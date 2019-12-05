1 отзыв оставили туристы

В сюжете второй части романа Бориса Акунина “Алмазная колесница” молодой чиновник Эраст Фандорин начинает свою японскую эпопею именно в городе Йокогама. Этот город также фигурирует в “Кладбищенских историях”. Всем, кто читал роман, не составит труда представить, как Фандорин прогуливался по холму к югу от квартала Мотомачи, уже тогда известной своими магазинами импортных товаров (обожаемых О-Юми, возлюбленной Фандорина) и уютными кафе.

Там же располагается ставший элитным жилой квартал Яматэ или Блафф. Во времена японской эпопеи Фандорина здесь находилось поселение иностранцев – островок западной цивилизации, который во время изоляционной политики правящего клана Токугава было сложно представить, но после открытия порта Йокогамы для международной торговли в далёком 1859 году это стало возможным.

К сожалению, многие иностранные консульства, жилые особняки с каминами по европейскому образцу и здания клубов были уничтожены сильнейшим землетрясением 1923 года. Но всё же, здесь ещё можно найти каменные особняки резиденций дипломатов и коммерсантов того времени, откуда открываются виды на морской порт. Когда я, с моей фантазией и появившейся эмигрантской ностальгией по всему русскому, прогуливаюсь по этим комнатам, мне видятся фигуры Фандорина, верного слуги Масы, прекрасной О-Юми, могущественного Дона Цурумаки и коварного Буллокса из акунинского романа. В этих особняках настолько точно сохранена обстановка того времени, что многие получили статус исторических памятников или важных государственных культурных объектов.

Люблю я бывать и в единственном деревянном особняке, чудом уцелевшем и поэтому превращённом в музей. Здесь есть гравюры “укиоэ” и рекламные плакаты стыка эпох, фарфор и хрусталь, орган и изящная мебель, старинные книги и список тех неяпонцев, кто внёс вклад в модернизацию Японии и захоронен на Иностранном кладбище по соседству. Среди последних – основатель первой пивоварни, первого цеха по изготовлению мороженого (лакомство западное, ранее не известное японцам), инженер первой железной дороги, издатель первого журнала, первый переводчик Библии, дипломаты и матросы с иностранных кораблей, погибшие в стычках с самураями, не смирившимися с открытием правительством границ для “заморских варваров”.

Давайте возьмем с собой роман “Алмазная колесница” и пройдемся (или проедемся на вело-рикше) по следам Фандорина и О-Юми, а я расскажу все мои любимые йокогамские истории, перемежая их цитатами из романа.

Не стоит откладывать прогулку надолго, если хотите застать атмосферу тихой умиротворённости старого престижного района Яматэ – писатель более года назад анонсировал в своём ЖЖ-блоге, что роман будет экранизирован и съёмки частично пройдут и в Японии – что, полагаю, впоследствии привлечёт на тихие улочки немало русских туристов :)

Кому подойдет экскурсия

- Всем, кто не против провести полдня на ногах (маршрут велорикш ограничен и не всегда доступен для брони)

- Родителям ПОСЛУШНЫХ детей (иначе нас вежливо, но очень твёрдо попросят покинуть особняки-музеи).

- Всем, для кого не является проблемой снимать обувь, чтобы увидеть нечто интересное. В некоторых особняках-музеях требуется сменить уличную обувь на предоставляемые тапочки. Зимой это скорее не очень приятный сюрприз, поэтому лучше захватить запасные тёплые носки или же свои тапочки :)