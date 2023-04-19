Индивидуальная
4 часа
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€233 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Путешествие в японский город с очень европейским характером
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей19 апреля 2023Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
- ААнна5 декабря 2019Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
- ННаталья и Дмитрий10 мая 2014Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Пешеходные»
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