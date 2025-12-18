Мои заказы

Погружение в культуру Японии: прошлое и настоящее 4 городов

Увидеть культовые районы Токио, погулять по кварталу гейш в Киото, исследовать Нару и Осаку
Это путешествие станет встречей с многоликой Японией — страной, где традиции соседствуют с передовыми технологиями.

Вы отправитесь в Токио, чтобы увидеть знаменитые районы — от роскошной Гиндзы до неоновой Сибуи, при
желании попробуете свежайшие суши и сашими на рыбном рынке Цукидзи и полюбуетесь Фудзи.

В Киото прогуляетесь по историческому району Гион и пройдёте под алыми воротами Фусими Инари, а в Наре осмотрите древние храмы и познакомитесь с дружелюбными оленями.

Вас ждёт поездка на «Синкансэне», прогулки по улицам Осаки и знакомство со святынями, садами и духом старой Японии.

Описание тура

Организационные детали

Полезно знать:

Для оформления визы необходимо наличие действующего загранпаспорта.

В Японии удобнее оплачивать покупки наличными, поэтому рекомендуется иметь при себе йены.

Погода переменчивая: возьмите лёгкую ветровку и зонт.

В большинстве общественных мест требуется снимать обувь, поэтому удобная сменная пара пригодится.

В туре предусмотрено много прогулок, поэтому стоит взять удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Токио: район Гиндза

После прибытия и заселения в отель немного отдохнём, а затем отправимся знакомиться с одним из самых элегантных районов Токио — Гиндзой. Это сердце моды и стиля, где соседствуют исторические здания и современные архитектурные шедевры. Мы прогуляемся вдоль витрин флагманских бутиков мировых брендов и знаменитых японских универмагов Mitsukoshi, Wako и Matsuya, рассмотрим легендарное здание Wako с часами, а также заглянем в уютные художественные галереи.

Гиндза славится и гастрономией: здесь расположено множество первоклассных ресторанов, в том числе отмеченных звёздами «Мишлен». Вечером нас ждёт ужин в классическом японском ресторане, можно будет насладиться аутентичными вкусами Токио (за доплату).

Токио: район Гиндза
2 день

Цукидзи, Харадзюку, Сибуя

Утро начнём с лёгкого завтрака, ведь впереди нас ждёт гастрономическое приключение на рыбном рынке Цукидзи. Это одно из самых колоритных мест Токио: здесь можно попробовать свежайшие суши, сашими и морепродукты на гриле, продегустировать морского ежа и икру, а также полакомиться японскими сладостями — моти и данго. Среди лавок встречаются магазины, где продаются кухонные ножи, чайные наборы и другие сувениры, связанные с японской культурой.

После этого отправимся в район Харадзюку, известный авангардной модой и атмосферой свободы. Прогуляемся по магазинам местных дизайнеров, попробуем уличную еду и окунёмся в ритм современной молодёжной Японии.

День завершим в районе Сибуя — одном из самых оживлённых и узнаваемых мест Токио. Тут находится знаменитая статуя верного пса Хатико и культовый перекрёсток, где одновременно переходят дорогу тысячи людей. После прогулки по вечерним улицам Сибуи нас ждёт ужин в оригинальном карусельном ресторане (за доплату).

Цукидзи, Харадзюку, Сибуя
3 день

Фудзи

Сегодня утром мы отправляемся к Фудзи. Эта гора — не просто природное чудо, а символ Японии, воплощающий её культурное наследие и величие. Фудзи представляет собой почти идеально симметричный конус, возвышающийся над окружающими пейзажами. Это самый высокий вулкан и самая высокая точка Страны восходящего солнца, достигающая высоты 3776,24 метра. Её характерная форма сложилась благодаря нескольким этапам вулканической активности. Вершину Фудзи почти всегда покрывает снег, создавая выразительный контраст с тёмными, каменистыми склонами.

Фудзи
4 день

Осака: замок Осака и улица Дотонбори

Утро начнётся с поездки на «Синкансэне». Скоростной, комфортный и пунктуальный. В пути мы насладимся панорамами японской природы и попробуем экибен — традиционные коробочные обеды, созданные специально для путешествий (за доплату).

В Осаке нас ждёт знакомство с замком — одним из главных исторических памятников страны. Величественное сооружение, окружённое садами, хранит память о самурайской эпохе и играет важную роль в истории объединения Японии.

Вечером прогуляемся по знаменитой улице Дотонбори — самой оживлённой части города. Это место, где горят неоновые вывески, звучит музыка и пахнет свежеприготовленной уличной едой. Здесь можно почувствовать настоящий ритм Осаки, которая никогда не спит.

Осака: замок Осака и улица Дотонбори
5 день

Киото: район Гион и Фусими Инари

Сегодня мы окажемся в сердце древней Японии — Киото. Утро проведём в районе Гион, где сохранился дух старинной столицы. Узкие улочки с деревянными домами, чайные заведения и редкая возможность увидеть гейш и майко (учениц гейш) создают атмосферу прошлого.

Затем отправимся в Фусими Инари — один из самых известных синтоистских храмов Японии. Он посвящён богине Инари, покровительнице урожая и процветания. Путь к храму проходит через тысячи алых тории, образующих впечатляющий туннель, ведущий на гору.

Киото: район Гион и Фусими Инари
6 день

Нара: храмы и олени

Сегодня нас ждёт поездка в Нару — древнюю столицу Японии, где история буквально живёт на каждом шагу. Город известен своими храмами и парками.

Мы прогуляемся по центральным улицам, посетим местные мастерские, где делают знаменитый десерт моти, и, конечно, пообщаемся с дружелюбными оленями — символом города.

Нара: храмы и олени
7 день

Окончание тура

Сегодня прощаемся с Японией. После завтрака соберём вещи, поделимся впечатлениями и отправимся в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет148 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Поездка на скоростном поезде «Синкансэн»
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Токио и обратно из Осаки
  • Остальное питание (ориентировочно от $20 в день)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты (около $100 за весь тур)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, точное место - по договорённости, с 10:00
Завершение: Осака, точное место - по договорённости, 10:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Токио
Здравствуйте! Меня зовут Евгений Лукконен, я посетил 42 страны, каждая из которых оставила неизгладимый след в моем сердце и подарила бесценный опыт. И теперь я готов поделиться этим богатством с
вами. Я постоянно ищу новые направления, новые впечатления, чтобы делиться ими с вами. Моя цель – не просто показать мир, а помочь вам открыть его для себя, почувствовать себя его частью, стать немного другим после каждого путешествия. Ведь путешествия – это не только перемещение в пространстве, но и путешествие вглубь себя. Приглашаю вас присоединиться к моей команде и вместе познавать мир!

