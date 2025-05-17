читать дальше

города к зелёным традиционным ландшафтам старинной Японии. С высоты башни Land Tower увидели токийский залив, просторный и чистый. В Йокогаме есть самый большой китайский квартал, корабельный порт, но всё так упорядоченно и красиво! Сомневались насчет музея, но тоже понравилось! Анастасия завлекательно рассказывает об отношениях и правилах поведения японцев, поясняет кучу традиций, которые мы сами разглядели бы с трудом. Остались довольны сегодняшним днём, и пожалели лишь о том, что встретились с таким гидом только в последний день своей поездки. Всем рекомендуем!