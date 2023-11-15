Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо

Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Здесь прошлое встречается с будущим, уровень жизни не отличается от европейского, а экзотики не меньше, чем в любой азиатской стране.

Вы осмотрите небоскрёбы и торговые центры столицы, заглянете в древние буддийские храмы, посмотрите на Сеул сквозь прозрачный пол самой высокой башни страны. Прогуляетесь по лучшим пляжам полуострова и исследуете лавовую пещеру.

Прокатитесь по канатной дороге прямо над морем, расслабитесь в традиционных корейских банях и сможете привезти с собой качественную корейскую косметику. Впечатлений от самобытной и процветающей страны хватит надолго!
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Ближайшие даты:
15
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
Деньги лучше брать в долларах или евро — обменяем их на корейские воны в Сеуле. Имейте в виду, что в Южной Корее часто возникают проблемы с обслуживанием кредитных карт, выданных за пределами страны.
Доллары 1998 года выпуска и старше не принимаются!
Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 10 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.
В туре могут участвовать дети с 12 лет в сопровождении родителей.
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00
Завершение: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула

Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Обратите внимание на другие экскурсии в Сеуле
Все экскурсии в Сеуле
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ