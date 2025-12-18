После прибытия и заселения в отель немного отдохнём, а затем отправимся знакомиться с одним из самых элегантных районов Токио — Гиндзой. Это сердце моды и стиля, где соседствуют исторические здания и современные архитектурные шедевры. Мы прогуляемся вдоль витрин флагманских бутиков мировых брендов и знаменитых японских универмагов Mitsukoshi, Wako и Matsuya, рассмотрим легендарное здание Wako с часами, а также заглянем в уютные художественные галереи.

Гиндза славится и гастрономией: здесь расположено множество первоклассных ресторанов, в том числе отмеченных звёздами «Мишлен». Вечером нас ждёт ужин в классическом японском ресторане, можно будет насладиться аутентичными вкусами Токио (за доплату).