Откройте для себя всё многообразие Страны восходящего солнца! Мы будем гулять по старинным и современным кварталам Токио. Поднимемся по канатной дороге над гейзерной долиной Овакудани.Покормим специальными крекерами дружелюбных оленей в

Наре и посетим храм Фусими Инари с его легендарными ториями. Исследуем Киото, сохранивший атмосферу древней Японии, и поднимемся на гору Такао, где проходит фестиваль момидзи. День проведём в курортном городке Камакура на берегу Тихого океана — посмотрим на пещеры и водопады и отдохнём на манящих пляжах. А в завершение поездки вас ждёт велопрогулка вокруг озера Кавагутико с захватывающими видами на знаменитую Фудзияму.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Для граждан России необходима виза для въезда в Японию. Она оформляется бесплатно и действует на срок до 15 дней. Для получения визы нужно подать документы в консульства или визовые центры. В список документов входят загранпаспорт, анкета, фото, подтверждение бронирования отелей, билеты и финансовая гарантия. Мы предоставим план поездки и бронирования. Рекомендуется также оформить медицинскую страховку.

Прямых авиасообщений с Токио из России сейчас нет, но есть удобные рейсы с пересадками через Китай из Москвы и Санкт-Петербурга, стоимость из Москвы от 40 000 рублей туда-обратно с багажом. Продажа на агрегаторах открывается за год до даты. Билеты нужно покупать самостоятельно так, чтобы прилететь в Токио не позднее 27 ноября, желательно в первой половине дня. Если есть возможность, лучше прилететь заранее, чтобы успеть отдохнуть и перестроиться на новый часовой пояс (местное время отличается от Москвы на + 6 часов).