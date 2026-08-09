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все наши пожелания, отвечал на любые вопросы, рассказывал кучу интересного о Сеуле и вообще о жизни в Корее. По-русски говорит отлично, было легко и приятно слушать.



Во время экскурсии начался сильный дождь, мы уже расстроились, что что-то не увидим. Но Колин быстро сориентировался, поменял маршрут так, чтобы мы ничего не пропустили. А когда дождь закончился, мы успели прогуляться в тех местах, где нужно было выходить из машины. Это прям очень приятно удивило.



Отдельная благодарность Колину за то, что когда один из нас потерял телефон, он без всяких вопросов вернулся на то место, помог найти — и телефон нашёлся! Такой подход дорогого стоит!



Маршрут классный: успели увидеть и старый Сеул с дворцами, храмами и воротами, и современный — с небоскрёбами, районом Каннам и знаменитой скульптурой из клипа «Гангнам Стайл». Всё продумано, без лишней спешки.



Машина удобная и просторная, была вода, зарядки, Wi-Fi — это прям спасало. После прогулок очень кайфово было садиться в комфортный салон и ехать дальше.



День пролетел незаметно, куча новых впечатлений. Мы остались очень довольны и с уверенностью можем рекомендовать этот тур. Особенно если хотите почувствовать и старый, и современный Сеул.