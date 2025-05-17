Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Эраста Фандорина
«Люблю я бывать и в единственном деревянном особняке, чудом уцелевшем и поэтому превращённом в музей»
12 дек в 11:00
13 дек в 09:00
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Порт Будущего
Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью
«Посетите с детьми музей промышленной корпорации Mitsubishi»
12 дек в 09:00
16 янв в 09:00
$344 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила17 мая 2025Экскурсия по Йокогаме очень хорошо построена, интересный рассказ Анастасии. Мы увидели разную Йокогаму и набережную, и китайский квартал и современный высотный центр, замечательный парк. Это уже вторая экскурсия с Анастасией, советую всем.
- ЕЕлена16 октября 2024Анастасия, спасибо за чудесный день, спасибо за прекрасную прогулку по Йокогаме. Посещаю Японию не впервые, а с Йокогамрй познакомилась лишь
- ГГеоргий7 августа 2024Мы воспользовались этой экскурсией в комбинации с ещё одной «10 сокровищ деревянного зодчества». Получился маршрут одного дня от современного благоустроенного
- ААнна5 декабря 2019Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
