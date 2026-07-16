Йокогама — некогда рыбацкая деревушка, а теперь — крупнейший портовый мегаполис. Здесь старина встречается с футуризмом, а каждый район — это целый отдельный мир.
Вы увидите квартал, построенный на воде, китайские улочки со множеством кафе, старинную набережную и прибрежный парк. А ещё я покажу вам аутентичный ресторан, о котором знают только местные.
Вы увидите квартал, построенный на воде, китайские улочки со множеством кафе, старинную набережную и прибрежный парк. А ещё я покажу вам аутентичный ресторан, о котором знают только местные.
Описание экскурсии
- Район Минато Мирай — символ будущего Йокогамы, построенный прямо на воде. Вы подниметесь по канатной дороге до смотровой и полюбуетесь панорамой города и залива
- Набережная — здесь вы увидите старинный морской вокзал, исторические склады и узнаете, как небольшой рыбацкий посёлок стал международным портом
- Парк «Ямасита» — с яркими цветами и живописными фонтанами. Послушаете о том, как современные японцы любят отдыхать и проводить выходные
- Китайский квартал — с красными воротами, храмами и атмосферными улочками. Вы сможете попробовать стрит-фуд: паровые булочки, хрустящие закуски, ароматные димсамы и десерты. А ещё узнаете про историю района и его значение для города
- Ужин в аутентичном кафе — это нетуристическое место, настоящий гастрономический секрет с блюдами, которые удивляют вкусом и подачей. По желанию можно заменить ужин на поход в аптеку — я помогу выбрать витамины, БАДы и средства по уходу за лицом и телом
Организационные детали
Дегустация стрит-фуда и ужин в кафе оплачиваются дополнительно, я помогу вам с выбором блюд. А если вам нужно полноценное сопровождение во время ужина, то необходимо оплатить питание гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Йокогаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Вот уже 18 лет я живу в Японии — замужем за японцем и мама двоих замечательных детей. По профессии я — преподаватель иностранных языков, лингвист, свободно говорю на русском, английском
Входит в следующие категории Йокогамы
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