Выбирайте и другие экскурсии в Йокогаме

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Минато Мирай — символ Йокогамы

Погулять по одному из самых интересных и современных районов города и узнать о местной жизни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на станции Йокогама или Сакурагичё
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

Евгения
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Евгения – представитель в Йокогаме
Йокогама сочетает японские традиции и веяния международного бизнеса.

Подтверждением тому стал квартал Минато Мирай — «Порт Будущего».

Бывший когда-то торговым портом со складами и доками, сегодня это культурно-административный центр города, впечатляющий необычной архитектурой и прекрасными видами на залив.
Минато Мирай — символ Йокогамы
Минато Мирай — символ Йокогамы

Что вас ожидает

Грандиозный Минато Мирай
Минато Мирай известен одной из красивейших городских застроек в Японии. Вы увидите самое высокое жилое здание в стране — Лэндмарк-Тауэр — и полюбуетесь видом на залив с роскошным парусником «Ниппон Мару». Погуляете по живописной и ухоженной набережной, рассмотрите гигантский мост Йокогама Бэй Бридж, оцените вечернюю иллюминацию района и, по желанию, покатаетесь на аттракционах в парке «Космо Ворлд».

Парк Ямасита и Китайский квартал
Вы посетите не только Минато Мирай, но и расположенные неподалеку интересные места. Например, парк Ямасита, протянувшийся на 750 метров вдоль береговой линии Йокогамы и знаменитый великолепными видами на море и на город. Кроме того, погуляете по Китайскому кварталу, подниметесь на обзорную башню и услышите о японских правилах и обычаях.

Организационные детали

  • В Йокогаме много музеев. По желанию мы можем включить их в маршрут.
  • Еда, напитки, транспорт между удаленными объектами, аттракционы и музеи (если вы решите их посетить) оплачиваются дополнительно + билеты для гида
Минато Мирай — символ Йокогамы
Минато Мирай — символ Йокогамы
Минато Мирай — символ Йокогамы
Минато Мирай — символ Йокогамы
Минато Мирай — символ Йокогамы
Минато Мирай — символ Йокогамы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на станции Йокогама или Сакурагичё.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Мы команда из двух гидов. Живем в Японии более 15 лет, владеем японским и английским языками и прекрасно разбираемся в тонкостях местной жизни. С нами вы хорошо проведете время и узнаете о многих чудесных местах!
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