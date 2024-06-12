Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой

Путешествие в японский город с очень европейским характером
Мало кто знает, что именно Йокогама стала местом превращения загадочной страны самураев в одну из ведущих держав мира. Я покажу разные по атмосфере кварталы и расскажу о значении этого города.

События в его истории гораздо ближе древних японских сражений и интриг императорского двора, поэтому лёгкий культурный экскурс будет занимателен для всех возрастов.
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы попадёте в компактный и уютный микрорайон Йокогамы с красивым названием Порт Будущего.
  • Полюбуетесь видами на двухуровневый канатный мост Бей Бридж, огромный залив Йокогама и широчайшую прогулочную зону на побережье.
  • Посетите с детьми музей промышленной корпорации Mitsubishi.
  • Подниметесь на 69-й этаж городских башен.
  • И совершите маленькое небесное путешествие в кабине канатной дороги.

Что ещё будем делать:

  • Составим рейтинг самых больших японских городов.
  • Расставим приоритеты жизни в Токио и Йокогаме.
  • Порассуждаем, для чего Йокогаме крупный порт.
  • Вспомним великого комика Чарли Чаплина и обсудим причины японского заговора и покушения на его жизнь.
  • Поймём, для кого так вкусно готовят в китайском квартале Чайна Таун.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей – ¥800/чел., на смотровую площадку – ¥1000/чел., на канатную дорогу – ¥1000/чел.
  • Возможны встреча и выезд из Токио. Дополнительно – ¥700–1000/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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