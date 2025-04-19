Мои заказы

Цветущая Япония: Токио - Осака - Нара - Киото - Хиросима - Фудзи

Наше увлекательное 11-дневное путешествие по Японии станет незабываемым погружением
Цветущая Япония: Токио - Осака - Нара - Киото - Хиросима - ФудзиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Цветущая Япония: Токио - Осака - Нара - Киото - Хиросима - ФудзиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Цветущая Япония: Токио - Осака - Нара - Киото - Хиросима - ФудзиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Наше увлекательное 11-дневное путешествие по Японии станет незабываемым погружением в богатую культуру и историю этой удивительной страны. Вы не только познакомитесь с современными достижениями Японии, но и откроете для себя ее традиционные ремесла и уклад жизни.

Вас ждет ночевка в японском традиционном домике, где вы сможете ощутить себя настоящим самураем или гейшей. Мы посетим самые культовые города Японии, проехавшись на высокоскоростных поездах и полюбовавшись на цветущую сакуру.

Программа тура по дням

1 день

Сердце Японии

Утро — Встреча участников тура в международном аэропорту Нарита (Токио). Переезд на скоростном поезде в роскошный отель, где гостей уже ждут уютные номера.

День — Первой остановкой станет величественный сёгунский замок Эдо — грандиозный памятник средневековой японской архитектуры. Мы увидим его внушительные стены, изящные башни и красивые сады. Далее отправляемся в один из сохранившихся в первозданном виде живописных садов — Хамарикю, чтобы насладиться цветением сакуры и спокойными прудами.

Вечер — Завершим день в колоритном районе Асакуса. Посетим знаменитый буддийский храм Сэнсодзи с его огромными красными воротами и величественными пагодами. Здесь можно окунуться в атмосферу древних традиций, приобрести сувениры и попробовать настоящую японскую кухню в уютных ресторанах.

Сердце ЯпонииСердце ЯпонииСердце Японии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День панорам, легенд и культурного наследия Токио

Утро — Начинаем день с подъёма на смотровую площадку Токийской мэрии, откуда открывается грандиозная панорама города: сверкающие небоскрёбы, древние храмы и бескрайняя урбанистическая мозаика. Сделаем завораживающие фотографии и отправимся в оживлённый район Сибуя.

День — Встречаемся с легендарным Хатико — символом преданности и любви. Любуемся знаменитым перекрёстком Сибуя, где переплетаются потоки пешеходов, и прогуливаемся по стильной улице Омотэсандо с её бутиками и современной архитектурой. После этого отправляемся в яркий и динамичный район Роппонги.

Вечер — Завершаем день в районе Уэно, где посетим Токийский национальный музей и познакомимся с богатым культурным наследием Японии. Прогулка по живописному парку Уэно подарит умиротворение и гармонию после насыщенного дня.

День панорам, легенд и культурного наследия ТокиоДень панорам, легенд и культурного наследия ТокиоДень панорам, легенд и культурного наследия Токио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

День замка Осака и огней Дотомбори

Утро — Ранним утром садимся на скоростной поезд синкансэн и мчимся сквозь живописные пейзажи к новому пункту назначения — очаровательному городу Осака.

День — Прибыв в город, отправляемся к величественному замку Осака. Прогуливаясь под его внушительными стенами, легко представить себя самураями, защищающими свои владения. Поднимаемся на главную башню и любуемся панорамами города и окрестностей.

Вечер — Отправляемся в оживлённый квартал Намба, сердце вечерней и ночной жизни Осаки. Здесь нас ждут яркие неоновые вывески, бесчисленные рестораны, уличная еда и магазины с интересными сувенирами. Завершаем день в легендарном районе Дотомбори, где жизнь не замирает ни на минуту. После насыщенного дня возвращаемся в уютный отель, полный впечатлений и открытий.

День замка Осака и огней ДотомбориДень замка Осака и огней ДотомбориДень замка Осака и огней Дотомбори
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

День оленей и древних святынь Нары

Утро — Отправляемся в древнюю столицу Нару, где царит атмосфера многовековой истории и культуры. Первым пунктом станет величественный храмовый комплекс Тодайдзи — крупнейшее деревянное строение в мире. Мы увидим его пагоды и почувствуем умиротворение священного места.

День — Прогуляемся по живописному парку Нары, где можно покормить дружелюбных оленей — символ города. Посетим святилище Касуга, посвящённое этим животным, и заглянем в Национальный музей Нары, чтобы увидеть древнейшие сокровища Японии.

Вечер — Возвращаемся в Осаку, где у нас будет несколько часов свободного времени. Можно пройтись по оживлённым улицам, заглянуть в рестораны с местными деликатесами или в магазины за сувенирами. Затем возвращаемся в уютный отель, чтобы отдохнуть и набраться сил для новых приключений.

День оленей и древних святынь НарыДень оленей и древних святынь НарыДень оленей и древних святынь Нары
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

День золотого павильона и садов Киото

Утро — Ранним утром садимся на скоростной поезд и отправляемся в культурную столицу Японии — великолепный город Киото. По прибытии сразу начинаем исследовать северную часть города.

День — Первым пунктом станет Кинкакудзи — знаменитый Золотой павильон, сверкающий на солнце и отражающийся в зеркальной глади пруда. Далее посетим Сад камней Рёандзи — шедевр японского садового искусства, идеально подходящий для медитации и созерцания.

Вечер — Завершаем день в величественном замке Нидзё, где прогуляемся под его мощными стенами и увидим богатые интерьеры. Затем возвращаемся в наш уютный отель в Киото, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым открытиям.

День золотого павильона и садов КиотоДень золотого павильона и садов КиотоДень золотого павильона и садов Киото
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

День храмов и улочек старого Киото

Утро — Отправляемся в святилище Фусими-Инари, знаменитое своими тысячами ярко-оранжевых ворот тории, ведущих вверх по склону горы. Прогулка сквозь эти ворота подарит незабываемые впечатления и ощущение священной атмосферы.

День — Посещаем величественный храм Киёмидзу, откуда с деревянной террасы открывается потрясающий вид на весь Киото. Пройдя по тёмному лабиринту храма, почувствуем себя средневековыми монахами, ищущими просветления.

Вечер — Завершаем день прогулкой по очаровательному району Гион с его извилистыми улочками и традиционными японскими домами. Если повезёт, сможем встретить настоящую гейшу, спешащую по своим делам. Атмосфера старой Японии здесь чувствуется в каждом шаге.

День храмов и улочек старого КиотоДень храмов и улочек старого КиотоДень храмов и улочек старого Киото
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Хиросима - город, навсегда вошедший в историю

Седьмой день нашего захватывающего путешествия по Японии обещает быть особенно эмоциональным и волнующим.

Ранним утром, преисполненные предвкушения, мы отправимся в Хиросиму — город, навсегда вошедший в историю человечества. Первым пунктом нашего маршрута станет Мемориальный парк Мира, где мы посетим Купол Гэмбаку — единственное здание, уцелевшее после трагической атомной бомбардировки. Здесь мы почтим память жертв этой ужасной трагедии и задумаемся о хрупкости человеческой жизни и важности мира во всем мире, а также познакомимся с трагической историей города в расположенном рядом Музее мира.

Затем мы отправимся на живописный остров Ицукусима, известный своими плавающими воротами тории. Прогуливаясь по этому священному месту, мы будем очарованы его спокойной, умиротворяющей атмосферой. А чтобы в полной мере насладиться красотой острова, мы совершим увлекательную прогулку на традиционном японском кораблике.

Этот день, наполненный глубокими размышлениями и яркими впечатлениями, оставит неизгладимый след в наших сердцах. Возвращаясь в наш уютный отель, мы будем преисполнены решимости ценить каждый момент нашей жизни

Хиросима - город, навсегда вошедший в историюХиросима - город, навсегда вошедший в историюХиросима - город, навсегда вошедший в историю
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

День у подножия Фудзи

Утро — Отправляемся к подножию величественной горы Фудзи — символа Японии. Прогуливаемся по живописному парку и наслаждаемся захватывающими видами на грандиозный вулкан.

День — Совершаем прогулку на корабле по спокойным водам озера у подножия Фудзи. Здесь открываются потрясающие панорамы, которые вдохновляют и дарят ощущение гармонии.

Вечер — Возвращаемся в уютный традиционный японский домик, чтобы почувствовать атмосферу древних традиций и полюбоваться Фудзи в лучах заката. Завершаем день в расслабляющих горячих источниках (онсэн), отдыхая душой и телом.

День у подножия ФудзиДень у подножия ФудзиДень у подножия Фудзи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

День будущего и поп-культуры Токио

Утро — Возвращаемся в Токио, чтобы погрузиться в мир будущего. Начнём с водной прогулки до района Одайба, где увидим копию Статуи Свободы на фоне футуристических небоскрёбов. Контраст старого и нового, традиций и инноваций здесь завораживает воображение.

День — Посещаем Музей Будущего, где нас ждут невероятные технологические чудеса. Интерактивные экспонаты показывают, каким может стать наш мир через десятилетия, создавая ощущение, будто мы оказались в фантастическом фильме.

Вечер — Завершаем день в районе Акихабара — центре японской поп-культуры. Здесь можно заглянуть в тематические магазины, встретить ярких аниме-персонажей и посетить уютные кафе, оформленные в стиле любимых мультфильмов.

День будущего и поп-культуры ТокиоДень будущего и поп-культуры ТокиоДень будущего и поп-культуры Токио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

День прощания с Японией

Утро — Увы, наше захватывающее путешествие подошло к концу. Сегодня мы готовимся к вылету домой, унося с собой множество незабываемых воспоминаний и ярких впечатлений.

День — Для тех, кто не спешит улетать сразу, есть особые варианты продолжения приключения:

  • посещение Музея Гарри Поттера, чтобы окунуться в атмосферу любимой волшебной вселенной;

  • поездка в очаровательный город Камакура, где можно полюбоваться храмовым комплексом Хасэдэра и сделать фото на фоне впечатляющей статуи Будды под открытым небом (и даже подняться внутрь!).

Вечер — Эти дополнительные экскурсии станут прекрасным завершением путешествия, позволяя насладиться последними мгновениями в Японии. Мы говорим не прощай, а лишь до скорой встречи — ведь впереди нас ждут новые маршруты и открытия!

День прощания с ЯпониейДень прощания с ЯпониейДень прощания с Японией
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Проживание 9 ночей (8 в отелях, 1 в японском доме)
  • Завтраки
  • Каждый день
  • Приветственный ужин в первый день
  • Билеты на скоростные поезда (синкансены), обычные поезда и метро
  • Все экскурсии и входные билеты (музеи, храмы, парки)
  • Чайная церемония
  • Парк с
  • Северными оленями
  • Купание в термальных источниках (онсены)
  • Прогулка по озеру на катере у подножия Фудзи
  • Экскурсия в Хиросиму
  • Русскоговорящий гид и внимательный тур-лидер
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Помощь в оформлении
  • Страховки
  • Лучшая компания и яркие воспоминания
  • Поддержка 24/7
  • Ролик на память
  • Чат с туристами
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты до Токио
  • Виза (оформляется бесплатно в посольстве, дадим партнером или список как делать)
  • Личные расходы (сувениры, питание вне программы)
  • Медицинская страховка (возможно оформление с нашей помощью)
  • Одноместное размещение - по запросу, с доплатой
  • Одноместное проживание + - 900$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:

  • Мини -группа 4-12 чел

  • Средний возраст 25-50 лет

  • Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)

  • Комфортный транспорт

  • Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем

  • Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)

  • Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться

  • Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг

  • Скидываем локации куда сходить

  • Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру

  • Приятные мини подарочки мы любим дарить

  • 80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)

Обратите внимание:

- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25-35 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече

- групповой трансфер подается в день начала тура в 12.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 14.00

- выход по маршруту тура в 15.00

- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств

Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.

Пожелания к путешественнику

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:

- Не хочет проводить время в автобусе

- Устал от пакетных предложений

- Не хочет переплачивать за отдых

- Хочет яркую программу в небольшой группе

- Хочет почувствовать свободу

Визы

Виза (оформляется бесплатно в посольстве Японии), возможна помощь в оформлении

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, одной из целей задумки и основания которого является постоянное открытие новых направлений в мире путешествий! Я посетил больше 42 стран, организовал порядка 100
читать дальшеуменьшить

туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по латинской Америке! Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят свое дело и горят путешествиями! Нас выбирает даже Газпром! С нами путешествует топ-менеджмент российских банков, руководители малого бизнеса, ювелиры, нимфы вдохновляющие своих мужей, исследователи, талантливые врачи, рестораторы, и так далее. Мы умеем работать с VIP сегментом и высокими чеками! Мы сможем выполнить любой ваш запрос, обращайтесь:) Мы любим вас и делаем все возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет! Сегодня я выбираю путешествовать по миру в компании людей, чьи интересы идентичны или близки моим, в числе которых буду рад видеть и Вас, Мы не любим негатив, в классном путешествии он только мешает, мы создаём семью путешественников, чтобы потом объехать вместе весь мир:) С уважением, Андрей

Похожие туры на «Цветущая Япония: Токио - Осака - Нара - Киото - Хиросима - Фудзи»

Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
10 дней
7 отзывов
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
17 июн в 08:00
27 июн в 08:00
223 000 ₽ за человека
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
На автобусе
11 дней
4 отзыва
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 окт в 09:00
16 ноя в 09:00
$3100 за человека
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
На машине
9 дней
3 отзыва
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
8 дней
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
7 июн в 14:30
14 июн в 14:30
$1500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Токио
Все туры из Токио
-8%
278 596 ₽
от 256 544 ₽ за человека