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Хотите узнать, каково живётся экспату в Азии? У меня есть куча историй об этом, смешных и не очень, ведь я была тем самым экспатом 10 лет. Расскажу про историю Кореи, начиная с древнего Чосона и до наших дней так, чтобы вы не заскучали. Буду вашим консультантом по корейской системе ухода за кожей. Вы не найдёте дорамы, которую я не знаю, и я проведу вас по местам съёмок самых знаменитых из них. Хотите в кофейни с самыми красивыми интерьерами? Я посетила их все и составила для вас список, который постоянно обновляю. Я тот ещё шопоголик, поэтому обошла половину магазинов в городе. Поверьте, эти мои знания пригодятся вам, если вы захотите что-то купить. До встречи в Сеуле!