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2 берега Сеула: полное погружение

Исследовать старую и новую части города в компании местного жителя на комфортабельном авто
Приготовьтесь к насыщенному путешествию по Сеулу, которое продлится целый день. За это время вы увидите два совершенно разных берега города. Один исторический, где находилась столица древнего государства Чосон. Второй современный, где расположен район богачей Кангнам. Мы поедем изучать Сеул на авто с остановками. И конечно, я расскажу о его прошлом и настоящем.
5
19 отзывов
2 берега Сеула: полное погружение
2 берега Сеула: полное погружение
2 берега Сеула: полное погружение

Описание экскурсии

Северный берег Сеула

  • Большие южные ворота Намдэмун, которые когда-то являлись проходом в древний город (проездом, по желанию можно остановиться для фото)
  • Малый дворец Токсугун (проездом)
  • Старое и новое здания мэрии (проездом)
  • Оазис в центре города: история в фотографиях и прогулка (по желанию)
  • Центральная пл. Кванхвамун (проездом)
  • Красочная смена караула у ворот одного из 5 сохранившихся дворцов эпохи древней Кореи, с остановкой (по вторникам закрыт). В непогоду и по некоторым другим причинам может быть отменена.
  • Президентский дворец, фонтан «Феникс» (проездом)
  • Действующая резиденция президента, история покушения (проездом)
  • «Дорога в небеса» — горный серпантин. Остановка и прогулка в парке, вид на город. Сюда не ходит общественный транспорт.
  • Аутентичная деревня на горе (прогулка)
  • Обед по согласованию
  • Самая модная улица: остановка и прогулка (по желанию)
  • Русская улица (проездом, можно остановиться лишь на пару минут, т. к. здесь нет парковки, везде камеры)
  • DDP — архитектурное творение нового времени авторства Захи Хадид (проездом, по желанию можно остановиться для осмотра)
  • Американский Район Итхэвон и американская база (проездом)
  • Антикварная улица (проездом)

Южный берег Сеула

  • Переезд на другую сторону реки
  • Олимпийский стадион, где в 1988 проводилась всемирная олимпиада (проездом)
  • Самый высокий небоскрёб в Корее. Башня Lotte высотой 555 м (остановка, по желанию можно подняться на обзорную площадку)
  • Бронзовая скульптура рукам из песни «Опа Гангнам Стайл» (остановка 5 мин., нет парковки)
  • Самый дорогой район в Корее Кангнам (проездом)

Последовательность локаций может быть другой в зависимости от расположения вашего отеля.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Сеуле и по окончании отвезу обратно.

В стоимость включено

  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige и парковки
  • Вода, Wi-Fi и зарядка для разных моделей смартфонов в автомобиле
  • Карта Сеула

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед, ужин
  • Входные билеты на обзорную площадку небоскрёба — $25 за чел., отдельный VIP-лифт — $50 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
За 2-х человек$514
Стандартный$475
За 1-го человека$475
От 3-5-ти человек$676
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сеул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 752 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
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формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Я родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб Государственную Академию сервиса и туризма. С 2010 года женат на южной кореянке. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь на индивидуальных и авторских экскурсиях. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Алина
Большое спасибо гиду Колину за прекрасную,насыщенную экскурсию!
Мы были в Сеуле в аномальную жару,я начала переживать еще дома,задавала много вопросов,Колин на все терпеливо отвечал.
Жару мы переносим очень плохо,Колин скорректировал программу на
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месте,все подстроил под нас,завез в магазин,дал время на спонтанный шоппинг.
Организовал обед с европейской кухней,как мы и хотели. Без просьб,как будто мысли читает!!!
Сама программа экскурсии выстроена прекрасно,столько достопримечательностей,очень подробно,супер интересно.
Ощущение было,что посмотрели практически все!!!
Мы даже мечтать не могли,что сможем посетить столько достопримечательностей за короткую поездку!!!
Экскурсия великолепная!!!
Спасибо большое!!!

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Н
Рада, что выбрала именно именно эту экскурсию, программа насыщенная и познавательная. Колин опытный гид, эрудированный и внимательный, приятный собеседник. Рассказал ооочень много всего о Корее, и об истории и о
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современной повседневной жизни и особенностях культуры. Из неочевидных, но таких важных преимуществ - комфортный автомобиль с возможностью ехать по выделенной полосе без пробок и парковаться в удобных местах. Колином были учтены все пожелания, мы получили максимум и даже больше. Если вы еще раздумываете над выбором гида - не сомневайтесь, Колин правильный выбор.

Колин
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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Илья
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.

Гид Колин просто супер. Очень внимательный, сразу расположил к себе. Он учитывал
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все наши пожелания, отвечал на любые вопросы, рассказывал кучу интересного о Сеуле и вообще о жизни в Корее. По-русски говорит отлично, было легко и приятно слушать.

Во время экскурсии начался сильный дождь, мы уже расстроились, что что-то не увидим. Но Колин быстро сориентировался, поменял маршрут так, чтобы мы ничего не пропустили. А когда дождь закончился, мы успели прогуляться в тех местах, где нужно было выходить из машины. Это прям очень приятно удивило.

Отдельная благодарность Колину за то, что когда один из нас потерял телефон, он без всяких вопросов вернулся на то место, помог найти — и телефон нашёлся! Такой подход дорогого стоит!

Маршрут классный: успели увидеть и старый Сеул с дворцами, храмами и воротами, и современный — с небоскрёбами, районом Каннам и знаменитой скульптурой из клипа «Гангнам Стайл». Всё продумано, без лишней спешки.

Машина удобная и просторная, была вода, зарядки, Wi-Fi — это прям спасало. После прогулок очень кайфово было садиться в комфортный салон и ехать дальше.

День пролетел незаметно, куча новых впечатлений. Мы остались очень довольны и с уверенностью можем рекомендовать этот тур. Особенно если хотите почувствовать и старый, и современный Сеул.

Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.+2
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Мы брали экскурсию «2 берега Сеула» вчетвером. Честно, это был один из лучших туров за всё время наших поездок.
Колин
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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Е
Насыщенный маршрут, много информации, очень понравилось!
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Ю
Тур с Колином очень понравился. Несмотря на серьезный мороз в Сеуле на Новый Год, всё было организовано замечательно. Колин отлично адаптировал программу под интересы каждого из нашей группы, показал кучу
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интересных мест. Отельной похвалы стоит мини-экскурсия с обедом на рыбном рынке!
Спасибо, Колин, что самоотверженно заботился о нас почти до самой ночи 31 декабря:)
Рекомендуем всем, как увлекательную и познавательную экскурсию по небанальному Сеулу.

Колин
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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Надежда
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Образованный, эрудированный, интеллигентный, приятный в общении экскурсовод. С любовью и гордостью рассказывает об истории, трагедиях и достижениях корейского народа
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от основания государства до наших дней. Легко подстраивается под интерес и уровень знаний туриста, не напрягает незапоминающимися именами и датами, зато дополняет интересными фактами, позволяющими погрузиться в культуру нации.
За целый день мы коротко посетили все ключевые места, которые рекомендованы к посещению туристами в разных путеводителях (см. описание экскурсии) и немного тех, о которых говорится мало, но они особо трогают сердце. Мы поняли, где хотели бы потом побыть подольше, а для каких мест короткий обзорный визит был достаточным. Кроме того, Колин дал много полезных советов по местным традициям, по еде, которая для нас так необычна, и пр., а также сводил поесть незабываемой лапши и дамплингов.
Автомобиль просторный, чистый, комфортный, с мягким ходом и хорошим обзором.
Экскурсию рекомендуем всем, кто впервые в Корее, в том числе тем, кто заранее начитался пабликов, форумов и путеводителей — иногда советы сильно расходятся с реалиями 🤓.
Искренне желаем Колину успехов в его деле и побольше бы таких гидов в разных местах!

Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.+2
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином.
Колин
Колин
Ответ организатора:
Благодарю🙏
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