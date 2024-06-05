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оказалась невероятно познавательной и атмосферной, оставив только самые положительные впечатления. Во-первых, хочу отметить богатство информации, которую Лера предоставила нам в ходе экскурсии. Она рассказала о городе так много интересного, что я буквально погружался в каждую историю, каждый факт. Лера делилась знаниями о культуре, истории и современной жизни Сеула с такой увлеченностью, что даже самые мелкие детали становились важными и значимыми. Ее рассказы были полны живых примеров и личных впечатлений, что делало их еще более увлекательными. Во-вторых, атмосфера прогулки была просто великолепной. Лера сумела создать дружелюбную и непринужденную обстановку, в которой мы чувствовали себя очень комфортно. Она умело чередовала исторические факты с легкими шутками и занимательными историями, что делало прогулку легкой и приятной. Мы чувствовали себя не как туристы, а как друзья, гуляющие по городу в компании знающего и увлеченного человека. В итоге, прогулка по Сеулу с гидом Лерой стала для меня незабываемым опытом. Я с уверенностью рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать Сеул и его удивительные тайны. Спасибо ☺️