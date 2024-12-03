Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка

Фото-прогулка в Сеуле: королевские дворцы, традиционная одежда и фотосессия. Узнайте историю Кореи и насладитесь видами города
Почувствуйте себя принцем или принцессой эпохи Чосон на уникальной фото-прогулке в Сеуле. Посетите дворцы Чхандоккун и Чхангёнгун, где будет организована фотосессия в премиум ханбоках.

Прогуляйтесь по аутентичным улицам города, обсудите историю
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и культуру Кореи, а также насладитесь видом на дворец Кёнбоккун. Завершите день ужином с корейским барбекю. В стоимость включены услуги гида и фотографа, аренда ханбока и входные билеты. Фотографии в ретуши будут готовы через 2 недели

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия в ханбоках
  • 🏰 Посещение дворцов Чхандоккун и Чхангёнгун
  • 📚 Узнайте историю и культуру Кореи
  • 🌆 Прогулка по аутентичным улицам Сеула
  • 🍲 Ужин с корейским барбекю
    • Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка
    Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка
    Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка

    Что можно увидеть

  • Чхандоккун
  • Чхангёнгун
  • Кёнбоккун
  • Кванхвамун
  • Чхонгечхон

    • Описание фото-прогулки

    • Вы побываете в двух королевских дворцах — Чхандоккуне, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Чхангёнгуне.
    • Во дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках — традиционной корейской одежде. Я ценю эстетику и арендую ханбоки только премиум класса, с хорошим качеством ткани, чтобы сохранить историческую достоверность.
    • Фотограф сделает индивидуальные фото для каждого, а я расскажу про историю дворцов и Кореи в целом.
    • Затем прогуляемся по аутентичной улице, где увидим много кофеен и ресторанчиков с интересным дизайном.
    • Обсудим устройство корейского общества, социальные проблемы, экономический феномен, религию, образование и как всё это отражается на жизни обычного человека.
    • Дойдём до площади Кванхвамун и заглянем на смотровую площадку, с которой открывается вид на главный дворец Кёнбоккун. Конечно же, посетим и сам дворец.
    • Ближе к вечеру прогуляемся вдоль канала Чхонгечхон и заглянем в ресторан с корейским барбекю на ужин.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и фотографа, аренда ханбока, входные билеты во дворцы.
    • В течение 2 недель через Google диск или по почте вы получите 15-20 кадров в полной ретуши для каждого участника.
    • Дополнительно оплачиваются еда и напитки.
    • Бонусом предлагаю мобильную фото- и видеосъёмку на протяжении всей экскурсии. Мобильные фото в полной цветокоррекции отправлю в течение 2–3 дней после экскурсии.

    Стоимость фото-прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$308
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе станции метро Anguk
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Сеула

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