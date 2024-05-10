Экскурсии выходного дня в Йокогаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Йокогаме на русском языке, цены от $334. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Минато Мирай - символ Йокогамы
На машине
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Погулять по одному из самых интересных и современных районов города и узнать о местной жизни
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
Завтра в 10:30
19 окт в 14:30
$334 за всё до 4 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
19 окт в 10:30
21 окт в 11:00
$348 за всё до 3 чел.
По следам Эраста Фандорина
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Эраста Фандорина
19 окт в 10:30
21 окт в 11:00
$600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Минато Мирай - символ Йокогамы
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • А
    Алексей
    19 апреля 2023
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    5 декабря 2019
    По следам Эраста Фандорина
    Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
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    цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème. Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!

  • Н
    Наталья и Дмитрий
    10 мая 2014
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
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    Мила очень профессиональный, корректный и обаятельный гид. Японию знает и любит и продолжает познавать что-то новое постоянно. Очень рекомендуем всем, кому не подходят традиционное "толкание" в группах на "топовых" туриститческих местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «На выходные»

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  1. Минато Мирай - символ Йокогамы
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Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в октябре 2024
Сейчас в Йокогаме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 334 до 600. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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