озером, где когда-то был кратер. Понаблюдаем за хоккайдскими мишками в парке и сделаем ставки на утиных бегах.

Вечером придем в Саппоро, столицу Хоккайдо, и разместимся в отеле.

Достопримечательности Ноборибетцу, народ айну, переезд в СаппороДостопримечательности Ноборибетцу, народ айну, переезд в СаппороДостопримечательности Ноборибетцу, народ айну, переезд в СаппороДостопримечательности Ноборибетцу, народ айну, переезд в Саппоро
10 день

Историческая деревня, центр Саппоро, кондитерская

Снова начнём день с посещения рыбного рынка, а затем посетим историческую деревню Хоккайдо, где есть школы, почта и больница, и можно зайти в каждое здание. Вы увидите, как жили местные в 19-20 веках, желающие смогут прокатиться в повозке и поучаствовать в чайной церемонии.

Погуляем по центру города и посмотрим на символ Саппоро — башню с часами. Заглянем в магазин кондитерской фабрики, где продаются уникальные печеньки, которые готовят только здесь.

Историческая деревня, центр Саппоро, кондитерскаяИсторическая деревня, центр Саппоро, кондитерскаяИсторическая деревня, центр Саппоро, кондитерскаяИсторическая деревня, центр Саппоро, кондитерскаяИсторическая деревня, центр Саппоро, кондитерская
11 день

Свободный день в Саппоро

Сегодня — свободный день, вы сами решите, чем заняться. С желающими мы поедем в зоопарк Асахияма, где проходят прогулки с пингвинами. Птицы важно шествуют по улицам зоопарка, а посетители могут к ним присоединиться.

Хоккайдо горнолыжный регион: недалеко от Саппоро есть горнолыжные курорты, куда можно отправиться на один день. Можно съездить в соседнюю Отару и погулять по живописному каналу с подсветкой — добираться удобно на поезде, он идёт без пересадок.

Свободный день в СаппороСвободный день в СаппороСвободный день в СаппороСвободный день в Саппоро
12 день

Перелёт в Токио, прогулка по городу

Утром совершим перелёт в Токио и разместимся в отеле рядом с аэропортом Ханеда.

Вечером пройдёмся по оживлённому району Синдзюку с разноцветными вывесками и небоскрёбами, отыщем квартал красных фонарей и ощутим атмосферу старины на «Улице воспоминаний».

Перелёт в Токио, прогулка по городуПерелёт в Токио, прогулка по городуПерелёт в Токио, прогулка по городуПерелёт в Токио, прогулка по городу
13 день

Отъезд

Сегодня возвращаемся домой. Рекомендуем вылетать из аэропорта Ханеда в первой половине дня. До аэропорта Нарита можно добраться на скоростном поезде.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и вода по дороге
  • Сопровождение заботливым тур-лидером и гидом
  • Консультации и курирование получения визы
  • Экскурсии от местных гидов по маршруту
  • Билеты на внутренние рейсы, проезд в метро и автобусах
  • Билеты на местах по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт в Токио - около 50 000-70 000 ₽
  • Обеды и ужины - около 4000 ₽ на человека в день
  • Развлечения (дополнительные онсэны, чайная церемония, переодевание в кимоно)
  • 1-местное размещение
  • Все активности в свободный день (горные лыжи, проезд, билеты)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Токио, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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