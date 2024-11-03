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Авторский тур
8 дней
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
3 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
$2 980 за человека
Авторский тур
12 дней
Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
Прогуляться по садам в осенних красках, посетить резиденцию сёгунов и отдохнуть в японских термах
Начало: Аэропорт Нарита или Ханеда, после бронирования орг...
«Покормите священных оленей, посетите резиденцию сёгунов и познакомитесь с разным Токио»
29 окт в 10:00
$1 500 за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие сквозь века: четыре города Страны восходящего солнца
Попытаться узнать будущее, увидеть локацию из «Мемуаров гейши» и лифт из Книги рекордов Гиннесса
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
«Утром отправимся на ознакомительный променад по Токио»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 713 за человека
Авторский тур
8 дней
Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Увидеть памятник Хатико, полюбоваться японским садом и отдохнуть в SPA-отеле на побережье
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
«Утром отправимся на ознакомительный променад по Токио»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 236 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Обзорные»
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