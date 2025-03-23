После оплаты указанной суммы на суммы, необходимо внести ещё 30% от оставшейся суммы, а за неделю до поездки остальные 70%.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*: JR Inn Sapporo-eki Minami-guchi, Toyoko Inn Tokyo Haneda Airport No.2, APA Hotel Shinagawa Sengakuji Ekimae, Toyoko Inn Okinawa Naha Asahibashi Ekimae, Premier Hotel — Cabin President — Hakodate, Noboribetsu Sekisui Tei. 1-местное размещение возможно за доплату.

В Ноборибецу отель повышенной категории — рёкан в традиционном японском стиле с онсэном.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и вода по дороге. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. У нас будет 3 внутренних перелёта: Токио — Наха, Наха — Саппоро и Саппоро — Токио. Трансфер из / до аэропорта либо на минивэне, либо на скоростном поезде. Также у нас будет микроавтобус — 1 день на Окинава и 1 день на Хоккайдо. В городах будем использовать метро и поезда. В Японии общественный транспорт работает идеально, и чаще всего добираться на нём быстрее, чем на машине.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.