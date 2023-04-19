Необычные экскурсии по Йокогаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Йокогаме на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
$380 за всё до 3 чел.
По следам Эраста Фандорина
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Эраста Фандорина
$600 за всё до 4 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Увидеть всё самое интересное в компании знатока города
9 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    19 апреля 2023
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    5 декабря 2019
    По следам Эраста Фандорина
    Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
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    цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème. Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!

  • Н
    Наталья и Дмитрий
    10 мая 2014
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
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    Мила очень профессиональный, корректный и обаятельный гид. Японию знает и любит и продолжает познавать что-то новое постоянно. Очень рекомендуем всем, кому не подходят традиционное "толкание" в группах на "топовых" туриститческих местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в декабре 2024
Сейчас в Йокогаме в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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