Пусан — не просто курорт, а город с характером, историей и особой атмосферой. Вы увидите современные панорамы и колоритные районы. Мы поговорим о том, как Пусан стал главным морским городом Кореи и чем он отличается от Сеула.
Я помогу разобраться в корейской культуре и менталитете и раскрою детали, которые обычно остаются за кадром.
Я помогу разобраться в корейской культуре и менталитете и раскрою детали, которые обычно остаются за кадром.
Описание экскурсии
- Хэдон Ёнгунгса — уникальный буддийский храм на скалах у самого моря, путь к которому проходит по символическим 108 ступеням.
- Хэундэ — самый известный пляж города, где современный Пусан встречается с морем. Просторный берег, небоскрёбы и курортная атмосфера создают контраст ритма мегаполиса и расслабленного отдыха.
- Прозрачный мост — стеклянная смотровая площадка над морем — постоим прямо над волнами.
- Переезд в старый город через мосты. Живописный маршрут, во время которого нам откроются панорамы побережья, портовой части Пусана и знаменитых мостов.
- Чагальчи — главный рыбный рынок Кореи. Здесь можно увидеть всё разнообразие морепродуктов и попробовать свежайшие блюда.
Вы узнаете:
- как Пусан развивался после войны и стал вторым по значимости в Корее.
- почему Хэдон Ёнгунгса считается одним из самых необычных храмов страны и какую роль играет буддизм в жизни корейцев.
- как Хэундэ превратился из рыбацкого побережья в главный курорт Кореи и символ современного Пусана.
- почему стеклянный мост над морем связан с природной символикой страны.
- что едят местные и как выбирать морепродукты.
- как когда-то бедный район Камчон-Вилладж превратился в арт-пространство.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от количества участников.
- Дополнительные расходы (по желанию): обед ~15 000–25 000 вон с чел. ($10-20), билеты на туристические аттракционы, подъём на смотровую площадку на 99 этаже.
- Могу провести экскурсию для групп до 15 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом месте по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Южной Корее уже более 12 лет и глубоко изучаю её культуру и историю. Обучалась в институте корейской истории, что позволило мне системно понять развитие страны — от
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