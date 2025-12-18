Вы отправитесь в Токио, чтобы увидеть знаменитые районы — от роскошной Гиндзы до неоновой Сибуи, при
Описание тура
Организационные детали
Полезно знать:
Для оформления визы необходимо наличие действующего загранпаспорта.
В Японии удобнее оплачивать покупки наличными, поэтому рекомендуется иметь при себе йены.
Погода переменчивая: возьмите лёгкую ветровку и зонт.
В большинстве общественных мест требуется снимать обувь, поэтому удобная сменная пара пригодится.
В туре предусмотрено много прогулок, поэтому стоит взять удобную обувь.
Программа тура по дням
Токио: район Гиндза
После прибытия и заселения в отель немного отдохнём, а затем отправимся знакомиться с одним из самых элегантных районов Токио — Гиндзой. Это сердце моды и стиля, где соседствуют исторические здания и современные архитектурные шедевры. Мы прогуляемся вдоль витрин флагманских бутиков мировых брендов и знаменитых японских универмагов Mitsukoshi, Wako и Matsuya, рассмотрим легендарное здание Wako с часами, а также заглянем в уютные художественные галереи.
Гиндза славится и гастрономией: здесь расположено множество первоклассных ресторанов, в том числе отмеченных звёздами «Мишлен». Вечером нас ждёт ужин в классическом японском ресторане, можно будет насладиться аутентичными вкусами Токио (за доплату).
Цукидзи, Харадзюку, Сибуя
Утро начнём с лёгкого завтрака, ведь впереди нас ждёт гастрономическое приключение на рыбном рынке Цукидзи. Это одно из самых колоритных мест Токио: здесь можно попробовать свежайшие суши, сашими и морепродукты на гриле, продегустировать морского ежа и икру, а также полакомиться японскими сладостями — моти и данго. Среди лавок встречаются магазины, где продаются кухонные ножи, чайные наборы и другие сувениры, связанные с японской культурой.
После этого отправимся в район Харадзюку, известный авангардной модой и атмосферой свободы. Прогуляемся по магазинам местных дизайнеров, попробуем уличную еду и окунёмся в ритм современной молодёжной Японии.
День завершим в районе Сибуя — одном из самых оживлённых и узнаваемых мест Токио. Тут находится знаменитая статуя верного пса Хатико и культовый перекрёсток, где одновременно переходят дорогу тысячи людей. После прогулки по вечерним улицам Сибуи нас ждёт ужин в оригинальном карусельном ресторане (за доплату).
Фудзи
Сегодня утром мы отправляемся к Фудзи. Эта гора — не просто природное чудо, а символ Японии, воплощающий её культурное наследие и величие. Фудзи представляет собой почти идеально симметричный конус, возвышающийся над окружающими пейзажами. Это самый высокий вулкан и самая высокая точка Страны восходящего солнца, достигающая высоты 3776,24 метра. Её характерная форма сложилась благодаря нескольким этапам вулканической активности. Вершину Фудзи почти всегда покрывает снег, создавая выразительный контраст с тёмными, каменистыми склонами.
Осака: замок Осака и улица Дотонбори
Утро начнётся с поездки на «Синкансэне». Скоростной, комфортный и пунктуальный. В пути мы насладимся панорамами японской природы и попробуем экибен — традиционные коробочные обеды, созданные специально для путешествий (за доплату).
В Осаке нас ждёт знакомство с замком — одним из главных исторических памятников страны. Величественное сооружение, окружённое садами, хранит память о самурайской эпохе и играет важную роль в истории объединения Японии.
Вечером прогуляемся по знаменитой улице Дотонбори — самой оживлённой части города. Это место, где горят неоновые вывески, звучит музыка и пахнет свежеприготовленной уличной едой. Здесь можно почувствовать настоящий ритм Осаки, которая никогда не спит.
Киото: район Гион и Фусими Инари
Сегодня мы окажемся в сердце древней Японии — Киото. Утро проведём в районе Гион, где сохранился дух старинной столицы. Узкие улочки с деревянными домами, чайные заведения и редкая возможность увидеть гейш и майко (учениц гейш) создают атмосферу прошлого.
Затем отправимся в Фусими Инари — один из самых известных синтоистских храмов Японии. Он посвящён богине Инари, покровительнице урожая и процветания. Путь к храму проходит через тысячи алых тории, образующих впечатляющий туннель, ведущий на гору.
Нара: храмы и олени
Сегодня нас ждёт поездка в Нару — древнюю столицу Японии, где история буквально живёт на каждом шагу. Город известен своими храмами и парками.
Мы прогуляемся по центральным улицам, посетим местные мастерские, где делают знаменитый десерт моти, и, конечно, пообщаемся с дружелюбными оленями — символом города.
Окончание тура
Сегодня прощаемся с Японией. После завтрака соберём вещи, поделимся впечатлениями и отправимся в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|148 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Поездка на скоростном поезде «Синкансэн»
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Токио и обратно из Осаки
- Остальное питание (ориентировочно от $20 в день)
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты (около $100 за весь тур)