3 дня
Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Пожить в традиционном рёкане, увидеть работы Исикава Унчо и узнать о культуре региона
Начало: Заберём вас из вашего отеля в Токио утром
«Зимой его белоснежные горные склоны притягивают лыжников и сноубордистов, а осенью всё здесь окрашивается во всевозможные оттенки золотого, жёлтого и красного»
15 янв в 10:00
8 апр в 10:00
$1315 за человека
8 дней
На Новый год в Страну восходящего солнца: архитектура, кухня, традиции
Поужинать на праздник под шоу барабанов, поучаствовать в чайной церемонии и окунуться в онсэн
Начало: Токио, аэропорт Нарита - с 6:00 до 20:30 / аэропор...
«Приглашаем вас на новогодние каникулы в удивительную и такую разнообразную Японию»
29 дек в 05:00
$3780 за человека
10 дней
Новогодние каникулы в Японии с праздничным ужином, релаксом в онсэнах и дегустацией маття
Посетить ресторан из «Убить Билла», облачиться в кимоно и провести ритуал хацумодэ
Начало: Токио, аэропорт Нарита - с 6:00 до 20:30 / аэропор...
«Также посмотрим шоу барабанщиков, символизирующее японскую новогоднюю традицию — удары колоколов в буддийских храмах»
29 дек в 05:00
$4300 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина31 октября 2024Я запомню эту поездку как настоящий японский ДЗЭН. Нигде не было так комфортно, спокойно и понятно. Она добавила гармонии даже
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Зимние»
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