Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Здесь прошлое встречается с будущим, уровень жизни не отличается от европейского, а экзотики не меньше, чем в любой азиатской стране.
Вы осмотрите небоскрёбы и торговые центры столицы, заглянете в древние буддийские храмы, посмотрите на Сеул сквозь прозрачный пол самой высокой башни страны. Прогуляетесь по лучшим пляжам полуострова и исследуете лавовую пещеру.
Прокатитесь по канатной дороге прямо над морем, расслабитесь в традиционных корейских банях и сможете привезти с собой качественную корейскую косметику. Впечатлений от самобытной и процветающей страны хватит надолго!
Вы осмотрите небоскрёбы и торговые центры столицы, заглянете в древние буддийские храмы, посмотрите на Сеул сквозь прозрачный пол самой высокой башни страны. Прогуляетесь по лучшим пляжам полуострова и исследуете лавовую пещеру.
Прокатитесь по канатной дороге прямо над морем, расслабитесь в традиционных корейских банях и сможете привезти с собой качественную корейскую косметику. Впечатлений от самобытной и процветающей страны хватит надолго!
Ближайшие даты:
15
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
Деньги лучше брать в долларах или евро — обменяем их на корейские воны в Сеуле. Имейте в виду, что в Южной Корее часто возникают проблемы с обслуживанием кредитных карт, выданных за пределами страны.
Доллары 1998 года выпуска и старше не принимаются!
Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 10 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.
В туре могут участвовать дети с 12 лет в сопровождении родителей.
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00Завершение: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, после 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сеуле
Провёл экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой. Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!». Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия. Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании