Исследовать старую и новую части города в компании местного жителя на комфортабельном авто
Приготовьтесь к насыщенному путешествию по Сеулу, которое продлится целый день. За это время вы увидите два совершенно разных берега города. Один исторический, где находилась столица древнего государства Чосон. Второй современный, где расположен район богачей Кангнам. Мы поедем изучать Сеул на авто с остановками. И конечно, я расскажу о его прошлом и настоящем.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Северный берег Сеула
- Большие южные ворота Намдэмун, которые когда-то являлись проходом в древний город (проездом, по желанию можно остановиться для фото)
- Малый дворец Токсугун (проездом)
- Старое и новое здания мэрии (проездом)
- Центральная пл. Кванхвамун (проездом)
- Красочная смена караула у ворот одного из 5 сохранившихся дворцов эпохи древней Кореи, с остановкой. В непогоду и по некоторым другим причинам может быть отменена.
- Президентский дворец, фонтан «Феникс» (проездом)
- Действующая резиденция президента, история покушения (проездом)
- «Дорога в небеса» — горный серпантин. Остановка и прогулка в парке, вид на город. Здесь нет туристов, об этом месте знают только местные жители, сюда не ходит общественный транспорт.
- Аутентичная деревня на горе (прогулка)
- Буддийский храм Чогеса (остановка и прогулка)
- Оазис в центре города (история в фотографиях и прогулка по желанию)
- Русская улица (проездом, можно остановиться лишь на пару минут, т. к. здесь нет парковки, везде камеры)
- DDP — архитектурное творение нового времени авторства Захи Хадид (проездом, по желанию можно остановиться для осмотра)
- Обед — фудкорт (чистое недорогое место в ТЦ, большой выбор еды на любой вкус)
- Американский Район Итхэвон и американская база (проездом)
- Антикварная улица (проездом)
Южный берег Сеула
- Переезд на другую сторону реки
- Олимпийский стадион, где в 1988 проводилась всемирная олимпиада (проездом)
- Самый высокий небоскрёб в Корее. Башня Lotte высотой 555 м (остановка, по желанию можно подняться на обзорную площадку)
- Бронзовая скульптура рукам из песни «Опа Гангнам Стайл» (остановка 5 мин., нет парковки)
- Самый дорогой район в Корее Кангнам (проездом)
Последовательность локаций может быть другой в зависимости от расположения вашего отеля.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Сеуле и по окончании отвезу обратно.
В стоимость включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и парковки
- Вода, Wi-Fi и зарядка для разных моделей смартфонов в автомобиле
- Карта Сеула
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед, ужин
- Входные билеты на обзорную площадку небоскрёба — 25$/чел., отдельный VIP-лифт — 50$/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 195 туристов
Работаю гидом в Южной Корее с 2013 года. Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и тёплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга — местная кореянка, любящая шоппинг, красивые рестораны и уютные кафе. Благодаря ей я знаю хорошие рестораны, а также интересные места, которые вы не найдёте в путеводителях и интернете. Я родился в Ленинграде, закончил университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родился и вырос в смешанном браке, поэтому впитал в себя как русскую, так и корейскую культуры. Так вышло, что с начала 2012 года я оказался в Стране утренней свежести — Южной Корее. Занимаюсь туризмом серьёзно, люблю путешествовать, всегда ищу новые места и разрабатываю новые туры. Люблю встречи с лёгкими, позитивными и порядочными людьми, каким и сам являюсь! Добро пожаловать в Южную Корею!
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