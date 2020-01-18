8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Дух древнего Сеула

Сначала вы познакомитесь с историческим центром Сеула и попробуете представить, каким был город сотни лет назад: в этом помогут архивные фотографии. Вы увидите Южные большие ворота — старейшее деревянное здание в Сеуле, где вам откроются события из древней истории Кореи. Рассмотрите старое и новое здания мэрии, проедете мимо Малого дворца Токсугун и, если повезет, побываете на красочной смене караула у ворот Кёнбоккуна — главного корейского дворца. Мы пройдем по центральной площади Кванхвамун и поговорим о двух выдающихся исторических деятелях, адмирале Ли Сун Сине и короле Сечжоне, памятники которым здесь установлены. А еще осмотрим из автомобиля знаменитый фонтан Феникс и резиденцию действующего президента Республики Корея.

Чай в традиционной корейской деревне

Затем мы отправимся за пределы города: вы побываете в северной деревушке у подножия горы, где можно в полной мере прочувствовать корейский колорит, прогуливаясь по старым улочкам с традиционными домами «ханок» 13-14 веков. Я расскажу, кто населял деревню раньше, кто здесь живет сейчас и как устроен быт корейцев, а после мы посетим аутентичное кафе-музей, где вы попробуете необычный местный зеленый чай.

Нетуристические яркие уголки города

Вы побываете на красочной улице художников, которую редко самостоятельно находят туристы: здесь все пестрит маленькими магазинчиками, а на фоне небоскребов спрятался традиционный домик 13 века, в котором и сейчас живут люди. На обед мы остановимся в уютном видовом ресторанчике, которому присужден статус Мишлен Guide: вы попробуете корейские манты, супы и салаты. Подкрепившись, поедем в обзорный парк с невероятной панорамой Сеула: добраться сюда непросто, поэтому толпы туристов здесь вы точно не увидите, зато сами корейцы очень любят это красивое место.

А после экскурсии я смогу отвезти вас на ужин к самому большому рынку морепродуктов, на улицу сувениров, в отель или другое место по вашему желанию.