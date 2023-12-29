Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Индивидуальная фото-прогулка в Сеуле

Погрузиться в историю династии Чосон и запечатлеть моменты на профессиональную камеру

Это предложение 2 в 1: вы узнаете много интересных деталей из истории дворца Кёнбоккун и династии Чосон, а также почувствуете себя её частью — благодаря традиционным костюмам, в которых мы вас пофотографируем.

Помимо императорской резиденции, вы побываете в деревне Ханок, где раскроете, какой была повседневная жизнь при Чосонах.
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Ближайшие даты:
29
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Описание

Что вас ожидает

Перед началом выберем красивые традиционные костюмы для фотосессии.

Дворец династии Чосон

Начнём наше приключение в самом сердце города — историческом центре, где стоит величественный императорский дворец Кёнбоккун. Проходя между дворцовыми залами в традиционных костюмах, вы словно проживёте важные исторические моменты вместе с королями и дворцовыми придворными. Мы поделимся рассказами о событиях, произошедших в стенах дворца. А ещё вы увидите эффектную смену караула.

Фотосессия

Во время экскурсии по дворцу нас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поймает вас в объектив, — кадры в костюмах среди исторической архитектуры выходят незабываемыми.

Перерыв на обед

Если пожелаете, заглянем в традиционный корейский ресторан. Я расскажу о местной кухне и помогу вам определиться с выбором блюд.

От императоров — до глубинки

Чтобы у вас остался более полный образ эпохи, заедем в колоритную деревушку Ханок. Я расскажу вам о повседневной жизни и традициях при династии Чосон.

Организационные детали

  • В стоимость входят транспортные услуги, услуги гида и фотографа
  • В течение 3 дней после экскурсии вы получите 80 фотографий в цветокоррекции и 10 в ретуши. Можно увеличить количество фотографий в ретуши и добавить видеосъёмку за доп. плату. Фото будут доступны для скачивания 3 месяца.

Дополнительно оплачивается (по желанию):

  • Аренда традиционного костюма — от 35$ за 3 часа
  • Обед

Экскурсия проходит на автомобиле Kia Niro (кроссовер). Я заеду за вами к месту вашего проживания в Сеуле и после экскурсии отвезу обратно. Если вы живёте за пределами столицы, можем договориться о трансфере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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