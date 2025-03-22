Первая сакура и праздник весны: японская кругосветка

Посмотреть на выступление гейш, расслабиться в онсэнах и полюбоваться контрастами городов и деревень
Японцы празднуют приход весны в начале февраля, когда зацветают вишни и сливы, а в горах ещё лежит снег. Едем отмечать конец зимы вместе с местными жителями и любоваться самой ранней
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сакурой. Мы устроим пикник под розовыми облаками просыпающихся деревьев и полюбуемся знаменитой Фудзи. Увидим выступление киотских гейш и почувствуем себя самураями в замке Мацумото. Заглянем в синтоистские храмы и сад камней. Понаблюдаем за обезьянками, купающимися в горячих источниках, и сами погреемся в онсэнах.

Погуляем по средневековой деревне и стеклянным джунглям Токио, по застывшим во времени улочкам Киото и по контрастной Осаке.

Первая сакура и праздник весны: японская кругосветка
Первая сакура и праздник весны: японская кругосветка
Первая сакура и праздник весны: японская кругосветка

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на суммы, необходимо внести ещё 30% от оставшейся суммы, а за неделю до поездки остальные 70%.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* городов Токио, Киото, Атами и Мацумото: Smile Hotel Tokyo Nikonbashi, Hotel Villa Fontaine, Hotel Resorpia Atami, Toyoko Inn Matsumoyo Eki. 1-местное размещение возможно за доплату. В Атами будет отель повышенной категории — рёкан в традиционном японском стиле с онсэном.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и вода по дороге. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Между Токио, Атами, Киото и Нагано и Токио мы будем передвигаться на синкансэне. В городах будем использовать метро и поезда. В Японии общественный транспорт работает идеально и чаще всего добираться на нём быстрее, чем а машине.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Токио

Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта. Вечером, если будут силы и желание, прогуляемся по оживлённым улицам столицы, сияющей неоновыми огнями.

Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по ТокиоВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по ТокиоВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по ТокиоВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Токио
2 день

Рыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы Токио

Начнём день с посещения рыбного рынка Тоёсу, где можно отведать свежайшие морепродукты и отменные суши. Если повезёт, сможем стать здесь свидетелями аукциона. Затем прокатимся на монорельсе до центра современного острова Одайба — увидим статую Свободы, почти в точности повторяющую знаменитый символ США.

После совершим прогулку на пароме по главной реке Сумида. Кораблик довезёт нас до исторического квартала Асакуса. Прогуляемся и осмотрим торговые лавочки, аутентичные кафе и старинный храм Сэнсо-дзи. Встретив закат, пройдёмся по району развлечений Синдзюку с разноцветными вывесками и небоскрёбами. Ощутим атмосферу старины на «Улице воспоминаний».

В завершение полюбуемся головокружительной панорамой города со смотровой площадки здания Мэрии.

Рыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы ТокиоРыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы ТокиоРыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы ТокиоРыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы ТокиоРыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы Токио
3 день

Перекрёсток Сибуя, храм Мэйдзи, курорт Атами и купание в минеральных источниках

Позавтракав, посмотрим на знаменитый перекрёсток Сибуя, один из самых оживлённых в мире. В квартале Харадзюку окунёмся в мир моды и молодёжной культуры. Затем побываем в синтоистском храме Мэйдзи.

После на скоростном синкансэне доедем до Атами — древнейшего курорта с горячими целебными источниками. Город расположен в кратере недействующего вулкана и стоит на бурлящей воде вулканического происхождения. Заселимся в рёкан — гостиницу в традиционном японском стиле — и будем наслаждаться купанием в минеральной воде.

Перекрёсток Сибуя, храм Мэйдзи, курорт Атами и купание в минеральных источникахПерекрёсток Сибуя, храм Мэйдзи, курорт Атами и купание в минеральных источникахПерекрёсток Сибуя, храм Мэйдзи, курорт Атами и купание в минеральных источникахПерекрёсток Сибуя, храм Мэйдзи, курорт Атами и купание в минеральных источниках
4 день

Пикник под сакурой, смотровая на гору Фудзи, переезд в Киото

Сегодня отправимся на фестиваль сакуры в Атами. Прогуляемся по набережной канала, вокруг которого расцветают самые первые сакуры в Японии. В выходные местные жители приезжают сюда, чтобы устроить пикник под сакурой и порадоваться цветению символа Японии. Мы тоже накупим свежайших суши и сделаем так же.

Затем доедем до смотровой площадки, чтобы полюбоваться горой Фудзи. После на синкансэне переедем в Киото.

Пикник под сакурой, смотровая на гору Фудзи, переезд в КиотоПикник под сакурой, смотровая на гору Фудзи, переезд в КиотоПикник под сакурой, смотровая на гору Фудзи, переезд в КиотоПикник под сакурой, смотровая на гору Фудзи, переезд в Киото
5 день

Храмы, сад камней и район гейш в Киото

Этот день посвятим примечательным местам Киото. Побываем в синтоистском храме 10 века Китано-Тэммангу, где проходит фестиваль цветения слив — первого вестника весны.

Погуляем по атмосферному району гейш. Заглянем в «Золотой павильон» — храм эпохи Муромати. Это настоящее произведение искусства: два верхних этажа сияют золотом, а вокруг раскинулись красивый пруд и японский сад. Пройдёмся по саду камней в храме Рёан-дзи.

Храмы, сад камней и район гейш в КиотоХрамы, сад камней и район гейш в КиотоХрамы, сад камней и район гейш в КиотоХрамы, сад камней и район гейш в Киото
6 день

Праздник Сэцубун, район гейш, выступление майко, храм Фусими Инари

3 февраля в Японии отмечают традиционный праздник, по значимости сопоставимый с Новым годом — Сэцубун. Его связывают с наступлением весны. И мы будем праздновать его вместе с жителями старой столицы. При желании можно выйти пораньше и посмотреть синтоистские обрядовые танцы кагура.

Погуляем по старинным улочкам района гейш Гион. Посетим главный храм района, где в честь праздника выступят особые приглашённые гости — лучшие в стране ученицы гейш — майко. Майко продемонстрируют традиционные танцы и проведут обряд разбрасывания священных бобов.

После ещё пройдёмся по старому городу и знаменитой улице, с которой открывается вид на пагоду. На закате побываем в синтоистском храме Фусими Инари, украшенном сотнями ярко-оранжевых ворот — торий.

Праздник Сэцубун, район гейш, выступление майко, храм Фусими ИнариПраздник Сэцубун, район гейш, выступление майко, храм Фусими ИнариПраздник Сэцубун, район гейш, выступление майко, храм Фусими ИнариПраздник Сэцубун, район гейш, выступление майко, храм Фусими Инари
7 день

Храм Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, прогулка по Осаке

Сегодня нас ждёт пригород Осаки Нара, бывший первой постоянной столицей Японии. По приезде посетим древний деревянный храм Тодай-дзи, известный огромной бронзовой статуей Будды.

Прогуляемся по парку, где обитают олени. Они совсем не боятся людей — покормим их специальными печеньками. Попробуем вкусный стрит-фуд, например, такояки — жареные шарики из осьминога.

Во второй половине дня погуляем по атмосферной улице Дотонбори в Осаке. Увидим статую Фудо, покрытую мхом, и исторический квартал Намба.

Храм Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, прогулка по ОсакеХрам Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, прогулка по ОсакеХрам Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, прогулка по ОсакеХрам Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, прогулка по Осаке
8 день

Свободное время в Осаке, переезд в Мацумото

Утром запланировано свободное время: вы успеете заняться шопингом или доехать до интересующей достопримечательности.

После отправимся в горы, в город Мацумото. По приезде посмотрим на завораживающее световое шоу в одноимённом замке, а если представления не будет, сможем пройтись по местным магазинчикам или погреться в онсэне.

Свободное время в Осаке, переезд в МацумотоСвободное время в Осаке, переезд в МацумотоСвободное время в Осаке, переезд в МацумотоСвободное время в Осаке, переезд в Мацумото
9 день

Замок Мацумото, деревня Нараи-дзюку

Начнём день с посещения древнего замка Мацумото, сохранившегося до наших дней в первозданном виде. Второе его название — «Замок Чёрного Ворона». Поднимемся по крутым лестницам и деревянным проходам главной сторожевой башни и полюбуемся панорамой города с высоты.

После отправимся в скрытую жемчужину Японии — деревню Нараи-дзюку, где почти ничего не изменилось с 17-19 веков. Прогуляемся по атмосферным улочкам эпохи Эдо, полакомимся одним из лучших удонов, закупимся палочками в мастерских по дереву и пофотографируемся в атмосферных местах.

Замок Мацумото, деревня Нараи-дзюкуЗамок Мацумото, деревня Нараи-дзюкуЗамок Мацумото, деревня Нараи-дзюкуЗамок Мацумото, деревня Нараи-дзюку
10 день

Обезьянки в онсэнах и возвращение в Токио

Сегодня заглянем в онсэны, в которых греются спустившиеся с гор обезьяны — такое можно увидеть только в одном месте на планете. Пройдёмся по заснеженному лесу, полюбуемся горами и понаблюдаем за забавными животными. Кстати, обезьянки не боятся людей — разрешают подойти к ним близко.

После переедем в Нагано, а оттуда — на синкансэне вернёмся в Токио.

Обезьянки в онсэнах и возвращение в ТокиоОбезьянки в онсэнах и возвращение в ТокиоОбезьянки в онсэнах и возвращение в ТокиоОбезьянки в онсэнах и возвращение в Токио
11 день

Свободный день

В Токио так много интересного, что свободный день просто необходим! Сегодня вы можете отправиться туда, куда хотите именно вы. А ещё здесь настоящий рай для любителей шопинга — можно купить почти всё.

12 день

Отъезд

После завтрака — отъезд в аэропорт.
Мы рекомендуем, при возможности, задержаться в Токио на 1-2 дня для шопинга и самостоятельных прогулок.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и вода по дороге
  • Сопровождение заботливым тур-лидером и гидом
  • Консультации и курирование получения визы
  • Экскурсии от местных гидов по маршруту
  • Билеты на синкансэн, проезд в метро и автобусах
  • Билеты на местах по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт в Токио - около 50 000-70 000 ₽
  • Обеды и ужины - около 4000 ₽ на человека в день
  • Еда для пикника
  • Развлечения (дополнительные онсэны, чайная церемония, переодевание в кимоно)
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Токио, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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