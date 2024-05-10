3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Погулять по одному из самых интересных и современных районов города и узнать о местной жизни
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
Завтра в 10:30
19 окт в 14:30
$334 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
19 окт в 10:30
21 окт в 11:00
$348 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
19 окт в 10:30
21 окт в 11:00
$600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей10 мая 2024Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
- ААлексей19 апреля 2023Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
- ААнна5 декабря 2019Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
- ННаталья и Дмитрий10 мая 2014Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в октябре 2024
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