Выбирайте и другие экскурсии в Йокогаме

Что вас ожидает

Грандиозный Минато Мирай

Минато Мирай известен одной из красивейших городских застроек в Японии. Вы увидите самое высокое жилое здание в стране — Лэндмарк-Тауэр — и полюбуетесь видом на залив с роскошным парусником «Ниппон Мару». Погуляете по живописной и ухоженной набережной, рассмотрите гигантский мост Йокогама Бэй Бридж, оцените вечернюю иллюминацию района и, по желанию, покатаетесь на аттракционах в парке «Космо Ворлд».

Парк Ямасита и Китайский квартал

Вы посетите не только Минато Мирай, но и расположенные неподалеку интересные места. Например, парк Ямасита, протянувшийся на 750 метров вдоль береговой линии Йокогамы и знаменитый великолепными видами на море и на город. Кроме того, погуляете по Китайскому кварталу, подниметесь на обзорную башню и услышите о японских правилах и обычаях.