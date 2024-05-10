Экскурсии проходящие только летом в Йокогаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Йокогаме на русском языке, цены от €209. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Минато Мирай - символ Йокогамы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Минато Мирай - символ Йокогамы
Погулять по одному из самых интересных и современных районов города и узнать о местной жизни
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
10 июня в 14:30
14 июня в 13:30
209 за всё до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
233 за всё до 3 чел.
По следам Эраста Фандорина
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
По следам Эраста Фандорина
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
550 за всё до 4 чел.
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Путешествие в японский город с очень европейским характером
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Минато Мирай - символ Йокогамы
    Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
  • А
    Алексей
    19 апреля 2023
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    5 декабря 2019
    По следам Эраста Фандорина
    Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
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    цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème. Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!

  • Н
    Наталья и Дмитрий
    10 мая 2014
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
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    Мила очень профессиональный, корректный и обаятельный гид. Японию знает и любит и продолжает познавать что-то новое постоянно. Очень рекомендуем всем, кому не подходят традиционное "толкание" в группах на "топовых" туриститческих местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в июне 2024
Сейчас в Йокогаме в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 209 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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