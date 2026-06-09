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Пусан — не просто курорт, а город с характером, историей и особой атмосферой. Вы увидите современные панорамы и колоритные районы. Мы поговорим о том, как Пусан стал главным морским городом Кореи и чем он отличается от Сеула.



Я помогу разобраться в корейской культуре и менталитете и раскрою детали, которые обычно остаются за кадром.