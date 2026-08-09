Приготовьтесь к насыщенному путешествию по Сеулу, которое продлится целый день. За это время вы увидите два совершенно разных берега города. Один исторический, где находилась столица древнего государства Чосон. Второй современный, где расположен район богачей Кангнам. Мы поедем изучать Сеул на авто с остановками. И конечно, я расскажу о его прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
Северный берег Сеула
- Большие южные ворота Намдэмун, которые когда-то являлись проходом в древний город (проездом, по желанию можно остановиться для фото)
- Малый дворец Токсугун (проездом)
- Старое и новое здания мэрии (проездом)
- Оазис в центре города: история в фотографиях и прогулка (по желанию)
- Центральная пл. Кванхвамун (проездом)
- Красочная смена караула у ворот одного из 5 сохранившихся дворцов эпохи древней Кореи, с остановкой (по вторникам закрыт). В непогоду и по некоторым другим причинам может быть отменена.
- Президентский дворец, фонтан «Феникс» (проездом)
- Действующая резиденция президента, история покушения (проездом)
- «Дорога в небеса» — горный серпантин. Остановка и прогулка в парке, вид на город. Сюда не ходит общественный транспорт.
- Аутентичная деревня на горе (прогулка)
- Обед по согласованию
- Самая модная улица: остановка и прогулка (по желанию)
- Русская улица (проездом, можно остановиться лишь на пару минут, т. к. здесь нет парковки, везде камеры)
- DDP — архитектурное творение нового времени авторства Захи Хадид (проездом, по желанию можно остановиться для осмотра)
- Американский Район Итхэвон и американская база (проездом)
- Антикварная улица (проездом)
Южный берег Сеула
- Переезд на другую сторону реки
- Олимпийский стадион, где в 1988 проводилась всемирная олимпиада (проездом)
- Самый высокий небоскрёб в Корее. Башня Lotte высотой 555 м (остановка, по желанию можно подняться на обзорную площадку)
- Бронзовая скульптура рукам из песни «Опа Гангнам Стайл» (остановка 5 мин., нет парковки)
- Самый дорогой район в Корее Кангнам (проездом)
Последовательность локаций может быть другой в зависимости от расположения вашего отеля.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Сеуле и по окончании отвезу обратно.
В стоимость включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и парковки
- Вода, Wi-Fi и зарядка для разных моделей смартфонов в автомобиле
- Карта Сеула
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед, ужин
- Входные билеты на обзорную площадку небоскрёба — $25 за чел., отдельный VIP-лифт — $50 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|За 2-х человек
|$514
|Стандартный
|$475
|За 1-го человека
|$475
|От 3-5-ти человек
|$676
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сеул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 752 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо гиду Колину за прекрасную,насыщенную экскурсию!
Мы были в Сеуле в аномальную жару,я начала переживать еще дома,задавала много вопросов,Колин на все терпеливо отвечал.
Жару мы переносим очень плохо,Колин скорректировал программу на
Мы были в Сеуле в аномальную жару,я начала переживать еще дома,задавала много вопросов,Колин на все терпеливо отвечал.
Жару мы переносим очень плохо,Колин скорректировал программу на
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Н
Рада, что выбрала именно именно эту экскурсию, программа насыщенная и познавательная. Колин опытный гид, эрудированный и внимательный, приятный собеседник. Рассказал ооочень много всего о Корее, и об истории и о
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Гид Колин просто супер. Очень внимательный, сразу расположил к себе. Он учитывал
Гид Колин просто супер. Очень внимательный, сразу расположил к себе. Он учитывал
+2
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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Е
Насыщенный маршрут, много информации, очень понравилось!
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Ю
Тур с Колином очень понравился. Несмотря на серьезный мороз в Сеуле на Новый Год, всё было организовано замечательно. Колин отлично адаптировал программу под интересы каждого из нашей группы, показал кучу
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Образованный, эрудированный, интеллигентный, приятный в общении экскурсовод. С любовью и гордостью рассказывает об истории, трагедиях и достижениях корейского народа
Образованный, эрудированный, интеллигентный, приятный в общении экскурсовод. С любовью и гордостью рассказывает об истории, трагедиях и достижениях корейского народа
+2
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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