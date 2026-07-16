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и японском. За эти годы я исколесила Японию вдоль и поперёк — от популярных туристических маршрутов до потаённых уголков, скрытых от глаз путешественников. Увидела настоящую Японию и то, как традиции, современность и японская душа сплетаются в нечто особенное. Что я люблю? — Путешествия, храмы, замки и места, где история живёт в каждом камне — Настоящую японскую еду, и поверьте, Япония — это далеко не только суши! — Свежайшее японское пиво (знаю, где самое вкусное!) — Йогу, ретриты, медитации и особенно японскую практику Zazen 坐禅 — расскажу обязательно! Самое главное — я обожаю людей и живое общение. И, конечно же, Японию. Люблю всем сердцем и хочу поделиться этой любовью с вами! Присоединяйтесь — покажу вам Японию, которую вы ещё не знали!