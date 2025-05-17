Мои заказы

Музеи и искусство Йокогамы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Йокогаме на русском языке, цены от $344. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
По следам Эраста Фандорина
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Эраста Фандорина
«Люблю я бывать и в единственном деревянном особняке, чудом уцелевшем и поэтому превращённом в музей»
12 дек в 11:00
13 дек в 09:00
$600 за всё до 4 чел.
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Порт Будущего
Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью
«Посетите с детьми музей промышленной корпорации Mitsubishi»
12 дек в 09:00
16 янв в 09:00
$344 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    17 мая 2025
    Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
    Экскурсия по Йокогаме очень хорошо построена, интересный рассказ Анастасии. Мы увидели разную Йокогаму и набережную, и китайский квартал и современный высотный центр, замечательный парк. Это уже вторая экскурсия с Анастасией, советую всем.
  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
    Анастасия, спасибо за чудесный день, спасибо за прекрасную прогулку по Йокогаме. Посещаю Японию не впервые, а с Йокогамрй познакомилась лишь
    читать дальше

    в последний приезд. Город разительно отличается от Токио атмосферой, обилием европейской застройки, наличием "своего стиля". Поразила забота, с которой японцы сохраняют своё прошлое. Первое знакомство с Йокогамой получилось свыше моих ожиданий, но не вышло бы так без прекрасного гида. Анастасия познакомила с городом, рассказала много интересных фактов о жизни японцев, обратила внимание на многие детали, дала рекомендации. Если хотите отличного гида в Йокогаме - без сомнения обращайтесь к Анастасии, познакомит и поможет влюбиться в самый элегантный город Японии.

  • Г
    Георгий
    7 августа 2024
    Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
    Мы воспользовались этой экскурсией в комбинации с ещё одной «10 сокровищ деревянного зодчества». Получился маршрут одного дня от современного благоустроенного
    читать дальше

    города к зелёным традиционным ландшафтам старинной Японии. С высоты башни Land Tower увидели токийский залив, просторный и чистый. В Йокогаме есть самый большой китайский квартал, корабельный порт, но всё так упорядоченно и красиво! Сомневались насчет музея, но тоже понравилось! Анастасия завлекательно рассказывает об отношениях и правилах поведения японцев, поясняет кучу традиций, которые мы сами разглядели бы с трудом. Остались довольны сегодняшним днём, и пожалели лишь о том, что встретились с таким гидом только в последний день своей поездки. Всем рекомендуем!

  • А
    Анна
    5 декабря 2019
    По следам Эраста Фандорина
    Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
    читать дальше

    цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème.
    Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!

