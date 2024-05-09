Выбирайте и другие экскурсии в Йокогаме

Йокогама — город, где японские традиции органично сочетаются с международным духом.Символом современной Йокогамы стал квартал Минато Мирай — «Порт Будущего», выросший на месте старых доков и складов и превратившийся в

эффектный деловой и культурный центр с панорамами залива. Всего в нескольких шагах начинается исторический центр — районы, с которых началась история Йокогамы как первого открытого порта Японии. Старые улицы и здания позволяют увидеть город с другой, более глубокой и аутентичной стороны.

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Описание экскурсии

Грандиозный Минато Мирай

Минато Мирай известен одной из красивейших городских застроек в Японии. Вы увидите самое высокое жилое здание в стране — Лэндмарк-Тауэр — и полюбуетесь видом на залив с роскошным парусником «Ниппон Мару». Погуляете по живописной и ухоженной набережной, рассмотрите гигантский мост Йокогама Бэй Бридж, оцените вечернюю иллюминацию района и, по желанию, покатаетесь на аттракционах в парке «Космо Ворлд».

Историческая Йокогама

По пути к парку Ямасита и Китайскому кварталу вы познакомитесь с исторической частью Йокогамы — районами, где формировался облик первого открытого порта Японии. Здесь находятся знаменитые Акарэнга, улица Басямичи, три легендарные башни Йокогамы и другие места, хранящие дух эпохи Мэйдзи. Именно здесь становится ясно, как Йокогама превратилась в японское «окно в Европу».

Парк Ямасита и Китайский квартал

Вы посетите не только Минато Мирай, но и расположенные неподалеку интересные места. Например, парк Ямасита, протянувшийся на 750 метров вдоль береговой линии Йокогамы и знаменитый великолепными видами на море и на город. Кроме того, погуляете по Китайскому кварталу, подниметесь на обзорную башню и услышите о японских правилах и обычаях.

Организационные детали