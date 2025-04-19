Описание тура
Наше увлекательное 11-дневное путешествие по Японии станет незабываемым погружением в богатую культуру и историю этой удивительной страны. Вы не только познакомитесь с современными достижениями Японии, но и откроете для себя ее традиционные ремесла и уклад жизни.
Вас ждет ночевка в японском традиционном домике, где вы сможете ощутить себя настоящим самураем или гейшей. Мы посетим самые культовые города Японии, проехавшись на высокоскоростных поездах и полюбовавшись на цветущую сакуру.
Программа тура по дням
Сердце Японии
Утро — Встреча участников тура в международном аэропорту Нарита (Токио). Переезд на скоростном поезде в роскошный отель, где гостей уже ждут уютные номера.
День — Первой остановкой станет величественный сёгунский замок Эдо — грандиозный памятник средневековой японской архитектуры. Мы увидим его внушительные стены, изящные башни и красивые сады. Далее отправляемся в один из сохранившихся в первозданном виде живописных садов — Хамарикю, чтобы насладиться цветением сакуры и спокойными прудами.
Вечер — Завершим день в колоритном районе Асакуса. Посетим знаменитый буддийский храм Сэнсодзи с его огромными красными воротами и величественными пагодами. Здесь можно окунуться в атмосферу древних традиций, приобрести сувениры и попробовать настоящую японскую кухню в уютных ресторанах.
День панорам, легенд и культурного наследия Токио
Утро — Начинаем день с подъёма на смотровую площадку Токийской мэрии, откуда открывается грандиозная панорама города: сверкающие небоскрёбы, древние храмы и бескрайняя урбанистическая мозаика. Сделаем завораживающие фотографии и отправимся в оживлённый район Сибуя.
День — Встречаемся с легендарным Хатико — символом преданности и любви. Любуемся знаменитым перекрёстком Сибуя, где переплетаются потоки пешеходов, и прогуливаемся по стильной улице Омотэсандо с её бутиками и современной архитектурой. После этого отправляемся в яркий и динамичный район Роппонги.
Вечер — Завершаем день в районе Уэно, где посетим Токийский национальный музей и познакомимся с богатым культурным наследием Японии. Прогулка по живописному парку Уэно подарит умиротворение и гармонию после насыщенного дня.
День замка Осака и огней Дотомбори
Утро — Ранним утром садимся на скоростной поезд синкансэн и мчимся сквозь живописные пейзажи к новому пункту назначения — очаровательному городу Осака.
День — Прибыв в город, отправляемся к величественному замку Осака. Прогуливаясь под его внушительными стенами, легко представить себя самураями, защищающими свои владения. Поднимаемся на главную башню и любуемся панорамами города и окрестностей.
Вечер — Отправляемся в оживлённый квартал Намба, сердце вечерней и ночной жизни Осаки. Здесь нас ждут яркие неоновые вывески, бесчисленные рестораны, уличная еда и магазины с интересными сувенирами. Завершаем день в легендарном районе Дотомбори, где жизнь не замирает ни на минуту. После насыщенного дня возвращаемся в уютный отель, полный впечатлений и открытий.
День оленей и древних святынь Нары
Утро — Отправляемся в древнюю столицу Нару, где царит атмосфера многовековой истории и культуры. Первым пунктом станет величественный храмовый комплекс Тодайдзи — крупнейшее деревянное строение в мире. Мы увидим его пагоды и почувствуем умиротворение священного места.
День — Прогуляемся по живописному парку Нары, где можно покормить дружелюбных оленей — символ города. Посетим святилище Касуга, посвящённое этим животным, и заглянем в Национальный музей Нары, чтобы увидеть древнейшие сокровища Японии.
Вечер — Возвращаемся в Осаку, где у нас будет несколько часов свободного времени. Можно пройтись по оживлённым улицам, заглянуть в рестораны с местными деликатесами или в магазины за сувенирами. Затем возвращаемся в уютный отель, чтобы отдохнуть и набраться сил для новых приключений.
День золотого павильона и садов Киото
Утро — Ранним утром садимся на скоростной поезд и отправляемся в культурную столицу Японии — великолепный город Киото. По прибытии сразу начинаем исследовать северную часть города.
День — Первым пунктом станет Кинкакудзи — знаменитый Золотой павильон, сверкающий на солнце и отражающийся в зеркальной глади пруда. Далее посетим Сад камней Рёандзи — шедевр японского садового искусства, идеально подходящий для медитации и созерцания.
Вечер — Завершаем день в величественном замке Нидзё, где прогуляемся под его мощными стенами и увидим богатые интерьеры. Затем возвращаемся в наш уютный отель в Киото, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым открытиям.
День храмов и улочек старого Киото
Утро — Отправляемся в святилище Фусими-Инари, знаменитое своими тысячами ярко-оранжевых ворот тории, ведущих вверх по склону горы. Прогулка сквозь эти ворота подарит незабываемые впечатления и ощущение священной атмосферы.
День — Посещаем величественный храм Киёмидзу, откуда с деревянной террасы открывается потрясающий вид на весь Киото. Пройдя по тёмному лабиринту храма, почувствуем себя средневековыми монахами, ищущими просветления.
Вечер — Завершаем день прогулкой по очаровательному району Гион с его извилистыми улочками и традиционными японскими домами. Если повезёт, сможем встретить настоящую гейшу, спешащую по своим делам. Атмосфера старой Японии здесь чувствуется в каждом шаге.
Хиросима - город, навсегда вошедший в историю
Седьмой день нашего захватывающего путешествия по Японии обещает быть особенно эмоциональным и волнующим.
Ранним утром, преисполненные предвкушения, мы отправимся в Хиросиму — город, навсегда вошедший в историю человечества. Первым пунктом нашего маршрута станет Мемориальный парк Мира, где мы посетим Купол Гэмбаку — единственное здание, уцелевшее после трагической атомной бомбардировки. Здесь мы почтим память жертв этой ужасной трагедии и задумаемся о хрупкости человеческой жизни и важности мира во всем мире, а также познакомимся с трагической историей города в расположенном рядом Музее мира.
Затем мы отправимся на живописный остров Ицукусима, известный своими плавающими воротами тории. Прогуливаясь по этому священному месту, мы будем очарованы его спокойной, умиротворяющей атмосферой. А чтобы в полной мере насладиться красотой острова, мы совершим увлекательную прогулку на традиционном японском кораблике.
Этот день, наполненный глубокими размышлениями и яркими впечатлениями, оставит неизгладимый след в наших сердцах. Возвращаясь в наш уютный отель, мы будем преисполнены решимости ценить каждый момент нашей жизни
День у подножия Фудзи
Утро — Отправляемся к подножию величественной горы Фудзи — символа Японии. Прогуливаемся по живописному парку и наслаждаемся захватывающими видами на грандиозный вулкан.
День — Совершаем прогулку на корабле по спокойным водам озера у подножия Фудзи. Здесь открываются потрясающие панорамы, которые вдохновляют и дарят ощущение гармонии.
Вечер — Возвращаемся в уютный традиционный японский домик, чтобы почувствовать атмосферу древних традиций и полюбоваться Фудзи в лучах заката. Завершаем день в расслабляющих горячих источниках (онсэн), отдыхая душой и телом.
День будущего и поп-культуры Токио
Утро — Возвращаемся в Токио, чтобы погрузиться в мир будущего. Начнём с водной прогулки до района Одайба, где увидим копию Статуи Свободы на фоне футуристических небоскрёбов. Контраст старого и нового, традиций и инноваций здесь завораживает воображение.
День — Посещаем Музей Будущего, где нас ждут невероятные технологические чудеса. Интерактивные экспонаты показывают, каким может стать наш мир через десятилетия, создавая ощущение, будто мы оказались в фантастическом фильме.
Вечер — Завершаем день в районе Акихабара — центре японской поп-культуры. Здесь можно заглянуть в тематические магазины, встретить ярких аниме-персонажей и посетить уютные кафе, оформленные в стиле любимых мультфильмов.
День прощания с Японией
Утро — Увы, наше захватывающее путешествие подошло к концу. Сегодня мы готовимся к вылету домой, унося с собой множество незабываемых воспоминаний и ярких впечатлений.
День — Для тех, кто не спешит улетать сразу, есть особые варианты продолжения приключения:
посещение Музея Гарри Поттера, чтобы окунуться в атмосферу любимой волшебной вселенной;
поездка в очаровательный город Камакура, где можно полюбоваться храмовым комплексом Хасэдэра и сделать фото на фоне впечатляющей статуи Будды под открытым небом (и даже подняться внутрь!).
Вечер — Эти дополнительные экскурсии станут прекрасным завершением путешествия, позволяя насладиться последними мгновениями в Японии. Мы говорим не прощай, а лишь до скорой встречи — ведь впереди нас ждут новые маршруты и открытия!
Варианты проживания
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Проживание 9 ночей (8 в отелях, 1 в японском доме)
- Завтраки
- Каждый день
- Приветственный ужин в первый день
- Билеты на скоростные поезда (синкансены), обычные поезда и метро
- Все экскурсии и входные билеты (музеи, храмы, парки)
- Чайная церемония
- Парк с
- Северными оленями
- Купание в термальных источниках (онсены)
- Прогулка по озеру на катере у подножия Фудзи
- Экскурсия в Хиросиму
- Русскоговорящий гид и внимательный тур-лидер
- Помощь в подборе авиабилетов
- Помощь в оформлении
- Страховки
- Лучшая компания и яркие воспоминания
- Поддержка 24/7
- Ролик на память
- Чат с туристами
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты до Токио
- Виза (оформляется бесплатно в посольстве, дадим партнером или список как делать)
- Личные расходы (сувениры, питание вне программы)
- Медицинская страховка (возможно оформление с нашей помощью)
- Одноместное размещение - по запросу, с доплатой
- Одноместное проживание + - 900$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:
Мини -группа 4-12 чел
Средний возраст 25-50 лет
Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)
Комфортный транспорт
Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем
Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)
Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться
Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг
Скидываем локации куда сходить
Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру
Приятные мини подарочки мы любим дарить
80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)
Обратите внимание:
- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25-35 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече
- групповой трансфер подается в день начала тура в 12.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 14.00
- выход по маршруту тура в 15.00
- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств
Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.
Пожелания к путешественнику
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:
- Не хочет проводить время в автобусе
- Устал от пакетных предложений
- Не хочет переплачивать за отдых
- Хочет яркую программу в небольшой группе
- Хочет почувствовать свободу
Визы
Виза (оформляется бесплатно в посольстве Японии), возможна помощь в оформлении