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Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности

Покататься на фуникулёре и велосипедах, полюбоваться Фудзи и океаном и побывать на фестивале момидзи
Откройте для себя всё многообразие Страны восходящего солнца! Мы будем гулять по старинным и современным кварталам Токио. Поднимемся по канатной дороге над гейзерной долиной Овакудани.

Покормим специальными крекерами дружелюбных оленей в
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Наре и посетим храм Фусими Инари с его легендарными ториями.

Исследуем Киото, сохранивший атмосферу древней Японии, и поднимемся на гору Такао, где проходит фестиваль момидзи.

День проведём в курортном городке Камакура на берегу Тихого океана — посмотрим на пещеры и водопады и отдохнём на манящих пляжах.

А в завершение поездки вас ждёт велопрогулка вокруг озера Кавагутико с захватывающими видами на знаменитую Фудзияму.

5
3 отзыва
Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности
Когда краснеют клёны: топовые и редкие локации Японии и увлекательные активности

Описание тура

Организационные детали

Для граждан России необходима виза для въезда в Японию. Она оформляется бесплатно и действует на срок до 15 дней. Для получения визы нужно подать документы в консульства или визовые центры. В список документов входят загранпаспорт, анкета, фото, подтверждение бронирования отелей, билеты и финансовая гарантия. Мы предоставим план поездки и бронирования. Рекомендуется также оформить медицинскую страховку.
Прямых авиасообщений с Токио из России сейчас нет, но есть удобные рейсы с пересадками через Китай из Москвы и Санкт-Петербурга, стоимость из Москвы от 40 000 рублей туда-обратно с багажом. Продажа на агрегаторах открывается за год до даты. Билеты нужно покупать самостоятельно так, чтобы прилететь в Токио не позднее 27 ноября, желательно в первой половине дня. Если есть возможность, лучше прилететь заранее, чтобы успеть отдохнуть и перестроиться на новый часовой пояс (местное время отличается от Москвы на + 6 часов).

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Будем посещать местные кафе с традиционными японскими блюдами.

Транспорт. Между городами передвигаемся на поездах. Также будем пользоваться электричками, метро и другими видами городского транспорта, которые оплачиваются самостоятельно.

Уровень сложности. Тур включает активные прогулки налегке. Пешие маршруты пройдут по городским улицам, обустроенным тропинкам и лесным тропам.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Виза. Для граждан РФ необходима виза. Она оформляется бесплатно и действует на срок до 15 дней.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в отеле, прогулка по Токио

После прилёта заселяемся в отель и отправляемся изучать город. Первая остановка — старинный район Асакуса, где расположен древнейший буддийский храм. Мы прогуляемся по уютным улочкам среди ремесленных лавок и попробуем традиционные уличные блюда: моти, рамен и шарики-такояки.

Вечером направимся к памятнику псу Хатико, чья трогательная история о преданности хозяину сделала его символом верности не только в Японии, но и во всём мире. Этот знаменитый питомец каждый день приходил встречать своего владельца на станцию Сибуя, даже спустя годы после его смерти. Затем вернёмся в отель.

Размещение в отеле, прогулка по ТокиоРазмещение в отеле, прогулка по ТокиоРазмещение в отеле, прогулка по Токио
2 день

Курортный Хаконе: прогулка на корабле, вид на Фудзи, канатная дорога, работы Пикассо

Утром выезжаем на остров Хонсю, в живописный курорт Хаконе, известный своим национальным парком. Прокатимся на корабле по озеру Асиноко, откуда открывается потрясающий вид на гору Фудзи. Затем по канатной дороге поднимемся над долиной Овакудани с её гейзерами и серными источниками. Самые смелые смогут попробовать «чёрные» яйца, которые варят в их водах.

Далее отправимся в музей под открытым небом, чтобы увидеть работы Пабло Пикассо. В течение дня будем наслаждаться местной кухней — шашлычками-якитори, темпурой и другими блюдами. Вечером желающие могут посетить термальный парк (дополнительно).

Курортный Хаконе: прогулка на корабле, вид на Фудзи, канатная дорога, работы ПикассоКурортный Хаконе: прогулка на корабле, вид на Фудзи, канатная дорога, работы ПикассоКурортный Хаконе: прогулка на корабле, вид на Фудзи, канатная дорога, работы Пикассо
3 день

Замок Одавара-дзё, переезд в Киото

День начнём с посещения замка Одавара-дзё — белоснежной крепости, построенной в середине 20 века взамен разрушенной. Сегодня это музей, окружённый парком цветов, где можно прогуляться и примерить кимоно.

Затем разместимся в скоростном поезде-синкансэне и отправимся в Киото. По пути полюбуемся горными пейзажами, пообщаемся и попробуем обенто — японские обеды в коробках. По прибытии можно отдохнуть в отеле или заглянуть на рынок Нисики и окунуться в ночную жизнь города в районе Гион.

Замок Одавара-дзё, переезд в КиотоЗамок Одавара-дзё, переезд в КиотоЗамок Одавара-дзё, переезд в Киото
4 день

Нара - город священных оленей

Сегодня отправимся в Нару — город, где свободно разгуливают олени. Эти животные считаются здесь священными — согласно местной легенде, древний бог оружия прибыл в Нару верхом на олене. Покормим их специальными крекерами, пройдёмся среди пагод, увидим гигантскую бронзовую статую Будды и отдохнём у пруда, в котором плавают карпы.

К вечеру вернёмся в Киото. У вас будет возможность купить сувениры или вновь погрузиться в атмосферу района Гион.

Нара - город священных оленейНара - город священных оленейНара - город священных оленей
5 день

Киото - город традиций и истории

Этот день посвятим Киото — бывшей столице Японии. Посетим храм Фусими Инари с красными воротами-ториями, который старше самого города.

Затем прогуляемся в окрестностях храма Киёмидзу-дэра, где сохранилась атмосфера старины. Здесь люди гуляют в традиционных одеждах, а учтивые хозяева лавок предлагают бесплатную дегустацию сладостей и матчи. Желающие смогут пофотографироваться в национальных костюмах.

Вечером нас ждёт ужин в ресторанчике с традиционными закусками и сакэ.

Киото - город традиций и историиКиото - город традиций и историиКиото - город традиций и истории
6 день

Современный Токио и остров Одайба

Сегодня вернёмся в Токио, разместимся в отеле и отправимся на искусственный остров развлечений Одайба, куда доберёмся на автоматизированном поезде через Радужный мост. Здесь увидим копию статуи Свободы, сфотографируемся с огромным роботом и заглянем в интерактивный музей Мирайкан.

Если погода будет ясной, сможем полюбоваться потрясающим закатом над Токийским заливом. Желающие посетят музей цифрового искусства TeamLab или прокатятся на колесе обозрения.

Современный Токио и остров ОдайбаСовременный Токио и остров ОдайбаСовременный Токио и остров Одайба
7 день

Тихий океан и курорт Камакура

Утром отправимся в живописный курортный город Камакура на берегу Тихого океана. Здесь нас встретит 12-метровая статуя сидящего Будды — одно из самых узнаваемых изображений японской культуры. Прогуляемся по лесной тропе, ведущей к синтоистским и буддийским храмам, и остановимся у природных достопримечательностей — пещер и водопадов, чтобы насладиться их умиротворяющей красотой.

После заглянем в местное кафе и попробуем специалитет региона — мороженое из сладкого фиолетового картофеля. На обратном пути, если останутся время и силы, остановимся в городе Йокогама — современном мегаполисе, который уступает по размерам только Токио.

Тихий океан и курорт КамакураТихий океан и курорт КамакураТихий океан и курорт Камакура
8 день

Подъём на Такао и фестиваль момидзи

Сегодня отправимся на гору Такао, чтобы насладиться одним из самых ярких событий японской осени — фестивалем момидзи. Красные клёны и деревья гинкго, покрытые яркими листьями, создают потрясающие пейзажи. Мы взберёмся на вершину высотой 600 метров по живописной лесной тропе. Для тех, кто предпочитает более комфортный путь, есть возможность подняться по канатной дороге.

Вы узнаете о традиции любования осенней природой и древних поверьях, а в ясную погоду полюбуетесь захватывающими панорамами Токио и горой Фудзи.

После спуска можно отправиться расслабляться в ближайшие онсэны — горячие источники — или вернуться в отель.

Подъём на Такао и фестиваль момидзиПодъём на Такао и фестиваль момидзиПодъём на Такао и фестиваль момидзи
9 день

Шопинг, смотровая площадка, свободное время

Этот день проведём за прогулками и покупками. Гид посоветует, что привезти из Японии. Вечером поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться вечерним Токио. Затем — свободное время. Можно прокатиться на корабле, сходить в клуб в районе Гинза или на чайную церемонию, сделать фотографию на знаменитом перекрёстке Сибуя.

Шопинг, смотровая площадка, свободное времяШопинг, смотровая площадка, свободное времяШопинг, смотровая площадка, свободное время
10 день

Велопрогулка вокруг озера Кавагутико, пагода Чурэйто, заключительный ужин

Сегодня отправимся на велопрогулку вокруг озера Кавагутико, одного из пяти знаменитых озёр региона. Снова насладимся видами Фудзи, пройдём через тоннель из красных клёнов и поднимемся к культовой пагоде Чурэйто.

Вечером соберёмся за заключительным ужином и отведаем вкусных суши.

Велопрогулка вокруг озера Кавагутико, пагода Чурэйто, заключительный ужинВелопрогулка вокруг озера Кавагутико, пагода Чурэйто, заключительный ужинВелопрогулка вокруг озера Кавагутико, пагода Чурэйто, заключительный ужин
11 день

Завершение тура, отъезд

Пришло время прощаться. Забираем с собой яркие воспоминания и держим путь домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Русскоговорящий гид, владеющий японским языком
  • Поезда между городами
  • Посещение термального курорта Хаконе с древними синтоистскими храмами, вся логистика внутри города
  • Вход во все храмы
  • Поездка к горе Фудзи
  • Прокат велосипедов для прогулки вокруг озера
  • Онлайн-поддержка логистики
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Токио и обратно
  • Обеды и ужины
  • Переезды по городу (такси, метро и т. д.)
  • По желанию:
  • Круиз на корабле в Токио
  • Подъём на телебашню Tokyo Skytree
  • Музей цифрового искусства TeamLab
  • Размещение в 1-местном номере
  • Любые развлечения и достопримечательности вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, станция, время - по договорённости
Завершение: Токио, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 42 туристов
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Мы команда профессиональных путешественников, влюблённых в своё дело. Мы показываем красоту нашей планеты и помогаем каждому человеку поверить в себя. С нами вы
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сможете побывать в невероятных местах, обрести новых друзей и стать частью большой семьи турклуба. Наши преимущества: большой опыт. Занимаемся туризмом с 2008 и делаем это профессионально. Только опытные гиды. Проходим обучение каждый год: первая помощь и другие курсы. У нас вкусно. Тщательно продуманное меню, разработанное нутрициологом и диетологом. Огромный выбор. Программы на любой вкус, возраст и кошелёк.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Т
Много лет окружает всякое разное японское - от авто и мото, до стирального порошка. Поэтому было очень интересно познакомиться с этой страной. Выбирала специально групповой тур, чтобы разделить впечатления с
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такими же "первопроходцами". С ПИКом схожие ценности, поэтому группа получилась классная (коничивааа, ребят:))! Программа супер-мега-насыщенная, все, как мы любим. Но иначе нельзя, здесь каждая секунда дорогА и полна незабываемых впечатлений! Прекрасная программа, составленная с головой и сердцем, любящим эту страну. Про каждое место можно написать тысячу слов. Но лучше все увидеть самим!

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Д
Хороший вариант для знакомства с Японией. После такого отдыха надо отдыхать еще раз:) Программа соответствовала заявленной, все предложенные допы себя оправдали, скучать не пришлось. Спасибо Алисе и организаторам - были
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ответы и советы на все глупые и не очень вопросы, каких-либо организационных проблем не было. Привет и заряженным коллегам-путешественникам по туру) Больше всего понравились поход к онсенам, велопоездка рядом с Фудзи-сан, вылазки к побережью. Был ИМХО некоторый перебор с храмами, много туристов и ходьбы. Немного сумбурный шопинг - хватаешь все подряд в туристических местах. Хинт - если хотите посмотреть что-то сами - свободного времени и внимания будет мало, планировать места и шопинг надо заранее до поездки. Хорошая идея прилетать раньше и улетать позже. Было ошибкой использовать РФ есим с роумингом - медленно, дорого, цифровой концлагерь от РКН. Всем спасибо:)

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Д
Ребятааа, Япония - топ! Потрясающее путешествие: классна компания, молодцы организаторы восхитительная погода, нереальная природа, необыкновенные города, удивительные японцы, насыщенная программа. По деталям: можно пользоваться Yesim, хватило 10гб на все время;
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одежда, техника - сильно дешевле, чем у нас, можно планировать шоппинг; готовьтесь покупать сувениры - не откладывайте на самые последние дни; обязательно почитайте/посмотрите про историю, культуру, экономику, язык Японии перед поездкой - так погружение в страну будет более полным! Тур всем рекомендую! Алисе, Инне и Ко спасибо) Япония - место, куда хочется вернуться!

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Тур входит в следующие категории Токио

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