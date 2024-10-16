Увидеть самое главное в Йокогаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Йокогаме на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Пешая
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Порт Будущего
Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью
Сегодня в 13:30
15 янв в 08:00
$344 за всё до 4 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Увидеть всё самое интересное в компании знатока города
9 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
С ветерком по Йокогаме
На велосипеде
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
С ветерком по Йокогаме
Прокатиться на велосипеде по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$273 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
    Анастасия, спасибо за чудесный день, спасибо за прекрасную прогулку по Йокогаме. Посещаю Японию не впервые, а с Йокогамрй познакомилась лишь
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    в последний приезд. Город разительно отличается от Токио атмосферой, обилием европейской застройки, наличием "своего стиля". Поразила забота, с которой японцы сохраняют своё прошлое. Первое знакомство с Йокогамой получилось свыше моих ожиданий, но не вышло бы так без прекрасного гида. Анастасия познакомила с городом, рассказала много интересных фактов о жизни японцев, обратила внимание на многие детали, дала рекомендации. Если хотите отличного гида в Йокогаме - без сомнения обращайтесь к Анастасии, познакомит и поможет влюбиться в самый элегантный город Японии.

  • Г
    Георгий
    7 августа 2024
    Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
    Мы воспользовались этой экскурсией в комбинации с ещё одной «10 сокровищ деревянного зодчества». Получился маршрут одного дня от современного благоустроенного
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    города к зелёным традиционным ландшафтам старинной Японии. С высоты башни Land Tower увидели токийский залив, просторный и чистый. В Йокогаме есть самый большой китайский квартал, корабельный порт, но всё так упорядоченно и красиво! Сомневались насчет музея, но тоже понравилось! Анастасия завлекательно рассказывает об отношениях и правилах поведения японцев, поясняет кучу традиций, которые мы сами разглядели бы с трудом. Остались довольны сегодняшним днём, и пожалели лишь о том, что встретились с таким гидом только в последний день своей поездки. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в декабре 2024
Сейчас в Йокогаме в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 273 до 344. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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