1 отзыв оставили туристы

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По следам Эраста Фандорина

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

450 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Mila
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Mila – Гид в Йокогаме
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина

В сюжете второй части романа Бориса Акунина “Алмазная колесница” молодой чиновник Эраст Фандорин начинает свою японскую эпопею именно в городе Йокогама. Этот город также фигурирует в “Кладбищенских историях”. Всем, кто читал роман, не составит труда представить,  как Фандорин прогуливался по холму к югу от квартала Мотомачи, уже тогда известной своими магазинами импортных товаров (обожаемых О-Юми, возлюбленной Фандорина) и уютными кафе.

Там же располагается ставший элитным жилой квартал Яматэ или Блафф.  Во времена японской эпопеи Фандорина здесь находилось поселение иностранцев –  островок западной цивилизации, который во время изоляционной политики правящего клана Токугава было сложно представить, но после открытия порта Йокогамы для международной торговли в далёком 1859 году это стало возможным. 

К сожалению, многие иностранные консульства, жилые особняки с каминами по европейскому образцу и здания клубов были уничтожены сильнейшим землетрясением 1923 года. Но всё же, здесь ещё можно найти каменные особняки резиденций дипломатов и коммерсантов того времени, откуда открываются виды на морской порт. Когда я, с моей фантазией и появившейся эмигрантской ностальгией по всему русскому, прогуливаюсь по этим комнатам, мне видятся фигуры Фандорина, верного слуги Масы, прекрасной О-Юми, могущественного Дона Цурумаки и коварного Буллокса из акунинского романа. В этих особняках настолько точно сохранена обстановка того времени, что многие получили статус исторических памятников или важных государственных культурных объектов. 

Люблю я бывать и в единственном деревянном особняке, чудом уцелевшем и поэтому превращённом в музей. Здесь есть гравюры “укиоэ” и рекламные плакаты стыка эпох, фарфор и хрусталь, орган и изящная мебель, старинные книги и список тех неяпонцев, кто внёс вклад в модернизацию Японии и захоронен на Иностранном кладбище по соседству. Среди последних – основатель первой пивоварни, первого цеха по изготовлению мороженого (лакомство западное, ранее не известное японцам), инженер первой железной дороги, издатель первого журнала, первый переводчик Библии, дипломаты и матросы с иностранных кораблей, погибшие в стычках с самураями, не смирившимися с открытием правительством границ для “заморских варваров”.

Давайте возьмем с собой роман “Алмазная колесница” и пройдемся (или проедемся на вело-рикше) по следам Фандорина и О-Юми, а я расскажу все мои любимые йокогамские истории, перемежая их цитатами из романа.

Не стоит откладывать прогулку надолго, если хотите застать атмосферу тихой умиротворённости старого престижного района Яматэ – писатель более года назад анонсировал в своём ЖЖ-блоге, что роман будет экранизирован и съёмки частично пройдут и в Японии – что, полагаю, впоследствии привлечёт на тихие улочки  немало русских туристов :)

Кому подойдет экскурсия

- Всем, кто не против провести полдня на ногах (маршрут велорикш ограничен и не всегда доступен для брони)

- Родителям ПОСЛУШНЫХ детей (иначе нас вежливо, но очень твёрдо попросят покинуть особняки-музеи). 

- Всем, для кого не является проблемой снимать обувь, чтобы увидеть нечто интересное. В некоторых особняках-музеях требуется сменить уличную обувь на предоставляемые тапочки. Зимой это скорее не очень приятный сюрприз, поэтому лучше захватить запасные тёплые носки или же свои тапочки :)

Организационные детали

  • Желательно заказывать экскурсию на будний день — будет меньше народу везде и прогулка будет более расслабленной.
  • Дни, когда некоторые особняки закрыты, разнятся (но большинство закрыты по понедельникам или средам), поэтому предпочтительнее иметь несколько вариантов дат для прогулки.
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина
По следам Эраста Фандорина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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1 отзыв оставили туристы

Анна
5 декабря 2019
Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème. Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!

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