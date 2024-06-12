Мало кто знает, что именно Йокогама стала местом превращения загадочной страны самураев в одну из ведущих держав мира. Я покажу разные по атмосфере кварталы и расскажу о значении этого города.
События в его истории гораздо ближе древних японских сражений и интриг императорского двора, поэтому лёгкий культурный экскурс будет занимателен для всех возрастов.
События в его истории гораздо ближе древних японских сражений и интриг императорского двора, поэтому лёгкий культурный экскурс будет занимателен для всех возрастов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы попадёте в компактный и уютный микрорайон Йокогамы с красивым названием Порт Будущего.
- Полюбуетесь видами на двухуровневый канатный мост Бей Бридж, огромный залив Йокогама и широчайшую прогулочную зону на побережье.
- Посетите с детьми музей промышленной корпорации Mitsubishi.
- Подниметесь на 69-й этаж городских башен.
- И совершите маленькое небесное путешествие в кабине канатной дороги.
Что ещё будем делать:
- Составим рейтинг самых больших японских городов.
- Расставим приоритеты жизни в Токио и Йокогаме.
- Порассуждаем, для чего Йокогаме крупный порт.
- Вспомним великого комика Чарли Чаплина и обсудим причины японского заговора и покушения на его жизнь.
- Поймём, для кого так вкусно готовят в китайском квартале Чайна Таун.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей – ¥800/чел., на смотровую площадку – ¥1000/чел., на канатную дорогу – ¥1000/чел.
- Возможны встреча и выезд из Токио. Дополнительно – ¥700–1000/чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anastasia — ваш гид в Йокогаме
Провёл экскурсии для 124 туристов
10 лет занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
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