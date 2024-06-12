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Мало кто знает, что именно Йокогама стала местом превращения загадочной страны самураев в одну из ведущих держав мира. Я покажу разные по атмосфере кварталы и расскажу о значении этого города.



События в его истории гораздо ближе древних японских сражений и интриг императорского двора, поэтому лёгкий культурный экскурс будет занимателен для всех возрастов.