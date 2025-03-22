Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на суммы, необходимо внести ещё 30% от оставшейся суммы, а за неделю до поездки остальные 70%.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* городов Токио, Киото, Атами и Мацумото: Smile Hotel Tokyo Nikonbashi, Hotel Villa Fontaine, Hotel Resorpia Atami, Toyoko Inn Matsumoyo Eki. 1-местное размещение возможно за доплату. В Атами будет отель повышенной категории — рёкан в традиционном японском стиле с онсэном.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и вода по дороге. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Между Токио, Атами, Киото и Нагано и Токио мы будем передвигаться на синкансэне. В городах будем использовать метро и поезда. В Японии общественный транспорт работает идеально и чаще всего добираться на нём быстрее, чем а машине.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Токио
Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта. Вечером, если будут силы и желание, прогуляемся по оживлённым улицам столицы, сияющей неоновыми огнями.
Рыбный рынок, остров Одайба, водная прогулка и районы Токио
Начнём день с посещения рыбного рынка Тоёсу, где можно отведать свежайшие морепродукты и отменные суши. Если повезёт, сможем стать здесь свидетелями аукциона. Затем прокатимся на монорельсе до центра современного острова Одайба — увидим статую Свободы, почти в точности повторяющую знаменитый символ США.
После совершим прогулку на пароме по главной реке Сумида. Кораблик довезёт нас до исторического квартала Асакуса. Прогуляемся и осмотрим торговые лавочки, аутентичные кафе и старинный храм Сэнсо-дзи. Встретив закат, пройдёмся по району развлечений Синдзюку с разноцветными вывесками и небоскрёбами. Ощутим атмосферу старины на «Улице воспоминаний».
В завершение полюбуемся головокружительной панорамой города со смотровой площадки здания Мэрии.
Перекрёсток Сибуя, храм Мэйдзи, курорт Атами и купание в минеральных источниках
Позавтракав, посмотрим на знаменитый перекрёсток Сибуя, один из самых оживлённых в мире. В квартале Харадзюку окунёмся в мир моды и молодёжной культуры. Затем побываем в синтоистском храме Мэйдзи.
После на скоростном синкансэне доедем до Атами — древнейшего курорта с горячими целебными источниками. Город расположен в кратере недействующего вулкана и стоит на бурлящей воде вулканического происхождения. Заселимся в рёкан — гостиницу в традиционном японском стиле — и будем наслаждаться купанием в минеральной воде.
Пикник под сакурой, смотровая на гору Фудзи, переезд в Киото
Сегодня отправимся на фестиваль сакуры в Атами. Прогуляемся по набережной канала, вокруг которого расцветают самые первые сакуры в Японии. В выходные местные жители приезжают сюда, чтобы устроить пикник под сакурой и порадоваться цветению символа Японии. Мы тоже накупим свежайших суши и сделаем так же.
Затем доедем до смотровой площадки, чтобы полюбоваться горой Фудзи. После на синкансэне переедем в Киото.
Храмы, сад камней и район гейш в Киото
Этот день посвятим примечательным местам Киото. Побываем в синтоистском храме 10 века Китано-Тэммангу, где проходит фестиваль цветения слив — первого вестника весны.
Погуляем по атмосферному району гейш. Заглянем в «Золотой павильон» — храм эпохи Муромати. Это настоящее произведение искусства: два верхних этажа сияют золотом, а вокруг раскинулись красивый пруд и японский сад. Пройдёмся по саду камней в храме Рёан-дзи.
Праздник Сэцубун, район гейш, выступление майко, храм Фусими Инари
3 февраля в Японии отмечают традиционный праздник, по значимости сопоставимый с Новым годом — Сэцубун. Его связывают с наступлением весны. И мы будем праздновать его вместе с жителями старой столицы. При желании можно выйти пораньше и посмотреть синтоистские обрядовые танцы кагура.
Погуляем по старинным улочкам района гейш Гион. Посетим главный храм района, где в честь праздника выступят особые приглашённые гости — лучшие в стране ученицы гейш — майко. Майко продемонстрируют традиционные танцы и проведут обряд разбрасывания священных бобов.
После ещё пройдёмся по старому городу и знаменитой улице, с которой открывается вид на пагоду. На закате побываем в синтоистском храме Фусими Инари, украшенном сотнями ярко-оранжевых ворот — торий.
Храм Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, прогулка по Осаке
Сегодня нас ждёт пригород Осаки Нара, бывший первой постоянной столицей Японии. По приезде посетим древний деревянный храм Тодай-дзи, известный огромной бронзовой статуей Будды.
Прогуляемся по парку, где обитают олени. Они совсем не боятся людей — покормим их специальными печеньками. Попробуем вкусный стрит-фуд, например, такояки — жареные шарики из осьминога.
Во второй половине дня погуляем по атмосферной улице Дотонбори в Осаке. Увидим статую Фудо, покрытую мхом, и исторический квартал Намба.
Свободное время в Осаке, переезд в Мацумото
Утром запланировано свободное время: вы успеете заняться шопингом или доехать до интересующей достопримечательности.
После отправимся в горы, в город Мацумото. По приезде посмотрим на завораживающее световое шоу в одноимённом замке, а если представления не будет, сможем пройтись по местным магазинчикам или погреться в онсэне.
Замок Мацумото, деревня Нараи-дзюку
Начнём день с посещения древнего замка Мацумото, сохранившегося до наших дней в первозданном виде. Второе его название — «Замок Чёрного Ворона». Поднимемся по крутым лестницам и деревянным проходам главной сторожевой башни и полюбуемся панорамой города с высоты.
После отправимся в скрытую жемчужину Японии — деревню Нараи-дзюку, где почти ничего не изменилось с 17-19 веков. Прогуляемся по атмосферным улочкам эпохи Эдо, полакомимся одним из лучших удонов, закупимся палочками в мастерских по дереву и пофотографируемся в атмосферных местах.
Обезьянки в онсэнах и возвращение в Токио
Сегодня заглянем в онсэны, в которых греются спустившиеся с гор обезьяны — такое можно увидеть только в одном месте на планете. Пройдёмся по заснеженному лесу, полюбуемся горами и понаблюдаем за забавными животными. Кстати, обезьянки не боятся людей — разрешают подойти к ним близко.
После переедем в Нагано, а оттуда — на синкансэне вернёмся в Токио.
Свободный день
В Токио так много интересного, что свободный день просто необходим! Сегодня вы можете отправиться туда, куда хотите именно вы. А ещё здесь настоящий рай для любителей шопинга — можно купить почти всё.
Отъезд
После завтрака — отъезд в аэропорт.
Мы рекомендуем, при возможности, задержаться в Токио на 1-2 дня для шопинга и самостоятельных прогулок.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и вода по дороге
- Сопровождение заботливым тур-лидером и гидом
- Консультации и курирование получения визы
- Экскурсии от местных гидов по маршруту
- Билеты на синкансэн, проезд в метро и автобусах
- Билеты на местах по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Токио - около 50 000-70 000 ₽
- Обеды и ужины - около 4000 ₽ на человека в день
- Еда для пикника
- Развлечения (дополнительные онсэны, чайная церемония, переодевание в кимоно)
- 1-местное размещение