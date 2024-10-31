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увиденному ранее в других местах. Здесь было очень просто, но во всем была магия какая-то, и всё до глубины японское. И очередной храм не был лишним, потому что таких ещё не было. И ощущение, что природа правит миром и эмоциями. Хотя я прекрасно понимаю, что именно так задумал и сделал организатор тура. Ценю это очень, огромное спасибо Анастасии.