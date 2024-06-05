Экскурсии Сеула об истории и архитектуре

Найдено 8 экскурсий в категории «История и архитектура» в Сеуле на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 2 чел.
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле
Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
411 за всё до 4 чел.
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.
Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон
Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
475 за всё до 3 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
250 за всё до 2 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
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    это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было просто замечательное событие. Прогулка
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    оказалась невероятно познавательной и атмосферной, оставив только самые положительные впечатления. Во-первых, хочу отметить богатство информации, которую Лера предоставила нам в ходе экскурсии. Она рассказала о городе так много интересного, что я буквально погружался в каждую историю, каждый факт. Лера делилась знаниями о культуре, истории и современной жизни Сеула с такой увлеченностью, что даже самые мелкие детали становились важными и значимыми. Ее рассказы были полны живых примеров и личных впечатлений, что делало их еще более увлекательными. Во-вторых, атмосфера прогулки была просто великолепной. Лера сумела создать дружелюбную и непринужденную обстановку, в которой мы чувствовали себя очень комфортно. Она умело чередовала исторические факты с легкими шутками и занимательными историями, что делало прогулку легкой и приятной. Мы чувствовали себя не как туристы, а как друзья, гуляющие по городу в компании знающего и увлеченного человека. В итоге, прогулка по Сеулу с гидом Лерой стала для меня незабываемым опытом. Я с уверенностью рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать Сеул и его удивительные тайны. Спасибо ☺️

    Недавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это былоНедавно мы с женой имели удовольствие отправиться на экскурсию по Сеулу с Лерой, и это было
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Символы современного и древнего Сеула
    Экскурсия прошла прекрасно! Лера открыла для нас Сеул с новой стороны, рассказывала много нюансов, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши желания по маршруту. Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
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    При этом гид нас так погрузила в понимание корейской культуры и истории, что этими знаниями продолжили пользовать и на прогулке по Пекину,тк Корея долгое время находилась под протекторатом Китая, соответственно, корейская культура очень многое впитала из китайской. Брать гида - это обязательная рекомендация иначе многие детали и особенности могут ускользнуть из Вашего внимания

  • Т
    Татьяна
    30 марта 2024
    Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
    22 марта у нас состоялась экскурсия в Императорский дворец и фотосессия в национальных костюмах. Все было отлично организовано. Очень необычный
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    формат: облачение в национальные костюмы создает ощущение полного погружения в эпоху. А фотографии позволяют надолго сохранить послевкусие от этого замечательного дня. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "История и архитектура" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 140 до 624. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 106 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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