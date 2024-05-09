Выбирайте и другие экскурсии в Йокогаме

Погулять по самым интересным и современным районам города и узнать о местной жизни
Йокогама — город, где японские традиции органично сочетаются с международным духом.
Символом современной Йокогамы стал квартал Минато Мирай — «Порт Будущего», выросший на месте старых доков и складов и превратившийся в читать дальшеуменьшить
эффектный деловой и культурный центр с панорамами залива.
Всего в нескольких шагах начинается исторический центр — районы, с которых началась история Йокогамы как первого открытого порта Японии. Старые улицы и здания позволяют увидеть город с другой, более глубокой и аутентичной стороны.
Минато Мирай известен одной из красивейших городских застроек в Японии. Вы увидите самое высокое жилое здание в стране — Лэндмарк-Тауэр — и полюбуетесь видом на залив с роскошным парусником «Ниппон Мару». Погуляете по живописной и ухоженной набережной, рассмотрите гигантский мост Йокогама Бэй Бридж, оцените вечернюю иллюминацию района и, по желанию, покатаетесь на аттракционах в парке «Космо Ворлд».
Историческая Йокогама
По пути к парку Ямасита и Китайскому кварталу вы познакомитесь с исторической частью Йокогамы — районами, где формировался облик первого открытого порта Японии. Здесь находятся знаменитые Акарэнга, улица Басямичи, три легендарные башни Йокогамы и другие места, хранящие дух эпохи Мэйдзи. Именно здесь становится ясно, как Йокогама превратилась в японское «окно в Европу».
Парк Ямасита и Китайский квартал
Вы посетите не только Минато Мирай, но и расположенные неподалеку интересные места. Например, парк Ямасита, протянувшийся на 750 метров вдоль береговой линии Йокогамы и знаменитый великолепными видами на море и на город. Кроме того, погуляете по Китайскому кварталу, подниметесь на обзорную башню и услышите о японских правилах и обычаях.
Организационные детали
В Йокогаме много музеев. По желанию мы можем включить их в маршрут
По желанию подарим вам ваше имя, каллиграфически написанное японскими иероглифами (просим уведомить нас не позднее чем за 3 дня до даты экскурсии)
Еда, напитки, аттракционы и музеи (если вы решите их посетить) оплачиваются дополнительно + билеты для гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Йокогама или Сакурагичё
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Йокогаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 476 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увидеть удивительную и прекрасную Японию! Мы знаем эту страну, её язык, культуру, бизнес и другие интересные аспекты. Мы — команда из двух гидов, имеющих более 20 лет читать дальшеуменьшить
опыта работы с туристами, бизнесменами и делегациями. Мы готовы выполнить самые сложные программы и проекты, обеспечить экскурсии на английском языке и многое другое. С нами вы прекрасно проведёте время и посетите самые интересные места в Японии. Кроме того, для бизнесменов мы предоставляем услуги по посещению выставок, заводов, организации бизнес-мероприятий, переговоров с японскими партнерами и многое другое. Свяжитесь с нами, и мы обязательно ответим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
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