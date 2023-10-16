Колин — ваш гид в Сеуле

Провёл экскурсии для 195 туристов

Работаю гидом в Южной Корее с 2013 года. Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и тёплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга — местная кореянка, любящая шоппинг, красивые рестораны и уютные кафе. Благодаря ей я знаю хорошие рестораны, а также интересные места, которые вы не найдёте в путеводителях и интернете. Я родился в Ленинграде, закончил университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родился и вырос в смешанном браке, поэтому впитал в себя как русскую, так и корейскую культуры. Так вышло, что с начала 2012 года я оказался в Стране утренней свежести — Южной Корее. Занимаюсь туризмом серьёзно, люблю путешествовать, всегда ищу новые места и разрабатываю новые туры. Люблю встречи с лёгкими, позитивными и порядочными людьми, каким и сам являюсь! Добро пожаловать в Южную Корею!

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