Покормим специальными крекерами дружелюбных оленей в
Описание тура
Организационные детали
Для граждан России необходима виза для въезда в Японию. Она оформляется бесплатно и действует на срок до 15 дней. Для получения визы нужно подать документы в консульства или визовые центры. В список документов входят загранпаспорт, анкета, фото, подтверждение бронирования отелей, билеты и финансовая гарантия. Мы предоставим план поездки и бронирования. Рекомендуется также оформить медицинскую страховку.
Прямых авиасообщений с Токио из России сейчас нет, но есть удобные рейсы с пересадками через Китай из Москвы и Санкт-Петербурга, стоимость из Москвы от 40 000 рублей туда-обратно с багажом. Продажа на агрегаторах открывается за год до даты. Билеты нужно покупать самостоятельно так, чтобы прилететь в Токио не позднее 27 ноября, желательно в первой половине дня. Если есть возможность, лучше прилететь заранее, чтобы успеть отдохнуть и перестроиться на новый часовой пояс (местное время отличается от Москвы на + 6 часов).
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Будем посещать местные кафе с традиционными японскими блюдами.
Транспорт. Между городами передвигаемся на поездах. Также будем пользоваться электричками, метро и другими видами городского транспорта, которые оплачиваются самостоятельно.
Уровень сложности. Тур включает активные прогулки налегке. Пешие маршруты пройдут по городским улицам, обустроенным тропинкам и лесным тропам.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Виза. Для граждан РФ необходима виза. Она оформляется бесплатно и действует на срок до 15 дней.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, прогулка по Токио
После прилёта заселяемся в отель и отправляемся изучать город. Первая остановка — старинный район Асакуса, где расположен древнейший буддийский храм. Мы прогуляемся по уютным улочкам среди ремесленных лавок и попробуем традиционные уличные блюда: моти, рамен и шарики-такояки.
Вечером направимся к памятнику псу Хатико, чья трогательная история о преданности хозяину сделала его символом верности не только в Японии, но и во всём мире. Этот знаменитый питомец каждый день приходил встречать своего владельца на станцию Сибуя, даже спустя годы после его смерти. Затем вернёмся в отель.
Курортный Хаконе: прогулка на корабле, вид на Фудзи, канатная дорога, работы Пикассо
Утром выезжаем на остров Хонсю, в живописный курорт Хаконе, известный своим национальным парком. Прокатимся на корабле по озеру Асиноко, откуда открывается потрясающий вид на гору Фудзи. Затем по канатной дороге поднимемся над долиной Овакудани с её гейзерами и серными источниками. Самые смелые смогут попробовать «чёрные» яйца, которые варят в их водах.
Далее отправимся в музей под открытым небом, чтобы увидеть работы Пабло Пикассо. В течение дня будем наслаждаться местной кухней — шашлычками-якитори, темпурой и другими блюдами. Вечером желающие могут посетить термальный парк (дополнительно).
Замок Одавара-дзё, переезд в Киото
День начнём с посещения замка Одавара-дзё — белоснежной крепости, построенной в середине 20 века взамен разрушенной. Сегодня это музей, окружённый парком цветов, где можно прогуляться и примерить кимоно.
Затем разместимся в скоростном поезде-синкансэне и отправимся в Киото. По пути полюбуемся горными пейзажами, пообщаемся и попробуем обенто — японские обеды в коробках. По прибытии можно отдохнуть в отеле или заглянуть на рынок Нисики и окунуться в ночную жизнь города в районе Гион.
Нара - город священных оленей
Сегодня отправимся в Нару — город, где свободно разгуливают олени. Эти животные считаются здесь священными — согласно местной легенде, древний бог оружия прибыл в Нару верхом на олене. Покормим их специальными крекерами, пройдёмся среди пагод, увидим гигантскую бронзовую статую Будды и отдохнём у пруда, в котором плавают карпы.
К вечеру вернёмся в Киото. У вас будет возможность купить сувениры или вновь погрузиться в атмосферу района Гион.
Киото - город традиций и истории
Этот день посвятим Киото — бывшей столице Японии. Посетим храм Фусими Инари с красными воротами-ториями, который старше самого города.
Затем прогуляемся в окрестностях храма Киёмидзу-дэра, где сохранилась атмосфера старины. Здесь люди гуляют в традиционных одеждах, а учтивые хозяева лавок предлагают бесплатную дегустацию сладостей и матчи. Желающие смогут пофотографироваться в национальных костюмах.
Вечером нас ждёт ужин в ресторанчике с традиционными закусками и сакэ.
Современный Токио и остров Одайба
Сегодня вернёмся в Токио, разместимся в отеле и отправимся на искусственный остров развлечений Одайба, куда доберёмся на автоматизированном поезде через Радужный мост. Здесь увидим копию статуи Свободы, сфотографируемся с огромным роботом и заглянем в интерактивный музей Мирайкан.
Если погода будет ясной, сможем полюбоваться потрясающим закатом над Токийским заливом. Желающие посетят музей цифрового искусства TeamLab или прокатятся на колесе обозрения.
Тихий океан и курорт Камакура
Утром отправимся в живописный курортный город Камакура на берегу Тихого океана. Здесь нас встретит 12-метровая статуя сидящего Будды — одно из самых узнаваемых изображений японской культуры. Прогуляемся по лесной тропе, ведущей к синтоистским и буддийским храмам, и остановимся у природных достопримечательностей — пещер и водопадов, чтобы насладиться их умиротворяющей красотой.
После заглянем в местное кафе и попробуем специалитет региона — мороженое из сладкого фиолетового картофеля. На обратном пути, если останутся время и силы, остановимся в городе Йокогама — современном мегаполисе, который уступает по размерам только Токио.
Подъём на Такао и фестиваль момидзи
Сегодня отправимся на гору Такао, чтобы насладиться одним из самых ярких событий японской осени — фестивалем момидзи. Красные клёны и деревья гинкго, покрытые яркими листьями, создают потрясающие пейзажи. Мы взберёмся на вершину высотой 600 метров по живописной лесной тропе. Для тех, кто предпочитает более комфортный путь, есть возможность подняться по канатной дороге.
Вы узнаете о традиции любования осенней природой и древних поверьях, а в ясную погоду полюбуетесь захватывающими панорамами Токио и горой Фудзи.
После спуска можно отправиться расслабляться в ближайшие онсэны — горячие источники — или вернуться в отель.
Шопинг, смотровая площадка, свободное время
Этот день проведём за прогулками и покупками. Гид посоветует, что привезти из Японии. Вечером поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться вечерним Токио. Затем — свободное время. Можно прокатиться на корабле, сходить в клуб в районе Гинза или на чайную церемонию, сделать фотографию на знаменитом перекрёстке Сибуя.
Велопрогулка вокруг озера Кавагутико, пагода Чурэйто, заключительный ужин
Сегодня отправимся на велопрогулку вокруг озера Кавагутико, одного из пяти знаменитых озёр региона. Снова насладимся видами Фудзи, пройдём через тоннель из красных клёнов и поднимемся к культовой пагоде Чурэйто.
Вечером соберёмся за заключительным ужином и отведаем вкусных суши.
Завершение тура, отъезд
Пришло время прощаться. Забираем с собой яркие воспоминания и держим путь домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Русскоговорящий гид, владеющий японским языком
- Поезда между городами
- Посещение термального курорта Хаконе с древними синтоистскими храмами, вся логистика внутри города
- Вход во все храмы
- Поездка к горе Фудзи
- Прокат велосипедов для прогулки вокруг озера
- Онлайн-поддержка логистики
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Токио и обратно
- Обеды и ужины
- Переезды по городу (такси, метро и т. д.)
- По желанию:
- Круиз на корабле в Токио
- Подъём на телебашню Tokyo Skytree
- Музей цифрового искусства TeamLab
- Размещение в 1-местном номере
- Любые развлечения и достопримечательности вне программы