1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€193 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле
Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
€624 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон
Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€475 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
- ДДарья3 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ААндрей1 июня 2024Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
- ВВячеслав27 мая 2024Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
- ААлина24 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
- ЮЮлия15 мая 2024Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
- ССветлана21 апреля 2024Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
- ТТатьяна30 марта 202422 марта у нас состоялась экскурсия в Императорский дворец и фотосессия в национальных костюмах. Все было отлично организовано. Очень необычный
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "История и архитектура" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 140 до 624. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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