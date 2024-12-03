Почувствуйте себя принцем или принцессой эпохи Чосон на уникальной фото-прогулке в Сеуле. Посетите дворцы Чхандоккун и Чхангёнгун, где будет организована фотосессия в премиум ханбоках.
Прогуляйтесь по аутентичным улицам города, обсудите историю
Прогуляйтесь по аутентичным улицам города, обсудите историю
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
- Вы побываете в двух королевских дворцах — Чхандоккуне, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Чхангёнгуне.
- Во дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках — традиционной корейской одежде. Я ценю эстетику и арендую ханбоки только премиум класса, с хорошим качеством ткани, чтобы сохранить историческую достоверность.
- Фотограф сделает индивидуальные фото для каждого, а я расскажу про историю дворцов и Кореи в целом.
- Затем прогуляемся по аутентичной улице, где увидим много кофеен и ресторанчиков с интересным дизайном.
- Обсудим устройство корейского общества, социальные проблемы, экономический феномен, религию, образование и как всё это отражается на жизни обычного человека.
- Дойдём до площади Кванхвамун и заглянем на смотровую площадку, с которой открывается вид на главный дворец Кёнбоккун. Конечно же, посетим и сам дворец.
- Ближе к вечеру прогуляемся вдоль канала Чхонгечхон и заглянем в ресторан с корейским барбекю на ужин.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и фотографа, аренда ханбока, входные билеты во дворцы.
- В течение 2 недель через Google диск или по почте вы получите 15-20 кадров в полной ретуши для каждого участника.
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки.
- Бонусом предлагаю мобильную фото- и видеосъёмку на протяжении всей экскурсии. Мобильные фото в полной цветокоррекции отправлю в течение 2–3 дней после экскурсии.
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$308
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Anguk
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сеуле
Привет, я Ира! Первый раз приехала в Корею в 2014 году и с тех пор не перестаю изучать местную культуру, сейчас гуляю по Сеулу больше 300 км пешком в месяц.Задать вопрос
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