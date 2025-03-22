После оплаты указанной суммы на суммы, необходимо внести ещё 30% от оставшейся суммы, а за неделю до поездки остальные 70%.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* городов Токио, Киото, Атами и Мацумото: Smile Hotel Tokyo Nikonbashi, Hotel Villa Fontaine, Hotel Resorpia Atami, Toyoko Inn Matsumoyo Eki. 1-местное размещение возможно за доплату. В Атами будет отель повышенной категории — рёкан в традиционном японском стиле с онсэном.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и вода по дороге. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Между Токио, Атами, Киото и Нагано и Токио мы будем передвигаться на синкансэне. В городах будем использовать метро и поезда. В Японии общественный транспорт работает идеально и чаще всего добираться на нём быстрее, чем а машине.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.