Мои заказы

Экскурсии по Инчхону на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Инчхоне на русском языке, цены от $487. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Инчхон
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Инчхон
Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
$584 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Инчхон
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Инчхон
Увидеть главные места города и узнать о местной жизни
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$487 за всё до 4 чел.
Многогранный город Инчхон
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Многогранный город Инчхон
Увидеть и узнать самое главное в приморском брате Сеула
Начало: В отеле Сеула, аэропорту или другом месте по догов...
20 июл в 10:00
21 июл в 10:00
$640 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2025
    Добро пожаловать в Инчхон
    Все на высшем уровне- Инна удивительный человек- которого хочется слушать бесконечно
  • Л
    Ляззат
    19 октября 2024
    Знакомьтесь, Инчхон
    Очень интересная экскурсия, красивые места, познавательная информация, комфортное передвижение, гид классный интересный очень душевный 🌸🌸🌸🫶🏼
    Очень интересная экскурсия, красивые места, познавательная информация, комфортное передвижение, гид классный интересный очень душевный 🌸🌸🌸🫶🏼Очень интересная экскурсия, красивые места, познавательная информация, комфортное передвижение, гид классный интересный очень душевный 🌸🌸🌸🫶🏼Очень интересная экскурсия, красивые места, познавательная информация, комфортное передвижение, гид классный интересный очень душевный 🌸🌸🌸🫶🏼Очень интересная экскурсия, красивые места, познавательная информация, комфортное передвижение, гид классный интересный очень душевный 🌸🌸🌸🫶🏼
  • О
    Ольга
    11 ноября 2023
    Знакомьтесь, Инчхон
    Хотим всей семьей поблагодарить Анжелу. Это была потрясающая экскурсия, интересно было и взрослым и детям. Анджела отвечала на наши вопросы,
    читать дальше

    рассказывая гораздо больше и увлекательнее, чем мы могли представить!. Мы гуляли в красивых местах, пробовали вкуснейшие блюда и наслаждались атмосферой мест, которые посещали. Очень заботливая и профессиональная Анжела помогла оставить наилучшие впечатления. Огромное спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Инчхону в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Инчхоне
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Инчхон
  2. Добро пожаловать в Инчхон
  3. Многогранный город Инчхон
Сколько стоит экскурсия по Инчхону в июле 2025
Сейчас в Инчхоне в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 487 до 640. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Инчхоне (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 3 ⭐ отзыва, цены от $487. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь