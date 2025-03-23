Увидим первое цветение сакуры и прокатимся на катере, с вероятностью 95% встретив
Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на суммы, необходимо внести ещё 30% от оставшейся суммы, а за неделю до поездки остальные 70%.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*: JR Inn Sapporo-eki Minami-guchi, Toyoko Inn Tokyo Haneda Airport No.2, APA Hotel Shinagawa Sengakuji Ekimae, Toyoko Inn Okinawa Naha Asahibashi Ekimae, Premier Hotel — Cabin President — Hakodate, Noboribetsu Sekisui Tei. 1-местное размещение возможно за доплату.
В Ноборибецу отель повышенной категории — рёкан в традиционном японском стиле с онсэном.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и вода по дороге. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. У нас будет 3 внутренних перелёта: Токио — Наха, Наха — Саппоро и Саппоро — Токио. Трансфер из / до аэропорта либо на минивэне, либо на скоростном поезде. Также у нас будет микроавтобус — 1 день на Окинава и 1 день на Хоккайдо. В городах будем использовать метро и поезда. В Японии общественный транспорт работает идеально, и чаще всего добираться на нём быстрее, чем на машине.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Токио
Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта. Вечером, если будут силы и желание, прогуляемся по оживлённым улицам столицы, сияющей неоновыми огнями.
Рыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы Токио
Начнём день с посещения рыбного рынка Тоёсу, где можно отведать свежайшие морепродукты и отменные суши. Если повезёт, сможем стать здесь свидетелями аукциона. Затем прокатимся на монорельсе до центра современного острова Одайба — увидим статую Свободы, почти в точности повторяющую знаменитый символ США.
После совершим прогулку на пароме по главной реке Сумида. Кораблик довезёт нас до исторического квартала Асакуса. Прогуляемся и осмотрим торговые лавочки, аутентичные кафе и старинный храм Сэнсо-дзи.
В завершение полюбуемся головокружительной панорамой города со смотровой площадки здания Мэрии.
Поездка на трамвае, район Янака, перелёт на Окинаву
После завтрака прокатимся на единственном сохранившимся в Токио трамвае. Маршрут проходит так близко к домам, что можно подглядеть в окошки токийцам. Потом погуляем по району Янака, где сохранился дух старины.
После обеда совершим перелёт на остров Окинава в самой южной провинции. Ощутим долгожданное тропическое тепло, переоденемся в летнюю одежду и разместимся в гостинице в городе Наха — столице региона.
Свободное время, конвейер суши, крепость Накидзин, фестиваль фонариков
С утра — свободное время. Можно выспаться, прогуляться к океану или по торговой улице. Затем встретимся с местным водителем и отправимся по достопримечательностям.
Первая остановка — сусичная, где суши приезжают к столику на ленте-конвейере. После побываем на развалинах крепости Накидзин — бывшей столицы северной части острова. Это лучшее место на Окинаве для любования сакурой!
Вечером посетим историческую рюкюскую деревню — здесь проходит зимний фестиваль фонариков, и собраны все их виды.
Поиски китов, прогулка по мастерским и магазинчикам
В феврале рядом с островом проплывают горбатые киты, направляющиеся греться в тёплом течении. И мы отправимся навстречу этим гигантам! Увидеть их здесь можно в 95% случаев! Возможно, они «потанцуют» перед нами или покажут хвосты.
После прогуляемся по улице с керамическими мастерскими и улице Кокусай-дори, где желающие смогут попробовать полезные окинавские водоросли и протестировать местную натуральную косметику.
Рыбный рынок, океанариум
Утром заглянем на рыбный рынок, где можно отведать самые свежие морепродукты в городе. Затем сядем на автобус и поедем в океанариум «Тюрауми», в переводе — «Красивое море». Рассмотрим обителей океанов: акул, дельфинов, скатов, косаток. Полюбуемся коралловыми рифами и разноцветными рыбками.
Вечером на пароме или автобусе вернёмся в Наху.
Перелёт на Хоккайдо, древний город Хакодате
Сегодня совершим перелёт в самую северную провинцию, на остров Хоккайдо. По прилёте отправимся в Хакодате — древний город с особой атмосферой. Здесь находится порт, связывающий японцев с коренным населением Хоккайдо — айну.
Погуляем по исторической части города, осмотрим постройки 19 века и парк в виде пятиконечной звезды, понаблюдаем за обезьянками, купающимися в онсэнах в ботаническом саду.
Затем разместимся в отеле и отдохнём.
Горячие источники Ноборибецу
Позавтракав на одном из самых интересных рыбных рынков в Японии, отправим чемоданы в Саппоро, а сами поедем в Ноборибетцу. Тут расположен недействующий вулкан, а на нём — городок с горячими источниками. Здесь мы и разместимся: будем наслаждаться купанием, укреплять здоровье и приобщаться к культуре онсэнов.
Достопримечательности Ноборибетцу, народ айну, переезд в Саппоро
Этот день подарит невероятные виды! Мы посмотрим на жемчужину Ноборибетцу — «Адскую долину». Погуляем по вулкану, где гейзеры бьют из-под земли.
Зайдём в деревню необычного народа айну, коренных жителей Японии. Вы узнаете о прошлом Хоккайдо и познакомитесь с традиционными ремёслами и менталитетом. Со смотровой площадки полюбуемся вулканическим озером, где когда-то был кратер. Понаблюдаем за хоккайдскими мишками в парке и сделаем ставки на утиных бегах.
Вечером придем в Саппоро, столицу Хоккайдо, и разместимся в отеле.
Историческая деревня, центр Саппоро, кондитерская
Снова начнём день с посещения рыбного рынка, а затем посетим историческую деревню Хоккайдо, где есть школы, почта и больница, и можно зайти в каждое здание. Вы увидите, как жили местные в 19-20 веках, желающие смогут прокатиться в повозке и поучаствовать в чайной церемонии.
Погуляем по центру города и посмотрим на символ Саппоро — башню с часами. Заглянем в магазин кондитерской фабрики, где продаются уникальные печеньки, которые готовят только здесь.
Свободный день в Саппоро
Сегодня — свободный день, вы сами решите, чем заняться. С желающими мы поедем в зоопарк Асахияма, где проходят прогулки с пингвинами. Птицы важно шествуют по улицам зоопарка, а посетители могут к ним присоединиться.
Хоккайдо горнолыжный регион: недалеко от Саппоро есть горнолыжные курорты, куда можно отправиться на один день. Можно съездить в соседнюю Отару и погулять по живописному каналу с подсветкой — добираться удобно на поезде, он идёт без пересадок.
Перелёт в Токио, прогулка по городу
Утром совершим перелёт в Токио и разместимся в отеле рядом с аэропортом Ханеда.
Вечером пройдёмся по оживлённому району Синдзюку с разноцветными вывесками и небоскрёбами, отыщем квартал красных фонарей и ощутим атмосферу старины на «Улице воспоминаний».
Отъезд
Сегодня возвращаемся домой. Рекомендуем вылетать из аэропорта Ханеда в первой половине дня. До аэропорта Нарита можно добраться на скоростном поезде.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и вода по дороге
- Сопровождение заботливым тур-лидером и гидом
- Консультации и курирование получения визы
- Экскурсии от местных гидов по маршруту
- Билеты на внутренние рейсы, проезд в метро и автобусах
- Билеты на местах по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Токио - около 50 000-70 000 ₽
- Обеды и ужины - около 4000 ₽ на человека в день
- Развлечения (дополнительные онсэны, чайная церемония, переодевание в кимоно)
- 1-местное размещение
- Все активности в свободный день (горные лыжи, проезд, билеты)