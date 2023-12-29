Это предложение 2 в 1: вы узнаете много интересных деталей из истории дворца Кёнбоккун и династии Чосон, а также почувствуете себя её частью — благодаря традиционным костюмам, в которых мы вас пофотографируем. Помимо императорской резиденции, вы побываете в деревне Ханок, где раскроете, какой была повседневная жизнь при Чосонах.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Перед началом выберем красивые традиционные костюмы для фотосессии.

Дворец династии Чосон

Начнём наше приключение в самом сердце города — историческом центре, где стоит величественный императорский дворец Кёнбоккун. Проходя между дворцовыми залами в традиционных костюмах, вы словно проживёте важные исторические моменты вместе с королями и дворцовыми придворными. Мы поделимся рассказами о событиях, произошедших в стенах дворца. А ещё вы увидите эффектную смену караула.

Фотосессия

Во время экскурсии по дворцу нас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поймает вас в объектив, — кадры в костюмах среди исторической архитектуры выходят незабываемыми.

Перерыв на обед

Если пожелаете, заглянем в традиционный корейский ресторан. Я расскажу о местной кухне и помогу вам определиться с выбором блюд.

От императоров — до глубинки

Чтобы у вас остался более полный образ эпохи, заедем в колоритную деревушку Ханок. Я расскажу вам о повседневной жизни и традициях при династии Чосон.

Организационные детали

В стоимость входят транспортные услуги, услуги гида и фотографа

В течение 3 дней после экскурсии вы получите 80 фотографий в цветокоррекции и 10 в ретуши. Можно увеличить количество фотографий в ретуши и добавить видеосъёмку за доп. плату. Фото будут доступны для скачивания 3 месяца.

Дополнительно оплачивается (по желанию):

Аренда традиционного костюма — от 35$ за 3 часа

Обед

Экскурсия проходит на автомобиле Kia Niro (кроссовер). Я заеду за вами к месту вашего проживания в Сеуле и после экскурсии отвезу обратно. Если вы живёте за пределами столицы, можем договориться о трансфере.