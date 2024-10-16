5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Порт Будущего
Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью
Сегодня в 13:30
15 янв в 08:00
$344 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Увидеть всё самое интересное в компании знатока города
9 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
С ветерком по Йокогаме
Прокатиться на велосипеде по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$273 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 октября 2024Анастасия, спасибо за чудесный день, спасибо за прекрасную прогулку по Йокогаме. Посещаю Японию не впервые, а с Йокогамрй познакомилась лишь
- ГГеоргий7 августа 2024Мы воспользовались этой экскурсией в комбинации с ещё одной «10 сокровищ деревянного зодчества». Получился маршрут одного дня от современного благоустроенного
Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Самое главное»
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