8 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Погружение в атмосферу Сеула

Побывать в самых значимых и колоритных местах города на душевной автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 370 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Kolin
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Kolin – Гид по Сеулу
Хотите за день увидеть все самое-самое в старой части Сеула, узнать об особенностях корейского быта и побывать в излюбленных точках местных жителей? Тогда вам ко мне! Мы проедем по ключевым объектам корейской столицы от древних ворот Намдэмун до дворца Кёнбоккун.

Пройдем по узким улочкам деревни на склоне горы ⛰️, рассмотрим традиционные дома-ханоки и попробуем местный зеленый чай.

Побываем на улице художников и отведаем блюда корейской кухни 🥧 в атмосферном ресторане со статусом Мишлен Guide.

Вы с разных сторон рассмотрите Сеул и прочувствуете характер города, который открывается далеко не каждому путешественнику.
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула

Что вас ожидает

Дух древнего Сеула
Сначала вы познакомитесь с историческим центром Сеула и попробуете представить, каким был город сотни лет назад: в этом помогут архивные фотографии. Вы увидите Южные большие ворота — старейшее деревянное здание в Сеуле, где вам откроются события из древней истории Кореи. Рассмотрите старое и новое здания мэрии, проедете мимо Малого дворца Токсугун и, если повезет, побываете на красочной смене караула у ворот Кёнбоккуна — главного корейского дворца. Мы пройдем по центральной площади Кванхвамун и поговорим о двух выдающихся исторических деятелях, адмирале Ли Сун Сине и короле Сечжоне, памятники которым здесь установлены. А еще осмотрим из автомобиля знаменитый фонтан Феникс и резиденцию действующего президента Республики Корея.

Чай в традиционной корейской деревне
Затем мы отправимся за пределы города: вы побываете в северной деревушке у подножия горы, где можно в полной мере прочувствовать корейский колорит, прогуливаясь по старым улочкам с традиционными домами «ханок» 13-14 веков. Я расскажу, кто населял деревню раньше, кто здесь живет сейчас и как устроен быт корейцев, а после мы посетим аутентичное кафе-музей, где вы попробуете необычный местный зеленый чай.

Нетуристические яркие уголки города
Вы побываете на красочной улице художников, которую редко самостоятельно находят туристы: здесь все пестрит маленькими магазинчиками, а на фоне небоскребов спрятался традиционный домик 13 века, в котором и сейчас живут люди. На обед мы остановимся в уютном видовом ресторанчике, которому присужден статус Мишлен Guide: вы попробуете корейские манты, супы и салаты. Подкрепившись, поедем в обзорный парк с невероятной панорамой Сеула: добраться сюда непросто, поэтому толпы туристов здесь вы точно не увидите, зато сами корейцы очень любят это красивое место.

А после экскурсии я смогу отвезти вас на ужин к самому большому рынку морепродуктов, на улицу сувениров, в отель или другое место по вашему желанию.

Организационные детали

  • Я встречу вас в холле вашего отеля
  • В стоимость экскурсии включены: транспорт — автомобиль Kia Сarnival 2018 г., обед и прекрасный зеленый чай в кафе-музее
  • В зависимости от ситуации, времени, дорожного движения очередность локаций маршрута может изменяться
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула
Погружение в атмосферу Сеула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kolin
Kolin
Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и теплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга местная кореянка, любящая шоппинг, красивые рестораны и уютные кафе. Благодаря ей я знаю хорошие рестораны, а также интересные места, которые вы не найдете в путеводителях и интернете. Я родился в Ленинграде, закончил университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родился и вырос в смешанном браке, поэтому впитал в себя как русскую, так и корейскую культуры. Так вышло, что с начала 2012 года я оказался в стране утренней свежести, Южной Корее. Занимаюсь туризмом серьезно, люблю путешествовать, всегда ищу новые места и разрабатываю новые туры. Люблю новые встречи с легкими, позитивными и порядочными людьми, каким и сам являюсь! Добро пожаловать в Южную Корею!
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

18 января 2020
Отличная экскурсия! Всем рекомендую
7 октября 2019
Мы побывали у Южных больших ворот Сеула. Посмотрели старое и новое здания мэрии, проехали мимо Малого дворца Токсугун и, побывали на красочной смене караула у ворот Кёнбоккуна — главного корейского дворца. Очень Интересно. Прогулялись по старым улочкам с традиционными домами «ханок» 13-14 веков и побывали на красочной улице художников. На обед мы остановились в уютном ресторанчике, которому присужден статус Мишлен Guide, где попробували корейские манты, супы и салаты. Тоже интересно. Спасибо за экскурсию.
29 сентября 2019
Спасибо большое Колину за замечательную экскурсию и время, проведённое с нами. Экскурсия интересная, информации много, очень познавательная. Особенная благодарность за бонусы в виде посещения чайного дома и аутентичного ресторана. Однозначно рекомендуем!
19 сентября 2019
Колин классный гид. По исторической части всё интересно и маршрут хороший. А главное - у него уникальный опыт переезда в Корею, который невероятно интересно слушать. Я в восторге от экскурсии, она точно стоит своих денег.
16 сентября 2019
Очень душевная, неспешная и неформальная экскурсия в формате диалога. Kolin ненавязчивый, приятный, пунктуальный, знающий гид с которым было приятно провести день и познакомиться с Сеулом. Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы, узнали много новых фактов о Корее. Однозначно, когда вернемся в Сеул еще раз, закажем у Kolinа одну из его других, наверняка, не менее интересных экскурсий. Рекомендуем.
13 августа 2019
Очень интересная экскурсия. Гид предлагает на выбор несколько вариантов. Несмотря на жару понравились и прогулки по городу, и поездки по его окрестностям. Посещение чайного домика (а на самом деле - частного музея) понравилось больше всего.
26 февраля 2019
Огромное спасибо Колину за проведение авторской экскурсии по Сеулу. Колин творчески подошёл к организации маршрута экскурсии и показал Сеул глазами местного жителя. Колин - грамотный экскурсовод и интеллигентный человек. С ним мы чувствовали себя как с хорошим приятелем. Мы посмотрели как историческую часть города, так и видовые площадки и «секретные» места отдыха местных жителей. Экскурсией остались очень довольны. С уважением, Наталия.
15 июня 2018
Экскурсия очень понравилась. Полна интересных мест, до которых мы вряд-ли бы добрались сами. Мы много узнали про историю и современную жизнь Кореи, при этом гид не ограничивал нас во времени на прогулки и фотографирование в особо атмосферных локациях. Спасибо за замечательно проведенный день. Юлия и Вячеслав.

Обзорные экскурсии по Сеулу

Онлайн-прогулка по фантастическому СеулуОнлайн-прогулка по фантастическому СеулуОнлайн-прогулка по фантастическому Сеулу
7 за человека
1.5 часа
26 отзывов
В прямом эфире пройти по историческим и современным кварталам города и узнать о жизни в Южной Корее
Сеул — один из самых загадочных и колоритных мегаполисов Азии. Вы увидите, как органично в нем соседствуют старинные дворцы и небоскребы, извилистые уютные улочки и динамичные проспекты. Я помогу вам погрузиться в местную атмосферу и расскажу удивительные факты о корейских традициях, истории, культуре и повседневной жизни!
Сеул от истоков до наших днейСеул от истоков до наших днейСеул от истоков до наших дней
50 за экскурсию
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с традициями и современной жизнью города на неспешной дружеской прогулке
Эта экскурсия для тех, кто хочет за пару часов исследовать центр древнего Сеула. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями южнокорейской столицы, проведу по излюбленным районам местных жителей и расскажу самое важное из истории города. Вы удивитесь, как органично в Сеуле старое сочетается с новым, небоскребы — с древними дворцами, а реки — с «бетонными джунглями»: нужно только знать, куда заглянуть.
Сеул — любовь с первого взглядаСеул — любовь с первого взглядаСеул — любовь с первого взгляда
95 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Главные достопримечательности центра города на дружеской прогулке
Гуляя по старинным улочкам южнокорейского мегаполиса, вы погрузитесь в богатое прошлое страны и сравните его с современностью. А еще оцените специфическую уличную еду, насладитесь видами Сеула с высоты, посетите королевский дворец и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и образе жизни.
Сеул за один день!Сеул за один день!Сеул за один день!
110 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с лицензированным гидом
Я покажу вам исторический и современный Сеул, раскрою характер старинных дворцов Чосона и буддийских храмов, бурлящих площадей и колоритных улиц. Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы!
Символы современного и древнего СеулаСимволы современного и древнего СеулаСимволы современного и древнего Сеула
120 за экскурсию
7 часов
22 отзыва
Увидеть весь город с башни Лотте и погрузиться в колорит исторических кварталов
Приглашаю вас за один день рассмотреть все грани Сеула и прочувствовать контрасты корейской столицы. Вы увидите весь город как на ладони с панорамной площадки небоскрёба. Очутитесь на улицах Старого города, где вам откроются история, природная красота и культурные особенности древней Кореи. А после — прогуляетесь по яркой улице Инсадон среди ремесленных магазинов, сувенирных лавок и аутентичных ресторанчиков.

Выбирайте и другие экскурсии по Сеулу

Музеи и искусствоПешкомИстория и архитектураНа автомобилеОбзорныеВсеБилеты в музеиГрупповыеИндивидуальныеОнлайн-прогулкиОнлайн
От370 за экскурсию
Заказать экскурсию